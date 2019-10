ピザーラですみっコぐらし！　お得なスペシャルパックでオリジナルグッズをゲット！

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』とピザーラのコラボとして、2019年10月31日(木)〜2020年3月15日(日)の期間、数量限定で『すみっコぐらしスペシャルパック』が登場する。



『すみっコぐらしスペシャルパック』は、お好きなピザにプラス200円(税抜)で、オリジナルデザインの陶磁器製のお皿とシールがピザ1枚につき1セット購入できるお得な限定パックだ。



『すみっコぐらし』の世界観を表現した淡いパステルカラーの可愛いお皿は、「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」がみんな揃ってピザを頬張る様子が描かれている。サイズは直径約17cmなので、切り分けたLサイズのピザを載せて食べることもできる。



シールはピザを頬張るキャラクターたちがずらりと勢揃い! A6サイズのオリジナルデザインシールに大人も子どももほんわかできそうだ。





(C)2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.