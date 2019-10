12月25~27日に大阪・インテックス大阪で行われるFM802主催のライブイベント「FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのは打首獄門同好会、ORANGE RANGE、KEYTALK、9mm Parabellum Bullet、King Gnu、GLIM SPANKY、サンボマスター、SCANDAL、sumika、the telephones、10-FEET、BIGMAMA、BLUE ENCOUNT、BURNOUT SYNDROMES、milet、LAMP IN TERREN、ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BANDの17組。併せて各アーティストの出演日割りも発表された。

また場内に設置されるライブハウスステージ「LIVE HOUSE Antenna」にはおいしくるメロンパン、カネコアヤノ、Karin.、kobore、ズーカラデル、w.o.d.、DENIMS、Tempalay、みゆな、YAJICO GIRL、ユアネス、reGretGirlの出演が決定した。FM802の各番組では現在チケットの先行予約受付を実施している。

FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019

2019年12月25日(水)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

OKAMOTO'S / Official髭男dism / KANA-BOON / King Gnu / SHISHAMO / sumika / 10-FEET / Nothing's Carved In Stone / Hump Back / ビッケブランカ / LAMP IN TERREN / ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BAND

LIVE HOUSE Antenna:Karin. / w.o.d. / YAJICO GIRL / ユアネス



2019年12月26日(木)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

阿部真央 / 打首獄門同好会 / KEYTALK / 9mm Parabellum Bullet / GLIM SPANKY / GLAY / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / SCANDAL / 東京スカパラダイスオーケストラ / BURNOUT SYNDROMES / BLUE ENCOUNT / マカロニえんぴつ / milet / ヤバイTシャツ屋さん / ユニコーン

LIVE HOUSE Antenna:ズーカラデル / DENIMS / みゆな / reGretGirl



2019年12月27日(金)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

“I'M FISH”~フィッシュマンズトリビュート / ウルフルズ / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / クリープハイプ / GOING UNDER GROUND / サカナクション / サンボマスター / SUPER BEAVER / TALTOオールスターズ / the telephones / BIGMAMA / フジファブリック / フラワーカンパニーズ / フレデリック

LIVE HOUSE Antenna:おいしくるメロンパン / カネコアヤノ / kobore / Tempalay