Scramble Fes 2019にVIDEOTAPEMUSICが出演決定

今年11月2日にTSUTAYA O-EASTにて開催されるScramble Fes 2019にVIDEOTAPEMUSICの出演が決定した。



Scramble Fesとは、あらゆる人や文化が交わり、感性を刺激し新たなカルチャーが常に誕生する街「渋谷」から、音楽カルチャーを通じ日本のエンタテインメントを盛り上げたいという想いからスタートしたイベント。過去にはYogee New Waves、水曜日のカンパネラ、never young beach、D.A.N.、Nulbarich、OGRE YOU ASSHOLE、CHAI、STUTS、Tempalay、カネコアヤノ、中村佳穂、KING GNU 等(一部抜粋)多くのアーティストが出演した。今年は5周年という節目の年を迎え、iri・eill・クボタカイ・TENDRE・VIDEOTAPEMUSIC・betcover!!というシーンを牽引する若手6組のアーティストの出演が決定している。





<ライブ情報>



「Scramble Fes 2019 supported by Rolling Stone Japan」



2019年11月2日(土)東京・渋谷TSUTAYA O-EAST

時間:OPEN 14:30 / START 15:30 / CLOSE 21:30 ※予定

出演:iri・eill・TENDRE・クボタカイ・VIDEOTAPEMUSIC・betcover!!

※2ステージ制

チケット前売り:3800円(税込・別途ドリンク代)



各プレイガイド



イープラス:https://eplus.jp/scramblefes2019/

LINEチケット:https://ticket.line.me/events/3960/

ローソン:https://l-tike.com/scramblefes2019/

ぴあ:https://w.pia.jp/t/scramblefes2019/



イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/scramblefes2019/