黒人カウボーイ文化の今　リル・ナズ・Xが与えた影響

「ロデオをやってなかったら、俺は腑抜けだっただろうな」とジャスティン・コリー・リチャード氏。リル・ナズ・Xのラップカントリーがヒットしたおかげで、ベテラン・ロデオライダーは新たな成功の道を歩み始めた。



リチャード氏はイーストロサンゼルス郊外の某酒場に座っていた。人気はなく、数人の常連客と、今しがたバーカウンターの我々の隣に座った常連客がもう1人だけだ。36歳のリチャード氏はヒューストン出身のアフリカ系アメリカ人で、プロのロデオライダー。西部劇からそっくりそのまま飛び出してきたような恰好をしていた。ブーツカットのジーンズに、装飾のついたバックルのベルト。履きこなした泥まみれのカウボーイブーツで堂々と歩く。ブーツは、拍車がついている以外これといった装飾はない。7月、我々はビールを飲む約束をして待ち合わせた。彼が用を足しに席を立ち、声の届かないところまで行ったところで、リノでフライフィッシングのインストラクターをしているという白人中年男性が身を乗り出してこう言った。「奴は本物のカウボーイじゃないぜ」



だとしても、精神といい、たくましい身体つきといい、おなじみの価値観といい、リチャード氏はまさに本物のカウボーイらしさを体現していた。



「ロデオをやってなかったら、俺は腑抜けだっただろうな」と彼は言い、18歳の時にプロの道へ進んだきっかけを詳しく語った。リチャード氏は翌日、ロサンゼルスのインダストリーヒルズ・エクスポセンターのグランドアリーナで開催される「ビル・ピケット招待選手ロデオ大会」に出場することになっている。1890年代にステア・レスリングを考案した元奴隷の息子の名前を取ったこの大会は、1984年にオークランド育ちのルー・ヴェイソンが、国内大会に出場するアフリカ系アメリカ人のカウボーイが少ないのを受けて立ち上げたものだ。現在運営を仕切っているのはヴァレリー・ヴェイソン=カニンガム。アフリカ系アメリカ人の女性でただ1人、ロデオのツアー大会を主宰する人物だ。LAの後はジョージア州コンヤーズ、テネシー州メンフィスと、来年まであちこち回り、決勝はワシントンD.C.郊外、メリーランド州アッパーマールボロで行われる。





リル・ナズ・Xをきっかけに注目を集める黒人カウボーイ文化



「ジャスティン・コリー・リチャードは、ビル・ピケット招待選手ロデオ大会で見た中で一番のカウボーイだよ」と言うのは、オクラホマ生まれのコマンチ族のサム・ハウリー氏。ビル・ピケットで20年もアナウンサーを務めるベテランだ。



リチャード氏の職業に欠かせない伝統的なカウボーイの衣装は、「黒人カウボーイ・ムーブメント」と呼ばれるようになった現象のような、単なる飾りやコスチュームとは違う。かつてプロのカウボーイの伝統的なイメージといえばほとんどが白人だったが、今はそれも変わりつつある。リル・ナズ・Xのこの夏のヒット曲「Old Town Road」が全世界で大ブレイクしたのを受け、リチャード氏をはじめ黒人カウボーイのコミュニティは国際的な注目を浴びるようになり、ロデオコミュニティの裾野も広がった。文化的対話からはしばしば除外されてきた歴史的に重要な構成要素、アフリカ系アメリカ人の西部時代の伝統を残そうという動きも起きている。







リル・ナズ・X――初めて馬に乗ったのはロデオ大会の1カ月前だったそうだ――は「本物のカウボーイじゃない」とリチャード氏は言う。「でも、彼のおかげで黒人ロデオのコミュニティにポジティヴな関心が集まっているのはいいね」 。昨年リチャード氏は生まれ故郷のテキサス州ヒューストンで、意図せず俳優デビューを果たした。ソランジェ・ノウルズのビジュアルアルバム『When I Get Home(原題)』でカウボーイのスタントを担当したのだ。リチャード氏は33分間のショートムービーをまだ見ていないどころか、プロジェクト名すら覚えていないという。「1日がすごく長かったのと、衣装がすごく窮屈だったことしか覚えてないな。でも少なくとも、金は払ってもらったよ」と本人。



ランディ・サヴィー氏いわく、スタントマンの仕事は黒人カウボーイの主な収入源になりつつあるという。彼はNPO団体Compton Cowboysの幹部メンバーで、街から不良少年を一掃し、アフリカ系アメリカ人やコンプトンのネガティヴな固定概念を払拭しようと努めている。彼曰く、リル・ナズ・Xのヒット曲以来、生粋の黒人カウボーイを探し求める企業やブランド、映画会社の重役からの問い合わせが増えているという。「この1年、馬に乗ってコンプトン中を回っていると誰もが『Old Town Road』の歌詞を叫んでくるんですよ」と彼は言う。「コミュニティからの支持は変わりません。みなさん、我々のことは設立当時から知っていますからね――地元以外の人々が応援してくれるようになりました」



もちろん、黒人カウボーイは今に始まったものではない。スミソニアン協会によると、白人の牧場主が南北戦争で出征した際、黒人奴隷は牧場運営に必要なスキルを覚えた――その記事によれば、約4人に1人のカウボーイが黒人だったそうだ。奴隷解放後、牧場主らは北へ拠点を移し始め、新たにスキルを身に着けた牛追い人は家畜を移動させる仕事にありついた。白人が圧倒的に支配する業界で、黒人または混血であることは、有色人種のカウボーイたちが結束することを意味する。乗るか死ぬかといった心持ちが、現代の黒人の仲間意識へと進化した。それはロデオ大会で互いに戦うときであっても、だ。「仲間の一人がアリーナに投げ出されたり怪我したときは、すぐに駆け付けて助け合うんだ」とリチャード氏も言う。さらにビル・ピケットのロデオ大会では、出場者はみな自分の番が終わると、飛び出し口まで駆け戻り、次の出場者が準備するのを手伝う。





楽ではない現実を乗り越えるための愛



リチャード氏は18年前、ヒューストン郊外のウォートンカウンティジュニアカレッジでロデオの奨学金を授与され、それをきっかけにプロの道へ進んだ。だがロデオへの情熱は生まれたときから刷り込まれていた。リチャード氏の母親リサは彼が最も影響を受けた人物だ。54歳の彼女は今も現役でロデオ大会に出場している。出場するのはもっぱらバレルレース。高い技術を要求される馬術種目で、ライダーは戦略的に置かれた3つの樽をきっちり周り、最速タイムを競う。非常に危険な演目なので、一般的には若い選手向けと言われている――だが昨年夏、リサはテキサス州デイトンのBar-N-Barロデオ大会で優勝した。さらに62歳になるリチャード氏の叔父ハロルド・ミラー氏は、アリゾナ州ウィッケンバーグのシニア・プロ大会の常連だ。



もう一世代さかのぼると、リチャード氏の祖父キャストン・リチャード・シニアは当時、ロデオ大会用の牛を飼育していた。リチャード氏自身も引退後に挑戦しようと思っている仕事だ。とはいえやはり、巡業三昧の生活は楽ではない。大会間の移動は3頭積みの馬匹運搬車と小型住居トレーラーが必要だ。これを最大4人の出場者で共有する。リチャード氏はロデオの賞金だけでやりくりし、スポンサーからの資金や副業、政府の補助金には頼っていない。だがロデオ出場者の大多数が、生計を立てるために「定職」を持っているという。



正看護士、弁護士、トラック運転手、建設作業員、消防士、大学生――あらゆる職業の人々がこの競技にほれ込み、熱心に応援し、自ら出場もする。妻であり、母親であり、カウガール2世でもある38歳のクリショーン・アデア氏は、テキサス州農業省の検査官。「情熱を追い続けるにはフルタイムの仕事が必要よ」と言う。同じくカウガール2世で21歳のリーミア・クレモンス氏も、ウォールマートの会員制スーパーSams Clubでカスタマーサービスの責任者をしている。「大勢の人々が、ロデオを続けたくて二足のわらじを履いているの。私もロデオのために仕事してるのよ」



リチャード氏は36歳。プロのロデオライダーの平均的な引退年齢を「とうの昔に」過ぎてしまった。Professional Bull Ridersという組織の主任医師を務めるタンディ・フリーマン医師によれば、大半のカウボーイが24~25歳で引退するという。「第一に、毎回給料が入るかどうかはわかりません」とフリーマン医師。ロデオの場合、たいてい賞金は出場者が自腹を切って支払ったエントリー費から捻出される。移動、食事その他雑費を考慮に入れると、儲けはほとんど手元に残らない。プロのロデオカウボーイとして長く成功し続けられるかどうかも定かではない。



獲得賞金額が700万ドルを超える32歳の白人ライダーJ.B.モーニー氏は、Professional Bull Riders史上最高額の賞金王だ。そんな彼でも、保証は何もないと念を押す。「けがをしても給料は支払われます、なんて書かれた契約書はないからね」 彼は1月、フォーブス誌のインタビューでこう語っている。「乗らなきゃ、金は入らない」 また、身体的にもかなりきつい。「落馬したり、牛に振り落とされて地面に叩きつけられたら、ライダーは軟組織や胸部、腹部、肢をやられてしまいます」とフリーマン医師は説明し、こう付け加えた。「毎回乗るたびに、生きるか死ぬかなんですよ」





ジョージア州コンヤーズのビル・ピケット招待大会で、牛から振り落とされるジャスティン・コリー・リチャード氏(Photograph by Diwang Valdez for Rolling Stone)



7月にロサンゼルスで行われた大会の準々決勝で、23歳のアフリカ系アメリカ人ライダー、リック・レディック氏は、牛の背中から振り落とされ彼の身体は地面に叩きつけられた。牛の後肢はしばし宙にとどまった後、彼の胸部に振り下ろされた。観客は恐怖で息をのんだ。「2階からレンガの入った袋を落とされたみたいな感じだったよ」とレディック氏。彼は後日、レベル3の肝損傷と診断された――フリーマン医師によると「命を落としてもおかしくない」重傷だった。



言葉の端々に南部訛りが見え隠れするレディック氏の家系をたどると、三世代前にはミシシッピー州フィーバにたどり着く。彼はカリフォルニア州の田舎町マデラで、自宅近くで初めて馬に乗った時のことを振り返った。地元の白人男性が何度も何度も「撃たないでくれ、ジャンゴ!」と叫んだ。だがレディック氏は、西部開拓時代に黒人カウボーイたちが果たした歴史的役割をもっと多くの人々が正しく認識するようになれば、人種の違いも受け入れやすくなると考えている。「みんな口にするのは白人カウボーイのことばかり。だけど俺たちは何世代もずっとこれをやっているんだ」と本人。「教育は大事だよ」





ますます熱くなるロデオカルチャー



LAでビールを酌み交わした翌日、我々はビル・ピケット招待大会へ向かった。車の列が、厩舎裏の屋外駐車場で土煙をあげる。観客の大半は黒人で、午後6時30分の開始時間の1時間前からぞくぞくと集まっていた。辺りを囲むサンガブリエル山脈の向こうに太陽が沈むまで、あと2時間半はかかる。そんなことはお構いなしに、本格的な屋台料理の外には早くも長い行列ができていた。ピンと張ったテントには、業務用サイズのバーベキュー肉の山。同時進行で肉が焼かれ、煙を上げ、油で揚げられ、その他にも食欲をそそる料理が並んでいた。土のステージに太陽が黄金の光を投げかけると、5000人のロデオファンがグランドアリーナに集まり始めた。30人近い出場者がこれから技を競い合うのだ。



「誰もが西部のライフスタイルを楽しんで、憧れのヒーローに会いにロデオに行くんだよ」と、ベテランアナウンサーのハウリー氏。



立見席は群衆で埋まり始めた。昔ながらのカウボーイハット、フリンジが付いたスウェードのベスト、アステカ柄のプリントシャツ(中にはループタイでキメている人もいる)、そしてジーンズにたくし込まれた大量のウェスタンブーツ。やがて、ロデオの試合が行われる中、リチャード氏が荒くれ牛にまたがって、飛び出し口が空くのを待っていた。「みんなこの時を楽しみにして来たんだ!」と彼は誰に言うともなく叫んだ。出場者と大観衆が一体となって生まれるロデオならではの温かい祝祭の雰囲気ゆえに、ロデオは誰もが楽しみにする行事であり続けている。だがポップカルチャーの分野から転機が訪れ、黒人カウボーイがメインストリームのメディアに参入したことで、有色人種のカウボーイ、カウガールは自分たちのルーツに誇りを持ち、黒人カウボーイが歴史に残した真実を口にできるようになった。



35年前にロデオツアーが始まって以来、観客動員数は毎年着実に増加しているとハウリー氏が教えてくれた。こうした現象の原因をひとつに絞り込むのは難しいが、リル・ナズ・Xのヒット曲によって新たな注目を浴びていることは間違いない。「『Old Town Road』は最後のお楽しみにとっておこう」と彼は言う。「みんなが大好きで楽しめる、最高にノリのいい曲だからね」。 黒人カウボーイ・ムーヴメントの勢いを止めることはできなさそうだ。