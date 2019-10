SANABAGUN.が過去から現在へつながる「Stay Strong」MV公開、全国ツアーも決定

SANABAGUN.が、10月23日にリリースするアルバム『BALLADS』より「Stay Strong」のMVを公開した。



初の外部プロデューサー起用や、藤原さくら、Creepy Nutsとのコラボ曲の収録も話題となっているアルバムだが、そのアルバムの中でも一際サナバらしいメッセージソングとも言える「Stay Strong」のMV。本楽曲のプロデューサーは、幅広いシーンで活躍する”DJ UPPERCUT”。サウンドも歌詞もその名の通り「Strong」なHIP HOPチューンとなっている。また、今回のMVを担当しているのは、過去にも8MCでバースをまわす未音源化曲「シャタファカみなさん」のMV等ファンの間でも人気の高い映像を作っているSeiya Kawamura。オープニングでは過去のストリートの映像やMV等を盛り込みながら彼らのこれまでを示し、続いて今のSANABAGUN.の姿が映し出されていく構成になっている。







そして、アルバムリリース直後から全国ツアーもスタート。まずはツアーの公開リハーサルとなる「TOUR BALLADS Preview LIVE」が10月24日Veats Shibuyaにて開催され、続いて本編「TOUR BALLADS」が11月1日神戸VARIT.から12月13日赤坂マイナビBLITZ赤坂まで、全国8か所にて開催となる。

<リリース情報>







SANABAGUN.

『BALLADS』



発売日:2019年10月23日(水)

価格:3300円(税込)



=収録曲=

1. Somebody

2. Sweet Dreams feat. 藤原さくら

3. 45

4. Taco

5. Fever

6. Punch Me Panda

7. C.$.C

8. Mystery

9. ス・パ・パ・パ・イ・ス 〜想い出のお母さんカレー編〜

10. move on

11. Stay Strong

12. 浪漫飛行 feat. Creepy Nuts



<ツアー情報>







「TOUR BALLADS Preview LIVE」

(※TOUR BALLADS本編に向けての公開リハーサル)

2019年10月24日(木)Veats Shibuya



『TOUR BALLADS』

2019年11月1日(金)神戸 VARIT.

2019年11月4日(月・祝)札幌 Sound Lab mole

2019年11月15日(金)大阪 CLUB QUATTRO

2019年11月16日(土)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月24日(日)仙台 MACANA

2019年11月29日(金)広島 CLUB QUATTRO

2019年12月1日(日)福岡 BEAT STATION

2019年12月13日(金)東京 マイナビBLITZ赤坂



時間:OPEN18:15 START19:00

チケット前売:3780円(D代別)

※全公演共通



SANABAGUN.オフィシャルサイト:http://sanabagun.jp/