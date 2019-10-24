NoBと小西克幸が歌う！　アニメ『旗揚！けものみち』OP曲発売！　試聴動画をチェック!!

10月よりAT-X、TOKYO MX他にて好評放送中のTVアニメ『旗揚！けものみち』より、NoB with ケモナーマスク（CV：小西克幸）が歌うOPテーマ『闘魂（ファイト）！ケモナーマスク』が2019年10月23日（水）に発売となった。



あわせて、作詞・作曲をNoBが、編曲をIMAJOが担当したカップリング曲『Kemoner Soul～Just like a Beast～』を含む試聴動画が、日本コロムビアのYouTubeチャンネルにて公開。

『闘魂（ファイト）！ケモナーマスク』同様、熱い歌声とギターの音が印象的なカップリング曲『Kemoner Soul～Just like a Beast～』もぜひチェックしておきたい。



ますます盛り上がるアニメ本編とあわせて、楽曲も楽しんでみてはどうだろう。



【全曲試聴動画：アニメ『旗揚！けものみち』オープニング・テーマ『闘魂（ファイト）！ケモナーマスク』ダイジェスト試聴】





【MV Short ver.／NoB with ケモナーマスク（CV:小西克幸） / 闘魂（ファイト）！ケモナーマスク（TVアニメ「旗揚！けものみち」オープニング・テーマ）】





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