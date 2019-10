新しいスタイルのスタジオ「2G」が誕生！ 記念アイテムを一挙に公開

メディコム・トイは2019年11月22日(金)より、グランドオープンする渋谷PARCOにNANZUKAギャラリー、P-ROOM THE WORLD(デイトナ・インターナショナル)、MEDICOM TOYの3店が混在したスタジオ「2G」をオープンする。「2G」は、各方面で活躍する3企業が時には独自の視点で、時にはシナジーを有した発信をするというこれまでにないスタイルのショップとなる。

そしてこの「2G」開店を記念した商品が、同店舗で発売される。ここではその記念販売アイテムを紹介しよう。





(C)KAORI HINATA



POOKA STATUE/メディコム・トイ/4万8000円+税/2019年11月発売予定/ひなたかほりのオリジナル怪獣、わたぼこりから生まれたプーカが、スタチューモデルになって登場。全高約30センチ。毛並みはフロッキー加工で再現される。





(C)KAORI HINATA



(左から)JAM WHITE MORRIS、BLUE EYES MORRIS、WHITE MORRIS/メディコム・トイ/(左から)7万円+税、9000円+税、8000円+税/2019年11月発売予定/ひなたかほりの代表作、「つのがはえた猫」モリスのニューバージョンソフビ。JAM(ジャンボ・アーティスト・モンスターズ)のホワイトモリスは全高約60センチ。通常サイズのブルーアイズモリスとホワイトモリスは全高約13センチ。





(C)MAMES



BUTTON(スタンダードサイズ・カラー)/メディコム・トイ/8000円+税/2019年11月発売予定/MAMESのオリジナルキャラ、踊り猫ボタンのソフビ。全高約13センチ。





(C)HikariBambi



BEAR IS KUMA KUMA/メディコム・トイ/3万6000円+税/2019年11月発売予定/ひかりバンビのオリジナルキャラである「くまのくまくま」を、モンチッチでおなじみセキグチよりぬいぐるみ化。全高約27センチ。製作はセキグチ/小峰玩具製作所が担当。





(C)2019 Sekiguchi Co., Ltd.

(C)KAORI HINATA



SMAK! モンチッチ -HAPPY GIFT BOX-/製造元:セキグチ、発売元:メディコム・トイ/1万2000円+税/2019年11月発売予定/SMAK!(SEKIGUCHI & MEDICOM TOY ARTISTIC MONCHHICHI PROJECT featuring KAORI HINATA!)とは、アーティステックなモンチッチを不定期に発表するスペシャルプログラム。第1弾として、「第一回モンチッチドレスデザインコンテストイラスト部門最優秀モンチッチ賞」(2008年)を受賞したひなたかほりのデザイン、それを完全再現した「HAPPY GIFT BOX」を商品化。全高約30センチのMサイズボディ。プラスチック製ジョイント「ポキポキ」を内蔵し、SMAK!専用ボアを使用している。





(C)SHELTERBANK



GA-LULU、PANIC、MUTRON(Darkblue×Pink)、WONDER(Skyblue×Orange)、SUPER FURIES SHADOW X/メディコム・トイ/各2万円+税(★)、各1万5000円+税(●)、2万5000円+税 (■)/2019年11月発売予定/2018年、アナハイムで開催されたデザイナーズコンベンションで記録的大成功を収めたSHELTERBANK(シェルターバンク)。その新作オリジナルソフビが集結。ガルル、パニック、ミュートロン、ワンダー、スーパー・フューリーズ・シャドウXの全5種。パニックはウレタン樹脂製の植毛仕様、シャドウXはマスク着脱可能。各全高約22〜40センチ。





(C)HOUSE INDUSTRIES ALL RIGHTS RESERVED

(C)SHELTERBANK



JACK THE FOX/メディコム・トイ/2万5000円+税/2019年11月発売予定/世界的デザインスタジオHouse Industries(ハウスインダストリーズ)とシェルターバンクのコラボレーションで生まれたオリジナルソフビ、ジャック・ザ・フォックス。全高約37センチ、植毛仕様。





(C)Hajime Sorayama

(C)Daniel Arsham

BE@RBRICK TM & (C)2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK SORAYAMA x Daniel Arsham 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万円+税(左)、8万8000円+税(右)/2019年11月発売予定/イラストレーター空山基と、アーティストのダニエル・アーシャムのコラボレーションベアブリック。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。数量限定発売。





(C)Disney



BE@RBRICK FUTURE MICKEY 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6000円+税(左)、6万8000円+税(右)/2019年11月発売予定/ミッキーマウス90歳記念のフューチャーミッキー。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。





BE@RBRICK TM & (C)2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK カリモク fragmentdesign 1000% carved wooden(左)、polygon(右)/メディコム・トイ/各100万円+税/2019年11月発売予定/fragmentdesign(フラグメントデザイン)がデザインしたベアブリックを、木製家具の老舗カリモクの職人が1点1点ハンドメイドで仕上げたアイテム。各全高約70センチ。





BE@RBRICK TM & (C)2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK HYPEBEAST 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2019年11月発売予定/コンテンポラリーファッションやストリートファッションを発信するオンラインメディアHYPEBEAST(ハイプビースト)とのコラボレーションベアブリック。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。数量限定発売。





MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM &(C)2005-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



(左から)FABRICK HYPEBEAST FLAT 2WAY POUCH M、FABRICK HYPEBEAST SLIPPERS、FABRICK HYPEBEAST SQUARE CUSHION/メディコム・トイ/(左から)3000円+税、3800円+税、5800円+税/2019年11月発売予定/HYPEBEASTとコラボレーションした布系生活雑貨アイテム。ポーチはH15×W13センチ、スリッパはサイズフリー、クッションは45×45センチ。





(C)TAKU OBATA

(C)HOW2WORK



B-GIRL Down Jacket NAGAME OHKIME/メディコム・トイ/20万円+税/2019年11月発売予定/ブレイクダンサーでもある彫刻家TAKU OBATAの作品を3Dスキャンし、スケールダウンして再現。以前同名・同デザインのアイテム(全高約35センチ)が発売されたが、今回の物は全高約74センチと2倍以上の大きさである。ポリストーン製。数量限定発売。







CERAMICK Padlock/メディコム・トイ/2万6000円+税/2019年11月発売予定/メディコム・トイが送る陶磁器製アイテムの新シリーズ第1弾。伝説のパンクロッカー、シド・ヴィシャス愛用の南京錠を陶器で再現。全高約19.5センチ。鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。桜島の灰を調合した釉薬をひとつひとつ刷毛で塗って焼成し、鉛のような重厚感を表現している。数量限定でロットナンバー入り。



11月22日は渋谷PARCOへGO!



店舗名:2G(ツージー)

住所:〒150-0001 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

営業時間:10:00〜21:00



※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合があります。