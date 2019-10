韓国の男性ボーカル&ダンスグループ「EXO(エクソ)」の5回目の日本ツアー「EXO PLANET #5 -EXplOration- in JAPAN」から、10月23日に開催される横浜アリーナ(横浜市港北区)での公演の模様が、12月30日にWOWOWで放送されることが10月22日、明らかになった。

今回のライブツアーは今年7月に韓国ソウルをスタートし、香港、マニラ、シンガポール、台北、バンコクをはじめとするアジアの主要都市を回るワールドツアーの一環としての日本公演。各国でチケットが早々に売り切れるほどの反響だが、福岡、大阪、神奈川、宮城で10公演を数える日本でのライブは公演数、規模共に他の国を圧倒しており、日本でEXOの人気がいかに浸透しているかを物語っている。

2012年に韓国でデビューしたEXOは、2018年に平昌冬季オリンピック閉会式に韓国アーティストを代表して出演。また本国で5作連続ミリオンセラーの記録を達成した。日本では、2015年にリリースしたデビューシングル「Love Me Right ~romantic universe~」が初週で約14万7000枚を売り上げ、「海外男性アーティスト史上最高初週売り上げ」の記録となった。

5回目の日本ツアー「EXO PLANET #5 -EXplOration- in JAPAN」の模様は12月30日に放送。さらに、4回目のツアーのさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催されたライブの模様「EXO PLANET #4 -The ElyXiOn- in JAPAN~完全版~」を2020年1月に放送。3回目のツアーの東京ドーム公演(東京都文京区)でのライブの模様「EXO PLANET #3 -The EXO'rDIUM- in JAPAN~完全版~」を2020年2月に放送予定。「EXO」のボーカルユニット「EXO-CBX」が2018年に行った全国アリーナツアーの横浜アリーナ公演(横浜市港北区)の模様を「EXO-CBX “MAGICAL CIRCUS” TOUR 2018~完全版~」と題して2020年3月に放送予定。

また、WOWOWでは12月20日に開催されるセキスイハイムスーパーアリーナ(宮城県利府町)での仙台公演のチケットを10組20人にプレゼントするキャンペーンや「4カ月連続!EXO特集」に連動した「EXO直筆サイン入りグッズ」が当たるキャンペーンを公式サイトで実施している。