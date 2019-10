「あいづちは難しい？」10代の聞く力とツッコミの腕

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」、10月22日(火)の放送テーマは、『ツッコミ生徒募集!』。10月より、パーソナリティのとーやま校長が一人で進行することになった同番組。この日は、会話相手がいないことから起こっていた“ツッコミ・あいづち不足”を解消するべく、10代のリスナーがパートナーとなりトークを展開しました。とーやま校長:この10月からSCHOOL OF LOCK! は、基本的には俺とーやま校長が1人で授業をお届けしているんだけど、それは2020年の3月で俺が校長職を退任するから。なのでその間は、1人でも多くの生徒(リスナー)と一緒に時間を過ごしたい。その想いは、当然今も変わることはないんだけども! 我が校の教室である学校掲示板を見ているとだね、ごく一部の生徒からこのような声が聞こえてきていますよ。「SCHOOL OF LOCK! ツッコミ不在」「やっぱツッコミって大事だな」「誰も校長のボケに反応しない、スベってる」うん……。これらはよく見るね。みんな、俺の1人喋りってそんな不安?……あのね~、たしかにゲスト講師がいらっしゃるときのほうが、トークは安定しています(笑)。これは認める。俺もなんか自由にできているな、っていう自覚はある(笑)。だけどさ~、俺が1人で喋っているとそんなに不安かね? ただね、これはごく一部の生徒の意見だとしてもだね、生徒は生徒だから。その意見は大事にしましょう、ってことは思ってる。ってことで、今日は生徒のみんなのこの不安を解消するために、俺に直接ツッコんでくれてあいづちを打ってくれる生徒を募集することにしたぞ(笑)。これならいいだろ? 俺もちょっと嬉しいと思っている、それは。助けてくれっていうのも、ちょっとあったりするから。だから生徒のみんなと話す時間も確保するし、ごく一部の生徒が言っているこのツッコミ不在問題も解決できるっていう。今日の授業アイデア、俺はめちゃめちゃ天才的発想だと思っているよ。で、そんなごく一部の生徒以外のみんなには、俺が楽しくおしゃべりをしてボケて欲しいトークテーマを募集。今日は楽しくお喋りして、みんなにはあいづちとツッコミを入れてもらおうと思っている!――最初のパートナーは、19歳の女性リスナーとーやま校長:じゃあ早速、今日のパートナーを紹介したいと思う(笑)。もしもし!リスナー:もしもし!とーやま校長:今日は俺がいつものように面白い話をしていくから、ツッコミとあいづちをお願いしたいんだけど自信ある?リスナー:どんとこい! という感じです。とーやま校長:10月から俺が1人でやってんじゃん? 実際さ、ツッコミ不在の俺の話ってどう?リスナー:正直、めっちゃツッコみたいです。とーやま校長:家で聴きながらもツッコんでるってこと?リスナー:ツッコんでます。とーやま校長:そうなんだ! じゃあよろしく頼むわ。早速いくよ! 生徒から届いたトークテーマ……『できればもうやりたくない授業』。よし、スタート!俺はSCHOOL OF LOCK! を9年半くらいやっていて、数々の授業をやってきているんだけど、正直、あんまやりたくない授業がいくつかあるのよ。リスナー:はい。とーやま校長:今やりたくない授業としてパッと浮かんだのは、『掲示板逆電』だなって。リスナー:いやいやいやいや……! 生徒の話を聞いてあげてくださいよ! 私は一番好きな授業ですよ!とーやま校長:え? 生徒の話!? いや、だけどさ~、どんな話になるかわからないしさ~。言葉出なくなっちゃったらどうしよう? とか思うし。リスナー:いやーそんなこと言って、実際一番やりたくないのは、自腹切っちゃう授業なんじゃないですか?とーやま校長:うわ~よく覚えてくれているね。俺が本当に身銭を切って生徒にプレゼントするやつね。数々の物を生徒にあげてきたからね。リスナー:はい(笑)。とーやま校長:生徒が欲しいって言ったら、1000万するベンツとかもあげていたからね。リスナー:うわ~いいなぁ。そんなに儲かるんですね。とーやま校長:ちょっとまって(笑)。そこ否定してよ。リスナー:いや、わかんないじゃないですか。めっちゃ儲かっているかもしれないじゃないですか。とーやま校長:いや……(笑)。いちパーソナリティが、リスナーに1000万の車なんてあげるわけないだろ(笑)。リスナー:そうですね~。とーやま校長:「いいですねぇ」ってのっかっちゃダメよ!リスナー:のっかっちゃいました(笑)。――――続いてのパートナーは、16歳の女性リスナーとーやま校長:今日よろしくね。生徒から届いているトークテーマは……『貴重な休日を楽しむ方法』。これは……無いね。リスナー:無いんですか?! ドライブとかしないんですか?とーやま校長:促してくれるね~。たしかに、1日休みだったら車借りて、朝10時くらいには起きて……。リスナー:10時って早くないですよ。とーやま校長:そうか。じゃあもうちょっと早くしようかな。夕方の6時に起きて……。リスナー:もう夜行性じゃないですか(笑)。とーやま校長:夜行性なのよ、俺。だから基本は洞窟で暮らしているからさ。天井からぶら下がって、いつも頭に血がのぼっているんだけど。リスナー:コウモリじゃないですか(笑)。とーやま校長:そうなのよね。俺の飛んでいるところ見たいだろ?リスナー:人間だから飛べませんよ(笑)。とーやま校長:(笑)。俺はドライブだったら、1日に12分くらいドライブするかな。リスナー:もう、運転の準備をしたら終わるじゃないですか。とーやま校長:そうなの(笑)。いつもね、「あれ? 走ってね~な」って思うのよ。リスナー:もはやそれは、ドライブって言いませんよ!とーやま校長:そうだよね(笑)。ちょっとね、めちゃめちゃいい! スラスラ出ちゃう(笑)。――最後のパートナーは、17歳の男性リスナーとーやま校長:自分的には自信ある?リスナー:一応、関西を代表してるんで……(笑)。とーやま校長:兵庫か! やっぱ友達と話してもボケとツッコミになる?リスナー:そうですね。分かれますね。とーやま校長:どっち側なの?リスナー:どっちかというと、ツッコミ側ですかね。とーやま校長:おおっと。これは頼もしいね。じゃあ、トークテーマは……『この冬、狙っているもの』。よーい、スタート!俺が一番狙っているのは……ヒグマ!リスナー:ヒグマ?! 食べるんですか?とーやま校長:そう(笑)。俺、確保したいのよ。リスナー:さすが北海道出身ですね。とーやま校長:そうなのよ(笑)。それで、まず山に入って……捕獲の仕方もいろいろあるじゃん? 俺としては肉弾戦……素手でいこうかと。リスナー:武井壮ですか!?とーやま校長:(笑)。俺は百獣の王とは言われてないけど、武井壮さんみたいに後ろから回ってヒグマの首をガっと絞めて、捕らえてやろうと思っているんだよね。リスナー:(笑)。とーやま校長:あと冬に狙っている物は……、俺が去年狙えなくて今年狙っていこうと思ったものがあって……あのね、“まと”。リスナー:まと? 何のまとですか?とーやま校長:ダーツの真ん中の的よ!リスナー:あんな、50点を狙って何が楽しいんですか?とーやま校長:(笑)。やっぱ快感だろ?! 真ん中の的を狙うんだよ!リスナー:あれを取って、何になるんですか?とーやま校長:自分の好奇心とか、去年の自分を超えたい、みたいなこともあって、的も狙おうかなと。だから、今年の冬に俺が狙おうと思っているのは、ヒグマでしょ、ダーツの的でしょ、そして3つ目は……ナイキのスニーカーを狙っているのよ。リスナー:一番妥当。それが一番いいと思いますよ。それだけでいいですよ。とーやま校長:(笑)。なんで? だって、ナイキのスニーカーを当てて、ヒグマにも履かせてあげたいと思っているよ。リスナー:ヒグマのサイズはない!とーやま校長:マジで?! ダメかぁ。まぁこの冬は、この3つを狙っていこうと思っているよ。リスナー:スニーカーだけでいいと思いますよ。<キンコンカンコン~>とーやま校長:ちょっと~! 俺がマジで適当に言ったのを全部ちゃんと拾い上げてくれて、さらに一刀両断じゃなくて俺を泳がす隙まで与えてくれて……!リスナー:はい(笑)。とーやま校長:これは何だ? やっぱり普段からやっているからかな。リスナー:う~ん。ちょっとあるかもしれないですね。とーやま校長:いや~、「武井壮」なんてよく出てきたな。リスナー:そういう方向で来るかな? って思っていたら、うまいこときてくれたので……(笑)。とーやま校長:俺、先回りされてたの!?(笑)。すごく楽しかった! どうもありがとう!!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/