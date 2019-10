Mrs. GREEN APPLEが語る ツアーでの雨の思い出

Mrs. GREEN APPLEのボーカル、ギター・大森元貴と、ドラム・山中綾華が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた『皆さんは雨男、雨女ですか?』という質問に答えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」10月23日(水)放送分)大森:これ……雨男がミセスにいますね。山中:いますね。誰ですかね~? フロントに立っている人だった気がするんですけどね(笑)。大森:あのね~、ほんっとに大森が雨男でございまして……。山中:すごいよね(笑)。大森:2016年の『TWELVE TOUR』は、本当に雨とともに回ったツアーでしたねー。山中:すごかった。ほんとに(笑)。大森:車を動かせば、雨がついてくるっていうね。山中:そう!大森:まぁだから僕は、好きじゃないですよ……雨は。普通に。山中:そうなんだ。でも私は、雨好きですよ。大森:空気が澄む感じは分かるけどね。雨のどういうところが好きですか?山中:なんかね……水が降ってること自体が好きなの。なんかすごいこと言うけど……(笑)。大森:あー……難しいですね~(笑)。山中:あのね、小雨とか、ある程度の強さの雨だったら、もう傘もささずに打たれたい人なんですよ。大森:なるほどね。山中:「Singin' in the Rain(雨に唄えば)」の影響を、バチバチに受けちゃった人なので。大森:あ~……ねじれましたねぇ。山中:そう、ねじれちゃったんですよ。「雨が降ったら、傘なんて捨てて踊っちゃえ!」みたいな(笑)。大森:すごいですね。まさかのミセスに、こんなに雨好きな人がいるとは……!山中:でも雨の歌ってさ、“悲しい・寂しい”とかあるけど、一方で“ものすごい楽しい”とか、“雨だからいいことあるんじゃない?”みたいな歌もあるんですよ。そういう歌を聴くとワクワクする!大森:「ピッチピッチ チャップチャップ ランランラン~♪」みたいなことですよね。山中:そうそう、そんな感じ。結構いいかも(笑)。(雨の)いろんな楽しみ方を探してみてください~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/