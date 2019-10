神谷浩史・島崎信長も登壇したNETFLIX新作アニメ発表会で『攻殻機動隊 SAC_2045』ティザーPVなど初公開！

2019年から2020年前半の注目作品の最新情報が日本および全世界に向けて発表される「Netflixアニメラインナップ発表会 2019-2020」が、本日10月23日(水)、東京・秋葉原UDXシアターにて開催された。Netflix チーフアニメプロデューサーの櫻井大樹に加え、今冬配信開始される『斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編』から神谷浩史(斉木楠雄役)、『Levius』から島崎信長(レビウス=クロムウェル役)も登壇、それぞれの出演作品の見どころを語った。 ※「島崎」の「崎」は本来は「たつさき」(以下同)





『斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編』は麻生周一原作の漫画『斉木楠雄のΨ難』が、TVアニメ2期+完結編を経て、Netflixオリジナルアニメとして全世界へ”Ψ始動”するファン待望の新シリーズ。新たなキャラクターも加わり、さらに早くなったセリフスピードを体感できる新シリーズとなっている。

『Levius』は中田春彌の描く緻密なタッチで、孤独な少年の繊細な心情と、人間と機械の融合バトルを描く大人気コミックの初アニメ化作品。制作は劇場版『BLAME!』やアニメーション映画『GODZILLA』三部作などで知られるポリゴン・ピクチュアズが手がけている。

『斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編』が12月30日、『Levius』が11月28日よりそれぞれ配信開始となることも発表となった。



「過去TVシリーズは2シーズン、完結編特番もやった上で、まだアニメ化していないものを拾い集めてくださるなんて本当に嬉しいですし、幸せ」と感謝の言葉を口にした神谷は、しかし「アフレコは本当に本当に大変です……」と、超高速で喋るキャラクター設定ということもあり”修行”とも言えるほどの過酷さだった収録現場の苦労にも思いをはせた。それに対して島崎は、「僕が演じた海堂は勢いでできるので(笑)、神谷さんに支えて頂いていたからこそまわりの僕たちは楽しめましたし、毎回シリーズが終わると”斉木ロス”が生まれるんです」と現場の関係性を明かした。そんな現場について神谷は「一番楽しそうだったのは監督ですね。僕たちがセリフを早口で入れると『もっと長いセリフが入るんじゃ?』と原作のセリフを忠実に入れたがるんです。シリーズ最初の1話と、最終話は見返すと全然スピードが違う。見てくださる方も鍛えられるからスピードラーニングのような感じですよ(笑)」とシリーズの新たな見方を提案。



続いて『Levius』について島崎は「オーディションにあたって全て一気読みしてしまったくらい面白い作品でした。レビウスのファミリーはとても仲良しで愛に溢れて、とてもシリアスだし悲壮感もあるけど、温かい前向きになれる作品だと思います」と作品の深いメッセージ性に言及。また、ティザー映像でのアクションシーンにも触れ、「本編のボクシングシーンは引きの映像でもクオリティが高く、本物の試合を見ているよう」と映像のクオリティの高さもアピール。豪華なキャスト陣については、「正直ビビりました。声優で大河ドラマを作ったらこんなメンバーだと思います(笑)。今作はプレスコというラジオドラマのように声だけを収録をして、後から映像を作っていくスタイルなので、全てお互いの想像力で心の距離感や世界観を作っていくんです。収録はドキドキで緊張もありましたが、監督たちの描く明確なビジョンに、キャストみんなが素晴らしい演技で応えていて、僕自身も多くの刺激をいただきました」と熱い収録の様子を語った。



また、それぞれの作品の注目ポイントについて、神谷は「麻生氏が描いた別作品『ぼくのわたしの勇者学』のキャラクターが本作に出演していること」を挙げ、『Levius』について島崎は「ずばり『過保護』です。レビウスは一見、孤高の戦士のように思われるかもしれないけど、レビウス自身がとても優しい少年だし、みんなを気遣える人。レビウスを支えるファミリーは、とにかくレビウスのことが大好きなので、ザックスのお父さん感、クールな性格のビルが気にかけてくれる優しさが本当に沁みる作品です」と、それぞれ異なるカラーの魅力を語った。





また、『ULTRAMAN』と同様、神谷健治・荒牧伸志の共同監督で新たに描かれる『攻殻機動隊』最新作、『攻殻機動隊 SAC_2045』からは、イリヤ・クブシノブが描くティザービジュアルに続き、初めて主人公・草薙素子が動く姿が明らかとなるティザーPVが初公開! 櫻井氏は「タチコマも登場します」と語るとともに、素子の声を担当した声優についても言及した。そして、入江泰浩監督、キャラクターデザインに川元利浩を迎え、プロデューサーのジャスティン・リーチほかグローバルなクリエイターが集結して描かれるSFファンタジー作品『エデン』からも、リンゴが落下する”動く”モーションティザービジュアルに加え、ティザー映像が公開された。『DEVILMAN crybaby』の湯浅政明監督が小松左京原作の『日本沈没』を東京オリンピック以後の2020年を舞台にアニメ化する『日本沈没2020』については、櫻井氏より10エピソード前後のストーリーであることが明かされた。



さらに、2019年冬から2020年の注目作品として『オルタード・カーボン:リスリーブド』『虫籠のカガステル』の新規場面写真も発表。『オルタード・カーボン:リスリーブド』は、2018年に配信開始したNetflixオリジナルの実写SFシリーズ『オルタード・カーボン』の世界を進化させた、新たなアニメ作品。主人公タケシ・コヴァッチのビジュアルが初お披露目となった。人が巨大な虫になる奇病「カガステル」が発症する世界を舞台に、無情な〈駆除屋〉の青年キドウと、女の子イリの物語を描いた『虫籠のカガステル』も、キドウの激しい戦闘シーンや、冷たく儚げな表情を浮かべる少女イリの場面写真が解禁。

▲『オルタード・カーボン:リスリーブド』



▲『虫籠のカガステル』





11月にアヌシー国際アニメーション映画祭で大きな注目を集めた2作品も配信決定。一見ごく普通の女の子なのに、怒りが頂点に達すると恐竜のガウ子に変身してしまうオリジナルアニメ『恐竜少女ガウ子』が11月22日に、切断された手が持ち主の青年を探す旅を描くフランスで制作されたアニメ『失くした体』が11月29日にそれぞれ独占配信される。そのほか、10月31日に『ケンガンアシュラ』パート2、2020年には『7SEEDS』『聖闘士星矢: Knights of the Zodiac』『バキ』『B: the Beginning』など人気作品の続編が配信されることも発表された。

●作品情報



Netflixオリジナルアニメシリーズ『斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編』

【配信】2019年12月30日(月)Netflixにて全6話全世界独占配信

【キャスト】

斉木 楠雄:神谷 浩史 燃堂 力:小野 大輔 海藤 瞬:島﨑 信長 灰呂 杵志:日野 聡 鳥束 零太:花江 夏樹 照橋 心美:茅野 愛衣 井口工:鳥海 浩輔 鈴宮陽衣:東山 奈央

【原作】麻生 周一「斉木楠雄のΨ難」(集英社ジャンプ コミックス刊)」

【スタッフ】監督:桜井弘明 キャラクターデザイン:音地正行 音楽:斉木ックラバー アニメーション制作:EGG FIRM×J.C.STAFF 制作:小学館集英社プロダクション



Netflixオリジナルアニメシリーズ『Levius』

【配信】2019年11月28日(木)Netflixにて全12話全世界独占配信

【キャスト】

レビウス・クロムウェル:島崎信長 ザックス・クロムウェル:諏訪部順一 ビル・ウェインバーグ:櫻井孝宏 ナタリア・ガーネット:佐倉綾音 マルコム・イーデン:大塚芳忠 ヒューゴ・ストラタス:小野大輔 謎の美少女:早見沙織 Dr.クラウン:宮野真守

【原作】中田春彌(集英社 ヤングジャンプ コミックス・ウルトラ)

【スタッフ】総監督:瀬下寛之 監督:井手恵介 シリーズ構成:瀬古浩司 脚本:猪原健太 瀬古浩司 プロダクションデザイン:田中直哉 Ferdinando Patulli キャラクターデザイン:森山佑樹 ディレクター・オブ・フォトグラフィー:片塰満則 CGスーパーバイザー:岩田健志 美術監督:畠山佑貴 色彩設計:野地弘納 音響監督:岩浪美和 音楽:菅野祐悟 アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ

【主題歌】オープニングテーマ:「wit and love」/エンディングテーマ:「child dancer」 歌:謎女(ワーナーミュージック)



Netflixオリジナルアニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』

【配信】2020年春Netflixにて全世界独占配信

【原作】士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社 KCデラックス刊)

【スタッフ】監督:神山健治 × 荒牧伸志、キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ、制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS



Netflixオリジナルアニメシリーズ『日本沈没2020』

【配信】2020年Netflixにて全世界独占配信

【原作】小松左京「日本沈没」

【スタッフ】監督:湯浅政明 シリーズディレクター:許平康 脚本:吉高寿男 音楽:牛尾憲輔 キャラクターデザイン:和田直也 色彩設計:橋本賢 撮影監督:久野利和 音響監督:木村絵理子 編集:廣瀬清志

アニメーション制作:サイエンスSARU



Netflixオリジナルアニメシリーズ『エデン』

【配信】2020年秋、Netflixにて全世界独占配信

【スタッフ】監督:入江泰浩 キャラクターデザイン:川元利浩 脚本:うえのきみこ コンセプトデザイン:クリストフ・フェレラ アートディレクター:クローバー・シェ 音楽:ケビン・ペンキン プロデューサー:ジャスティン・リーチ



Netflixオリジナルアニメ映画『オルタード・カーボン:リスリーブド』

【配信】2020年春、Netflixにて全世界独占配信

【スタッフ】監督:中島丈 脚本:佐藤大 (「カウボーイビバップ」「サムライチャンプルー」)、近藤司 アニメーション制作:アニマ



Netflixオリジナルアニメシリーズ『虫籠のカガステル』

【配信】2020年Netflixにて全世界独占配信

【原作】橋本花鳥「虫籠のカガステル」(徳間書店リュウコミックス)

【スタッフ】監督:千明孝一