2020年3月発売予定「ARTFX バットマンフーラフス エルスワールド」14,800円(税抜)

ホビーメーカー・コトブキヤが展開する「DC UNIVERSE」シリーズより1/6スケールのフィギュア「バットマン フーラフス」が2020年3月に発売される。価格は14,800円(税抜)。

バットマン フーラフスは、DCコミックスより2017年から『ダークナイツ:メタル』、『ダークナイツ:メタルライジング』と展開された、7人の堕落したダークナイト/ナイトメアバットマンが凶行に走るマルチバースに登場する。

実際の商品は、ジョーカーの手により変貌したバットマン フーラフスを再現。拘束着を彷彿とさせる複数のベルトやバックルに包まれ、スパイクが飛び出したバットカウルを着用している。

BATMAN and all related characters and elements (c) & TM DC Comics. (s19)