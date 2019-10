OGRE YOU ASSHOLE、最新アルバム収録曲の「さわれないのに」ライブ動画公開　

OGRE YOU ASSHOLEが、最新アルバム『新しい人』収録曲の「さわれないのに」のライブ動画を公開した。



今回公開されたのは今年7月にWWW Xにて開催されたワンマンライブの映像で、同曲のアルバム収録ver.とは違ったライブならではの享楽的な人力グルーヴが発揮された演奏となっている。またアルバム特設サイトにはOGRE YOU ASSHOLEの三部作『homely』『100年後』『ペーパークラフト』等をプロデュースした石原 洋と出戸学との対談も公開となった。







また、11月4日には『新しい人』のリリースツアーのファイナルがEX THEATER ROPPONGIにて開催される。





<リリース情報>







OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』



発売日:2019年9月4日(水)

定価:2700円(税別)



=収録曲=

1. 新しい人

2. 朝

3. さわれないのに

4. 過去と未来だけ

5. ありがとう

6. わかってないことがない

7. 自分ですか?

8. 本当みたい

9. 動物的/人間的(Album Ver.)



<ツアー情報>



OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』release tour



2019年11月4日(月・祝)EX THEATER 六本木(ファイナル公演)



石原洋 × 出戸学 対談掲載『新しい人』特設サイト

http://ogreyouasshole.com/atarashihito