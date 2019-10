「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」より、神宮寺寂雷のフィギュア「ねんどろいど 神宮寺寂雷」が2020年9月に発売される。

シンジュク・ディビジョン“麻天狼”のリーダーで奇跡の天才医師・神宮寺寂雷を立体化した本アイテム。表情パーツにはミステリアスな「通常顔」、激しい「ラップバトル顔」、「あきれ顔」の3種が用意され、「ill-DOC」オリジナルのヒプノシスマイクや注射器といったオプションパーツも付属する。

価格は税込6050円。現在予約を受け付けており、GOODSMILE ONLINE SHOPでは「専用台座 ディビジョンカラーVer.」、アニメイトでは「専用台座 ストリートデザインVer.」が購入者に特典としてプレゼントされる。

(c) King Record Co., Ltd.