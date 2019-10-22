末次由紀原作によるTVアニメ「ちはやふる」より、瀬戸麻沙美演じる綾瀬千早のキャラクターPVが公開された。
本日10月22日深夜より放送スタートするアニメ「ちはやふる3」。新、太一に続き公開された千早のキャラクターPVは、小学生の時に転校生・新との出会いにより競技かるたを知り、世界一になることを夢見て奮闘する千早の姿を、アニメ「ちはやふる」1～2期の映像で振り返る内容となっている。
TVアニメ「ちはやふる3」
放送情報
日本テレビ：2019年10月22日（火）より毎週火曜25:29～25:59（「AnichU」枠）
福岡放送：2019年10月31日（木）より毎週木曜26:10～26:40
福井放送：2019年11月1日（金）より毎週金曜25:30～26:00
配信情報
Hulu：2019年10月22日（火）より毎週火曜24:00～
日テレ無料、TVer、GYAO!、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、dTV、ニコニコ動画、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、ひかりTV、バンダイチャンネル、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com、HAPPY!動画、Amazonビデオ、ムービーフルPlus：2019年10月23日（水）より毎週水曜12:00～
スタッフ
原作：末次由紀（講談社「BE・LOVE」連載）
監督：浅香守生
シリーズ構成：柿原優子
キャラクターデザイン：濱田邦彦
音楽：山下康介
アニメーション制作：マッドハウス
制作著作：アニメ「ちはやふる」プロフェクト2019
キャスト
綾瀬千早：瀬戸麻沙美
真島太一：宮野真守
綿谷新：細谷佳正
西田優征：奈良徹
大江奏：茅野愛衣
駒野勉：代永翼
花野菫：潘めぐみ
筑波秋博：入野自由
若宮詩暢：中道美穂子
周防久志：東地宏樹
猪熊遥：坂本真綾
ほか
(c)末次由紀／講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019