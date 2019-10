NoBと小西克幸が歌う！　アニメ『旗揚！けものみち』OP曲発売！　試聴動画をチェック!!

10月よりAT-X、TOKYO MX他にて好評放送中のTVアニメ『旗揚!けものみち』より、NoB with ケモナーマスク(CV:小西克幸)が歌うOPテーマ『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』が2019年10月23日(水)に発売となった。



あわせて、作詞・作曲をNoBが、編曲をIMAJOが担当したカップリング曲『Kemoner Soul~Just like a Beast~』を含む試聴動画が、日本コロムビアのYouTubeチャンネルにて公開。

『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』同様、熱い歌声とギターの音が印象的なカップリング曲『Kemoner Soul~Just like a Beast~』もぜひチェックしておきたい。



ますます盛り上がるアニメ本編とあわせて、楽曲も楽しんでみてはどうだろう。



【全曲試聴動画:アニメ『旗揚!けものみち』オープニング・テーマ『闘魂(ファイト)!ケモナーマスク』ダイジェスト試聴】





【MV Short ver./NoB with ケモナーマスク(CV:小西克幸) / 闘魂(ファイト)!ケモナーマスク(TVアニメ「旗揚!けものみち」オープニング・テーマ)】





(C)2019 暁なつめ/まったくモー助/夢唄/KADOKAWA/けものみち製作委員会