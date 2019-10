11月27日にリリースされるサザンオールスターズのライブDVD / Blu-ray「LIVE TOUR 2019 “キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!」のボーナスディスクの詳細が発表された。

完全生産限定盤のみ付属するボーナスディスクは「親孝行ディスク~Southern All Stars 2018 Special~」と題し、2018年のライブ映像2本分を収録。6月にデビュー40周年を記念して東京・NHKホールで行われたワンマンライブ「キックオフライブ 2018『ちょっとエッチなラララのおじさん』」、8月に茨城・国営ひたち海浜公園で開催されたロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018」出演時の模様、そして各ライブのメイキング映像が楽しめる。さらに全国ツアー「“キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!」の一部公演で披露された「ロックンロール・スーパーマン~Rock’n Roll Superman~」のライブ音源とドキュメンタリーで構成された“Bonus Track”も収められる。

サザンオールスターズ「LIVE TOUR 2019 “キミは見てくれが悪いんだから、アホ丸出しでマイクを握ってろ!!”だと!? ふざけるな!!」完全生産限定盤付属「親孝行ディスク~Southern All Stars 2018 Special~」収録内容

・キックオフライブ 2018「ちょっとエッチなラララのおじさん」Making

・茅ヶ崎に背を向けて(Live from キックオフライブ 2018 「ちょっとエッチなラララのおじさん」)

・いとしのエリー(Live from キックオフライブ 2018 「ちょっとエッチなラララのおじさん」)

・せつない胸に風が吹いてた(Live from キックオフライブ 2018 「ちょっとエッチなラララのおじさん」)

・私はピアノ(Live from キックオフライブ 2018 「ちょっとエッチなラララのおじさん」)

・太陽は罪な奴(Live from キックオフライブ 2018 「ちょっとエッチなラララのおじさん」)

・DIRTY OLD MAN ~さらば夏よ~(Live from キックオフライブ 2018 「ちょっとエッチなラララのおじさん」)

・ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018 Making

・希望の轍(Live from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

・涙のキッス(Live from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

・愛の言霊(ことだま) ~Spiritual Message~(Live from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

・HOTEL PACIFIC(Live from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

・みんなのうた(Live from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

・Bonus Track:ロックンロール・スーパーマン~Rock’n Roll Superman~(Live & Documentary from TOUR 2019)