20周年でヤマトやミミやスタッフと再会！『デジモン』上映会＆トークショーレポート

「デジモン」シリーズの20周年記念作品として2020年2月21日に公開される映画最新作『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』に関連して、1999年に放送されていたTVアニメ『デジモンアドベンチャー』よりミミが活躍する第25話「眠れる暴君! トノサマゲコモン」と、ヤマトが活躍する第33話「パンプとゴツは渋谷系デジモン」の2エピソードが、10月18日(金)新宿バルト9で行われた「アニメフィルムフェスティバル東京2019」にて上映され、その後トークショーも行われた。



デジモンファンで場内満席の中、上映後に行われたトークショーでは、映画最新作の監督を務める田口智久さん、『デジモンアドベンチャー』から脚本に携わり映画最新作でも脚本を務める大和屋暁さん、初代プロデューサーで東映アニメーションの関弘美さん、『デジモンアドベンチャー』で石田ヤマト役を演じた風間勇刀さん、太刀川ミミ役を演じた前田愛さんが登壇し、最新作のプロデューサーを務める東映アニメーションの木下陽介さん司会のもと約1時間のトークショーが行われた。その模様をお届けする。





▲左から木下陽介さん、風間勇刀さん、前田愛さん



◆デジモン20周年について



木下陽介(以下:木下) デジモン20周年の記念イベントということで、風間さんや前田さんがこういう形で皆さんの前に立たれるのは久しぶりだと思いますが、いかがですか?



風間勇刀(以下:風間) この仕事を続けていて20年経つといろいろな場所で「子どもの頃観てました」という方と仕事でご一緒することがすごく増えたんですよ。だから当時テレビの前で観ていた選ばれし子ども達が、いまは選ばれし大人達として、世の中を動かしているということに感動を覚えざるを得ない、今日この頃でございます。



前田愛(以下:前田) 勇刀くんも言ってたとおり、小さい頃観てた方が、働いて自分のお金でここに来られているっていう風に思うと、20年ってすごいなぁって思います。デジモン観ていてデジモン大好きで携わりたくてこの業界に入ってきた方とかもいらっしゃって、お仕事ご一緒したりとかもするので、20年って成人式をするくらい長い時間なんだなって。わりとあっという間に過ぎたところもあるんだけど、それだけ充実した20年…皆さんとこうやって顔をつきあわせてイベントが出来るのは皆さんがいて下さったおかげだし、すごくありがたいことだなって思います。



木下 関さんとは20周年話をいっぱいしてるのでちょっと飛ばさせていただいて…(笑)。



関弘美(以下:関) 20周年っていうだけで3回ぐらい話してるので、正直60周年の気分です(笑)。



大和屋暁(以下:大和屋) あの頃は新人だったんですけどね、いまもう新人じゃなくなっているんで、大人になったなという(笑)。20年経って、まだ仕事をさせてもらえる番組は偉大だと思います。



木下 田口さんは20年前は観られていたと思うんですが。



田口智久(以下:田口) そうですね観ていた側で、学校から帰って来て見るという番組でした。(岡山出身ということで)



関 こっちは日曜の朝だったから。



田口 同じ岡山で夕方だって方? あ〜〜! いらっしゃった!(場内で数名の方が挙手) 水曜の夕方だったんですよ。



大和屋 今回の話をもらったときどんな感じだったんですか?



田口 話をもらったときは、えっ、デジモン、デジモンなのか…みたいな感じですね(照笑)。昔観ていたとか影響を受けた作品を自分がやるっていうのは、何かすごい変な感じがするなっていうのは思いました。





◆上映作品:第25話「眠れる暴君! トノサマゲコモン」(脚本:大和屋暁/演出:柴田浩樹)について



木下 いわゆるミミ回ですが、久しぶりに観られていかがでしたか。



前田 当時はまだアニメ—ション何本か出たことあるけど1年間通して出るレギュラーは初めてってことで、お当番回(メイン回)と言われる回にすごく緊張しちゃって。多分新人あるあるだと思うんですけど、前の日に頑張って練習しすぎて、若干喉痛い(笑)という状態で挑み、中々眠れずコンディションが悪い状態の中、でも私が頑張らないと終わらないくらいの勢いで臨んだんです。そんな感じだったので実はあんまり覚えてなくて(苦笑)。さっき(パルモン役の山田)きのこちゃんに聞いたんですけど、(劇中の)「あの変な声は」って言うシーンあったじゃないですか、あそこ「あの声は」だったんですって。アドリブで(アグモン役の坂本)千夏さんが「あの変な声は」って言ったっていうのを聞いて。それを私全然覚えて無くて、それぐらいテンパってやってて。新人過ぎて目の前にあることを頑張ってやるので精一杯、いまならもうちょっと出来たけど、あの時はあの時の良さがあるはず、って信じて今まで生きてきたんですけど。



関 大和屋さんの脚本も、ミミちゃんが歌い始めて止めるっていうのを3回繰り返すっていう関西のベタなギャグのパターンが、新人だよねって。



大和屋 ちょっと恥ずかしい…。



木下 25話はどんな感じでオーダーされたか覚えてますか?



大和屋 よく覚えてないです。



田口 冒頭から大和屋さんの脚本だなと一発でわかるような台詞の言い回しとか、あと2匹の足が届かないから漕げないんだよ〜とかああいうリズムって、ああ、大和屋さんって思ってしまうところですよねぇ。



大和屋 ボート漕いでたところ。



田口 はい。



前田 空さんがベッドの所に来て優しい言葉をかけてくれるシーンがいま観ると号泣しちゃう。当時新人だったし、トコさん(太一役の藤田淑子さん)もそうなんですけど、本当に先輩方が一生懸命支えて下さって。



関 私も25話は会社でこっそり見直してきたんですけど、ボロボロ泣いちゃって。



前田 そうですよねぇ〜。



木下 完全体になる流れなのにならなかったのは何でなんですか、関さん。



関 私、あんまりよく覚えてないんだけど……(関さんの発言に会場がどよめく!)



風間 僕が思うにですけど、キャストの立場で、あそこでなぜあの子が進化しなかったかっていうのは、皆で走ってるときとかよくズッコケたりとかしてドジっ子なんですよ、あの子。だから、大器晩成ってことであの時はって思ってたんですけど……僕もビックリです(笑)。



関 (笑)そういうことにしておきましょう。







▲左から、風間勇刀さん、前田愛さん、関弘美さん



◆上映作品:第33話「パンプとゴツは渋谷系デジモン」(脚本:浦沢義雄/演出:角銅博之)について



木下 ヤマト回ですがどうでしたか?



風間 あの話って、結構デジアドのシリーズの中から独立してる感じがするんですよ。1話完結みたいな、あれだけで成立してる。映像の描き方もそうですし、地下鉄のシーンとか。地下鉄でタケルと帰っているヤマトとか。一言、言ったじゃないですか…(前田さんを見て)何で笑うんですか(笑)?



前田 何かちょっと、いやらしかったですよねぇ(笑)?



風間 俺、全然、一生懸命だったんですよ、ホントに。ただただ心配だから送りたいっていう一心で発した言葉なんですけど、放映されてからほうぼうから、「なんか、あそこさぁ、送り狼みたいだよね」みたいなことを言われて、ああ〜〜〜! なるほど! と(笑)。



前田 改めて観てもそう思った(笑)。



(場内大爆笑!)



風間 その辺、意図してたんですか?



関 いえいえ、そうではないんですよ。私も実は『デジモンアドベンチャー』の中でどの話数が一番好きですかって聞かれると、大抵意見は二つに分かれると思うんですよ、最終話が好きって人も当然多いとは思うんですけども、実はこの話が一番好き。

なぜかなって前に考えたことがあるんですけれど、中鶴(勝祥)さんの描いてるキャラクターと、あと角銅(博之)さんの演出、ドライなようでいてそこはかとなく受け手側はウェットなものを感じる、でも演出はドライなの。決して泣かせようというような演出ではない感じですごく印象に残ってるし、電車の中のガラス窓にお互いの顔が映るじゃないですか。それがなんか、すごいお洒落じゃんとか思って。出来上がったときにスタッフ皆で観る初号試写というのがあるんですけど、そのときにすごい褒め称えてた覚えがあるんです。あの演出は素晴らしいと思いましたし、浦沢(義雄)さんのシナリオもいいんですよ。浦沢さんのシナリオもドライなんだよね。



大和屋 あんまりしっとり行きたがらない。ちなみにうちの師匠なんですよ。あの電車の中のシーンはね、兄弟なのに別の所に帰っていかないと行けないみたいなところで、なんか台詞じゃなくて、来るもんがありますよね。



関 台詞も最小限にしているあたりがね、さすが浦沢さんですね。



木下 今回この回を選んでくれたのが田口監督なんですよね。



田口 当時観てても一番印象に残っていたというか、映像も含めてずっと頭の中に残り続けていたのがパンプとゴツの話だし、さっき仰られてたような、窓は本当にいい、あれはいいですよね、二人が鏡像に話しかけてるっていうのが、あとお互い目を合わせてないっていうのが、非常に距離を感じるというか、あの構図は見事ですね。



関 あとさ、20年経って見て改めて思ったんですけど、20年前の渋谷ってこんな感じだったよねぇ。ヒカリエとか建物が出来ちゃってるから、いま描こうと思ったら絶対違う絵になるし、たむろってる若い子たちのファッションなんかも全部違うんだよね。久しぶりに観て、ルーズソックス、ルーズだよ! って。



大和屋 この流れでいうと、みんな好きな回、好き過ぎて続き作っちゃったみたいなね。



関 パンプとゴツは、『(デジモン)フロンティア』のCDドラマを作ったときに、一緒にやってたシナリオライターのまさき(ひろ)さんだとかCDディレクターだった貝澤(幸男)さんだとか、シナリオ一緒にやってくれてた角銅さんだとか、まさきさんが「渋谷に電車が通るのでパンプとゴツ出しちゃダメですかね」って言って、パンプとゴツをゲストで出したんですよね。ちょっとそれもあったのでやっちゃったんだよね、私たち。またパンプとゴツ出しちゃおうかなって(「デジモンアドベンチャー20周年メモリアルストーリープロジェクト」の短編映像。既に募集期間終了)。



木下 クラウドファンディング、皆様、ありがとうございます。ショートフィルム作らせてもらう中で、パンプとゴツをやろうと。そちらも楽しみにしていただければと思います。さて33話ですが…。



風間 戻るんですね(笑)。33話、メンバーがいつもとちょっと違ったじゃないですか。いつもいない人が二人いるみたいな、その二人がうまいので二人と絡んでたシーンは、おんぶにだっこで勢いに乗っかってた所もあったり。あと個人的にはデジモンアドベンチャー初代のシリーズって言うのは、真ん中ぐらいで個人的なターニングポイントがあったんで、その後に33話が来てたんで、序盤のお当番回に比べてだいぶ落ち着いてあの世界でヤマトとして行動できたかなって思います。



<その後、Twitterでファンの方たちに募集した質問コーナーになり、木下さんからヤマトとミミお互いのキャラクターで印象的なシーンを尋ねる>



風間 ミミっていつも「いや〜〜!いや〜〜!」ってイメージだけど、あのポジションの人がいることで現実に戻れる。毎回ミミの一言で現実に戻されて大変な世界に居るんだなって実感させてくれる。そういう大事な役どころだよね。



前田 一番視聴者に近い役って言われてましたね。最初の頃は悲鳴かわがままかって。「キャーー」にもいろんなシチュエーションがあってそれを学ばせてもらいました。朝10時で悲鳴を上げるのが大変で、それも教えてもらいましたね。



関 朝、早い時間だと声優さんは声が出ないんですよね。朝10(あさじゅう)のアフレコは辛いんだよね。



風間 6時に起きてました。その辺も関さんに教わって「4時間は必要よ」って。それまで8時くらいに起きてた。



前田 (矢かとの好きなところを聞かれて)ヤマトの好きな……? 一番最初絵を見たときはヤマトさんだったんですけど、段々黒くなっちゃって、ガブモンが可哀想で。かと思えば、「魚は遠火で焼くものだ」と急にうんちくを言い出したり…。



<(場内爆笑!)Twitter質問コーナーラストは「それぞの好きな台詞と、それを再現してもらえるとうれしいです」という要望>



風間 (「魚は遠火〜」の流れから)すごいアイツを表してる台詞だと思うんで。ちょっと半ギレしてるんですよ、直火で焼く太一に対して。

「魚は遠火で焼くもんだ!」



(場内拍手!)



前田 もうちょっとキレたの聞きたいです。



風間 「魚は遠火で焼くもんだ!!!」



(場内大拍手!)



前田 もう一個ぐらい。



(すると会場から要望が挙がり)



風間 僕の中のアイツの2トップですね。

「島根にパソコンなんてあるわけないじゃないかーーーッ!!!」



(場内大拍手!!)



風間 今となってはホント、とんでもない台詞ですよね。



前田 大炎上ですよね。



風間 それぐらいあの当時普及しきってない時代だったんですよね。それがあっという間ですよ。



関 私、あの台詞を数年後にちょっと考え直して、島根にふるさと納税しました。



(場内から拍手!)



風間 僕もやっておきます。



前田 (前田さんの番になり)ヌメモンのシーンをやりたいんですけど、ちょっと台詞がわからないところがあって…。



(するとファンからすぐに台詞が!)



前田 ありがとうございます!

「ヌメモンがあたしのために戦ってくれてる! うんち投げるしか、取り柄ないのにぃ〜〜!!!」



(場内大拍手!)



風間 上田(祐司)さん、ヌメモンと同じ顔をして言ってました。



前田 ホントに気持ち悪くて泣きそうになっちゃって、それぐらいすごいんだけど、そんなヌメモンが私のために戦ってくれてると思うと本当に泣けて来ちゃって。







▲左から、関弘美さん、大和屋暁さん、田口智久さん



◆映画最新作について



木下 2017年の秋ぐらいに田口さんと一緒に話しをし始めたんですよね。いま絶賛作業中ですけどもどうですか。



田口 気持ちがもう、これを作らなきゃというのに追われすぎていて。頑張って作ってます。まだ気持ちの整理が付いていないので、出来上がったときに何か思うことがあるのかなと思ってはいます。



木下 ちょっと早かったですね、その時に改めて伺います。大和屋さんはいかがですか?



大和屋 『アドベンチャー』を書くのは20年振り。声が掛かると思ってなかったんで、デジモンだ、やらせてもらえるんだ、うれしいなってところから…2年ですか。



木下 田口さんのすぐ後ぐらいにお話しをさせていただいて。



大和屋 いっぱい飲んだね。



関 やっぱり書いてもらったシナリオを読み始めたり、その直しを出してるとき…



大和屋 本当に楽しそうでしたよね。



関 すっごい楽しかったよ。



大和屋 全部折れてるんですよ、ページが。



関 読んでるときに直したいなと思うところは、端っこの方を折る癖があるんですけど、全部折ってました。



大和屋 新人に戻った気持ち。会議始まる前から見てわかるんですよ。こんだけ直されるんだぁ〜って。



(場内爆笑!)



大和屋 それ見たとき、ちょっとガックリする。



木下 田口さんとやってみてどうですか?



関 田口さんは、大和屋くんのシナリオの一番良いところがちゃんとわかってて、一番最初に褒めてましたよね。アクションのところだったんだけど、それを聞いた大和屋くんが、それまで散々私に直されてるもんだから、「こういう風に言ってくれる人だっているんですよ!」って。



大和屋 言った! 味方が出来た。



関 でも新人の頃にアクションがうまいとか、この人のギャグは笑えるとか、そういうのがある人ってやっぱり長い目で見たときに伸びるんだなって思います。

田口さんも最初に大和屋さんを褒めたところがアクションのところだったから、この人のセンス信用できるわ、みたいな感じです。



大和屋 それで言いたいことはちゃんと物怖じしないでわかりやすく言ってくれて。



関 ここはこう行きたいんです、とかね。



田口 ありがとうございます。もう、何て言っていいんだか、大変恐縮でございます(照)。



関 大体、パンプとゴツが好きって聞いた瞬間に、この人とだったらやっていけるって思いました。



大和屋 大事ですね。



関 大事だよね。



木下 実は風間さんと前田さんにもちょっとだけ観ていただいたので、応援コメントをお願いします。



前田 まだ音とかが付いていない状態の絵コンテ撮のを観させていただいて。ロケハンした写真がそのまま入っててそこにキャラクター達がいるんですよ。中野とか、大学の学食の写真とかがあって、その前にキャラクターがいて。デジモンの聖地巡礼に新たに大学が加わった、みたいな。



関 学食巡礼。



大和屋 ちなみに、中野は東映アニメーションがあるところで、そこを破壊したかったんですよ。



(爆笑&拍手!)



前田 見所の一つ。



木下 借りている所なんですけどね。一筆書きました、壊しますって。



風間 さっき打ち合わせの時に言っていいですよって言われたんですけど、敢えてぼかします。子どもの頃から成長を見守ってきたあの二人が、あんなことするんですよ! いや〜大人になったなぁって思って、ちょっとお父さん気分になりました。それが何なのか、劇場へ足を運んでいただいて、確認していただけたらと。そういう要素が結構ね、練り込まれてるんですよね、今回。すごいと思いました。それから先ほど触れたアクション、未完成ながらわかるスピード感。



大和屋 監督のコンテね、面白いよね。すごく綺麗だし、あ、こうなるんだってわかりやすくて。



風間 視点が、ちゃんと人の視点なんですよ。大きさ高さがわかるんですよ。あれを完成版で見たかったです。



大和屋 プレッシャー掛けるね(笑)。



田口 頑張ります。



関 あとデジモンのファンにとっては非常に懐かしいモンスター達も出てきますよねぇ。



前田 確かに〜。



木下 そういうのはいっぱいちりばめてます。



関 それから人物のレイヤーがすごく上手。例えば子ども達が6人、7人集まって、集まっているときの立ち位置とか、ポーズとか、それが画面の中にすごく綺麗に収まっていて、レイアウトがすごくいい画だなと私は思いました。これは作監の人とかすごく頑張ってないとそういうことできないので。



大和屋 (笑)プレッシャーですね。



関 プレッシャーになっちゃった?



田口 いえ、ありがたく受け止めております。ありがとうございます。



木下 最後皆さんから一言お願いします。



田口 デジモン20周年で、自分も見ていて、それで育った中で、新しく監督をさせてもらいます。皆さんにいい作品が届けられるよう頑張って作って行きますので、何卒よろしくお願い致します。



大和屋 今度は色も付いて完成すると思いますので、皆さんぜひ劇場で観て下さい。よろしくお願いします。



関 素晴らしい映画が出来上がるんじゃないかなと期待しております。アフレコを見ているだけでも、我ながらうるっとしたりしてましたので、本当にいい映画になるんじゃないかなと思います。また新しいデジモンの歴史がここに1枚パって重なるんだなみたいな感じを思いながら、皆さんにも観て頂けたら嬉しいです。よろしくお願い致します。



風間 本当に久しぶりにこういった場に立てて感無量です。感無量です、本当に。20年、皆さんに支えられて、いまの自分がいて、(スタッフを見て)こちらの皆さんがいて。今後もまだまだ選ばれし子ども達の冒険が続いていくんじゃないかなって思うんで、関わり方が僕がどうなるかわからないですけども、影になり日向になり見守ろうと思いますので、皆さんも子ども達の冒険、追っかけて下さい。本日はありがとうございました。



前田 20年前は本当にどうしていいか日々不安で、アフレコに行く度にお腹が痛くなって、みたいな(笑)。でも先輩達が凄くて、ゲストの人たちも凄くて、どうにか食らい付いていきたいという一心でこの作品に参加していました。この作品は本当に沢山の人と出会わせてくれましたし、またこうして20年経ってこんなに沢山の人の前で当時の思い出を語ったり出来る場を頂けるとは思ってなかったので、デジモンを一心に応援して下さった皆さん、本当にありがとうございます。これからもデジモンどんどん進化していくと思いますので応援よろしくお願いします。







