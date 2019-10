THE BACK HORN、4年ぶりフルアルバム全曲コメント付き試聴ダイジェスト公開

THE BACK HORNが、本日10月23日に4年ぶりのフルアルバム『カルペ・ディエム』をリリース、楽曲解説付き全曲ダイジェストの動画を公開した。







昨年バンド結成20周年を迎え、3度目となる日本武道館公演も成功させたTHE BACK HORN。『カルペ・ディエム』は、メンバー全員が作詞や作曲を手がけた新曲全11曲を収録し、21年目のTHE BACK HORNの意思表明のような作品となっている。そして、アルバムリリースに合わせメンバーの楽曲解説付き全曲試聴ダイジェストがYouTubeで本日公開された。また、『カルペ・ディエム』の初回限定盤に特典映像として収録されている、日本武道館のライブ映像プレミアム上映会が今夜東京、神奈川、北海道、福岡の映画館で開催される。当日券は各劇場および劇場HPにて販売中となっている。



そして、タワーレコード渋谷店と梅田大阪マルビル店ではアルバム収録曲「太陽の花」のMV撮影で使用した楽器の展示が行われている。メンバーの直筆サイン入りの貴重なアイテムが間近に見られるチャンスとなっている。





<リリース情報>







THE BACK HORN

12thアルバム『カルペ・ディエム』



発売日:2019年10月23日(水)

初回限定盤 A [CD+BD]:6500円(税抜)

初回限定盤 B [CD+DVD] :5500円(税抜)

通常盤[CD]:2800円(税抜)



=CD収録曲=(全形態共通)

1. 心臓が止まるまでは(作詞、作曲:菅波栄純)

2. 金輪際(作詞、作曲:菅波栄純)

3. 鎖(作詞、作曲:山田将司)

4. フューチャーワールド(作詞、作曲:岡峰光舟)

5. ソーダ水の泡沫(作詞:松田晋二、作曲:岡峰光舟)

6. ペトリコール(作詞、作曲:山田将司)

7. デスティニー(作詞、作曲:岡峰光舟)

8. 太陽の花(作詞:松田晋二、作曲:菅波栄純)

9. I believe(作詞、作曲:菅波栄純)

10. 果てなき冒険者(作詞:松田晋二、作曲:山田将司)

11. アンコールを君と(作詞:松田晋二、作曲:菅波栄純、岡峰光舟)



■特典Blu-ray / DVD収録内容

・20th Anniversary

「ALL TIME BESTワンマンツアー」〜KYO-MEI祭り〜

ファイナル 日本武道館公演 2019.2.8(115min)

1. オープニング –年輪の呼吸-

(Live SE「ALL TIME BESTワンマンツアー」〜KYO-MEI祭り〜 ファイナル)

2. その先へ

3. ブラックホールバースデイ

4. サニー

5. 罠

6. ジョーカー

7. ひとり言

8. 悪人

9. 雷電

10. コワレモノ

11. 初めての呼吸で

12. ヘッドフォンチルドレン

13. 美しい名前

14. 未来

15. Running Away

16. グローリア

17. シンフォニア

18. コバルトブルー

19. 刃

ENCORE

20. 冬のミルク

22. ハナレバナレ

22. 無限の荒野



・MUSIC VIDEO

1.心臓が止まるまでは

2.太陽の花



初回限定盤Aのみ

・武道館ライブ当日のバックステージ、20周年メンバーインタビュー(33min)

・ライブ演出映像

1. 悪人

2. 雷電





<ライブ情報>



THE BACK HORN

「KYO-MEIワンマンツアー」カルペ・ディエム〜今を掴め〜



=ツアー日程=

2019年11月18日(月)渋谷WWW X

2019年11月21日(木)浜松窓枠

2019年11月23日(土)郡山HIP SHOT JAPAN

2019年11月27日(水)HEAVENS ROCK 熊谷 VJ-1

2019年11月30日(土)札幌PENNY LANE24

2019年12月4日(水)京都磔磔

2019年12月6日(金)金沢EIGHT HALL

2019年12月7日(土)松本Sound Hall a.C

2019年12月12日(木)米子AZTiC laughs

2019年12月13日(金)広島CLUB QUATTRO

2019年12月15日(日)福岡DRUM LOGOS

2019年12月21日(土)盛岡Club Change WAVE

2019年12月22日(日)仙台Rensa



2020年1月10日(金)高松MONSTER

2020年1月11日(土)高知X-pt.

2020年1月17日(金)心斎橋BIGCAT

2020年1月23日(木)水戸LIGHT HOUSE

2020年1月24日(金)HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2

2020年1月31日(金)名古屋DIAMOND HALL

2020年2月2日(日)鹿児島CAPARVO HALL

2020年2月11日(火祝)umeda TRAD

2020年2月15日(土)新木場STUDIO COAST



■チケット代:4300円(税込・D代別)

※4歳以上チケット必要



《イベント情報》

THE BACK HORN

『カルペ・ディエム』リリース記念日本武道館ライブ映像プレミアム上映会



◆上映内容:

・今年2月に開催された「ALL TIME BESTワンマンツアー」~KYO-MEI祭り~ ツアーファイナル2月8日・日本武道館公演のライブ映像上映

※10月23日発売のニューアルバム『カルペ・ディエム』初回限定盤A/Bの特典Blu-ray/DVDに収録される映像と同内容になります。

※当日はメンバーの登壇、ライブ演奏はございません。



2019年10月23日(水)19:00開映

東京:ユナイテッド・シネマ豊洲

神奈川:109シネマズ川崎

北海道:ユナイテッド・シネマ札幌

福岡:ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

※各会場1回限りの上映です。

チケット:3000円(税込み)全席指定



THE BACK HORN オフィシャルサイト:http://www.thebackhorn.com/