◆ ポジション別に異なる場所で実施



DeNAが24日、2019年秋季キャンプ参加選手とスローガンを発表した。



秋季キャンプは11月1日(金)から18日(月)まで行われ、今年は投手が『DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA』で、野手は『名瀬運動公園市民球場』と、異なる場所で実施される。投手はフィジカルの強化、野手は個人の課題と向き合うことをテーマに、それぞれの課題克服に適した場所で行うとのこと。



なお、キャンプスローガンは「凡事徹底~CONNECT TO VICTORY!~」。投手、野手ともに個別練習に特化して、2020年シーズンの勝利に繋がるキャンプを目標に掲げる。今回発表された参加選手と日程は以下のとおり。



◆ 秋季キャンプ参加選手



<DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA>

▼ 投手(17名)

11 東 克樹

24 齋藤俊介

26 濵口遥大

27 上茶谷大河

28 勝又温史

30 飯塚悟史

41 櫻井周斗

43 進藤拓也

46 田中健二朗

47 砂田毅樹

48 京山将弥

49 赤間 謙

59 平良拳太郎

67 古村 徹

93 中川虎大

100 宮城滝太

107 コルデロ

※



<名瀬運動公園市民球場>

▼ 捕手(4名)

10 戸柱恭孝

32 益子京右

39 嶺井博希

50 山本祐大



▼ 内野手(9名)

0 中井大介

4 伊藤裕季也

5 倉本寿彦

31 柴田竜拓

38 山下幸輝

40 飛雄馬

44 佐野恵太

60 知野直人

64 百瀬大騎



▼ 外野手(6名)

00 宮本秀明

1 桑原将志

8 神里和毅

33 乙坂智

37 楠本泰史

52 細川成也



※2019年10月24日現在



◆ 秋季キャンプ概要

【日程】

2019年11月1日(金)~18日(月)

※移動日:10月31日(木)・11月18日(月)練習終了後 <野手のみ>

※休 日:11月 6日(水)・11月12日(火)<投手・野手共通>



【実施場所】

投手/DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA(神奈川県横須賀市夏島町2番2)

野手/名瀬運動公園市民球場(鹿児島県奄美市名瀬小宿2878-1)



【秋季キャンプスローガン】

「凡事徹底~CONNECT TO VICTORY!~」



【スローガンコンセプト】

今シーズンはリーグ2位という結果を残すことはできたが、優勝、日本一という目標には届かず悔しい思いもした。

勝利のためにはミスを減らし、選手間の競争意識を芽生えさせることが重要だ。

若手選手のメンタル面、フィジカル面の強化に特化し、個人個人が己を知り、学ぶことによって、来年の勝利に繋げよう。