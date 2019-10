コトブキヤが展開するARTFXシリーズより「ナイトウィング」が1/6スケールのフィギュアになって登場する。2020年2月発売予定で、価格は13,800円(税抜)。

ナイトウィングは、元々バットマンのサイドキックである初代ロビンとして活動していたが、独立して「ナイトウィング」を名乗るようになった。ヒーローチームのティーンタイタンズ、タイタンズの一員としても活動している。

「ARTFX ナイトウィング」は、本シリーズのメインクリエイターとして海外で活躍してきた原型師ヴィクトール・ユーゴー氏がキャラクター像を構築している。

また、マルチパートスタチューとして台座を共通の世界観で展開。ナイトウィングを含むほかの3体を集めると、CADMUSラボのロゴが完成する仕様となっている。今後は、スーパーボーイやレイブン、スターファイアの発売も予定されている。

