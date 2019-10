嵐の楽曲「Love so sweet」のライブ映像がYouTubeで公開された。

嵐の公式YouTubeチャンネルでライブ映像が公開されるのは「A・RA・SHI」に続いて2本目。本日公開された「Love so sweet」は2008年に行われた二度目のアジアツアー「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」より嵐にとって初の東京・国立霞ヶ丘競技場公演の様子を捉えたものだ。