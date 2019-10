アフリカ系米国人カウボーイ、ロデオで躍動【フォトギャラリー】

かつてプロのカウボーイの伝統的なイメージといえばほとんどが白人だったが、リル・ナズ・Xのラップカントリー曲「Old Town Road」がヒットして以来、文化的対話からはしばしば除外されてきた、歴史的に重要な構成要素であるアフリカ系アメリカ人カウボーイたちの活躍が、今世界中から注目を集めている。



我々は今回その中でも1984年から続く、アメリカ国内大会に出場するアフリカ系アメリカ人のカウボーイが少ないのを受けて立ち上げられたビル・ピケット招待選手ロデオ大会に焦点を当てた。その大会の様子を写真で綴ろう。





準備万端





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

「ロデオをやってなかったら、腑抜けになってただろうな」と言うジャスティン・コリー・リチャード氏。写真は去る8月、ジョージア州コンヤーズで行われたビル・ピケット招待選手ロデオ大会にて。





重荷を下ろす





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオをしないとき、リチャード氏はブーツをスニーカーに履き替える。





百聞は一見に如かず





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオ大会で、鞍の上から写真を撮る女性。





タバコ休憩





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

馬上で葉巻をくゆらせる男性。





レッツ・ダンス





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ビル・ピケット招待選手ロデオ大会で、音楽に合わせて踊る観客。





ブーツがいっぱい





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオで大活躍の靴たち。





戦い前の身づくろい





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオでは安全対策も気が抜けない。





お縄にかける





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

投げ縄で仔牛を捕らえるロデオのカウボーイ。





ショウタイム





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオ大会は家族のイベント。あらゆる年齢層の観客が集まる。





次世代





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

下は9歳のライダーもロデオに出場する。





馬を待ちわびて





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオの最前列に腰掛ける観客。





騒ぎが落ち着く間





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオの衣装に身を包んだジャスティン・コリー・リチャード。





お手並み拝見





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオ大会の参加者。





気合を入れる





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ビル・ピケット招待選手ロデオ大会で、靴紐を結び直すライダー





振り落とされる





Photo by Diwang Valdez for Rolling Stone

ロデオ大会で、牛から振り落とされるジャスティン・コリー・リチャード。