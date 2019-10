舞台『キンプリ』待望の第２弾は2020年2月から！ 〜10/12イベントレポート〜

2019年10月12日(土)にパシフィコ横浜国立大ホールにて、『KING OF PRISM-Rose Party on STAGE 2019-』が開催され、舞台キンプリ第2弾・『KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-』の上演も発表された! オフィシャルレポートが到着したので、お届けする。





『KING OF PRISM-Rose Party on STAGE 2019-』は、舞台キャストの約2年ぶりの集結となったにも関わらず、悪天候のため、急遽、夜の部を無観客でライブを実施し、その模様をニコ生配信するという形にて実施された。視聴者数は13万人にものぼり、キャスト達への温かいコメントで溢れる配信となった。



舞台『KING OF PRISM』における単独のライブイベントは今回が初めて。まずは、全キャストによる『BOY MEETS GIRL』にて幕を開け、続いてOver The Rainbowの小南光司(神浜コウジ役)、杉江大志(速水ヒロ役)、大見拓土(仁科カヅキ役)の3人が『athletic core』を披露。アニメ本編を彷彿とさせる歌とダンスで盛り上げました。



そして、舞台キャストでは初披露となるキャラクターソングメドレーがスタート! 横井翔二郎(太刀花ユキノジョウ役)は『アゲハ蝶、夢舞い恋しぐれ』、長江崚行(香賀美タイガ役)は『レジェンド・ワールド』、村上喜紀(十王院カケル役)は『Groovin Chara-Emo Night』、五十嵐 雅(鷹梁ミナト役)は、『Home sweet Home』、星元裕月(西園寺レオ役)は『桃色MAXジャンプ!』、廣野凌大(涼野ユウ役)は『Zeus♂ ~俺は最強スター~』、橋本祥平(一条シン役)は『Sweet Sweet Sweet』を披露。村上が巨大シャンパンバズーカを打ち放つと、五十嵐はエプロン姿で魚を解体するなど、それぞれ個性溢れるステージを魅せました。メドレーが終わると、エーデルローズの7人が再登場。そして、この日のためにつくられた7人の楽曲『HEAVENLY RUSH!』をタオルを回しながら元気いっぱいにパフォーマンス。五十嵐は「エーデルローズのみんなでバトンを繋いでいくという感覚がとてもうれしかった」と7人でメドレーを歌うことができた喜びを語りました。



そして、ライブもいよいよ後半戦。再びOver The Rainbowが登場し、『Flavor』『Eternal Rainbow』を歌った後、杉江の「大切なこの曲を3人で歌いたい」という呼びかけに、初めてとなる3人での『pride』を今日のためのスペシャルバージョンで披露しました。3人いきのあったダンスパフォーマンスは、忘れられないものとなりました。そして暗転の後、レーザーが飛び交う会場に、前内孝文(法月仁役)、spi(大和アレクサンダー役)、古谷大和(高田馬場ジョージ役)が登場し、『SHOWCASE NIGHT』を熱唱。そのままジョージがThe シャッフルのメンバーと共に『恋のロイヤルストレートフラッシュ』で楽しい空間を作り出します。栗田学武(氷室聖役)と前内孝文による『TIMELESS IMPACT』では、2人が赤と青の照明で対照的に照らされる演出に。『EZ DO DANCE』でのカヅキとアレクサンダーの熱いダンスバトルに、途中からタイガが「カヅキ先輩がお前なんかに負けるわけないだろ!」と乱入。白熱した勝負の決着はつかず、また次の機会へと持ち越しとなりました。そして、新曲がないことに憤慨したジョージが、アレクサンダーと2人バージョンでの『survival dAnce ~no no cry more~』を初お披露目。



橋本が登場し、『Over the Sunshine!』にて、キラキラのパフォーマンスを披露。そして「みんなに、言いたいことがありまーす!」と呼びかると、コメント欄は「なーにー?」で埋め尽くされました。そして、待望の舞台キンプリ第2弾・舞台『KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-』の上演を発表!! この日出演したキャストはそのまま続投し、新しく如月ルヰ役に横田龍儀、池袋エィス役に同キャラの声優も務める小林竜之が出演することが決定しました。



キャストらのテンションも最高潮のままに、全キャストで『ドラマチックLOVE』へ。みんなが笑顔でそれぞれの煌めきを届けました。橋本は、「舞台キンプリは皆様にとって太陽のような存在でありたいなと思っています。でも、皆さんが揃ってこそ、作品が完成するのがキンプリです。2月、僕たちと一緒に最高の作品を作ってください!」とキンプリへの愛が込もったメッセージをキンプリファンに伝えました。そして、最後に全員で『Shiny Heart Beat』を歌い、幸せいっぱいな空間の幕を閉じました。

次回公演となる舞台『KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-』は、2020年2月20日(木)~3月1日(日)TOKYO DOME CITY HALLにて上演されることが決まっております。新キャストも迎え、舞台初となるオリジナルストーリーにも挑戦します。ますます勢いを増して煌めく彼らの活躍をお楽しみに!



(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ /「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」製作委員会2017

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ /「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」製作委員会2020