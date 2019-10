◆ 日本ハム・オリックスと対戦



11月2日に開幕する『第2回 WBSC プレミア12』に向けて、宮崎で合宿を張る野球日本代表・侍ジャパン。



10月31日からは沖縄へと移り、プレミア12に向けた『ENEOS 侍ジャパンシリーズ2019』でカナダ代表と2試合を戦うことになっているが、いよいよ迫ってきた実戦に向けて、合宿中にもNPBのチームと練習試合を戦うことが決まっている。



その初戦となるのが、25日(金)の日本ハム戦。侍ジャパン公式サイトでは、試合に先駆けてスターティング・ラインナップも発表された。



▼ 25日・日本ハム戦のスタメン

1(中)秋山翔吾 [西武]

2(二)菊池涼介 [広島]

3(指)山田哲人 [ヤクルト]

4(右)鈴木誠也 [広島]

5(左)吉田正尚 [オリックス]

6(一)浅村栄斗 [楽天]

7(三)外崎修汰 [西武]

8(捕)会沢 翼 [広島]

9(遊)源田壮亮 [西武]

10(指)近藤健介 [日本ハム]

先発投手:岸 孝之 [楽天]





現時点で日本シリーズに参加していた選手と、辞退による代替選手の合流が叶っていないため、野手は10名(うち捕手は1人)、投手は6名しかいないという状態の稲葉ジャパン。



そんな事情もあって、25日の試合は7イニング制での開催に。打順も指名打者が2名の10人制で打席機会を均等にするなど、特別ルールで行われるという。



日本シリーズは終わってしまったが、2019年の野球はまだ続く…。世界の頂点をめざす侍ジャパンに注目だ。





◆ 侍ジャパン・このあとの日程



▼ 10月25日(金)

練習試合 vs.日本ハム(サンマリン宮崎)



▼ 10月26日(土)

練習試合 vs.オリックス(サンマリン宮崎)





【ENEOS 侍ジャパンシリーズ2019「日本 vs カナダ」】



▼ 10月31日(木)

vs.カナダ(沖縄セルラー)



▼ 11月1日(金)

vs.カナダ(沖縄セルラー)





【第2回 WBSC プレミア12】



▼ オープニングラウンド

11月5日(火) vs. ベネズエラ

11月6日(水) vs. プエルトリコ

11月7日(木) vs. チャイニーズ・タイペイ



▼ スーパーラウンド

・11月11日~11月16日



▼ 決勝

・11月17日





☆詳細は侍ジャパン・公式サイトまで。