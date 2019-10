STU48 キャプテン岡田奈々プロデュースの船上劇場・新公演の開催をサプライズ発表【画像22点】

STU48が22日(火)、千葉・幕張メッセにて「三都市握手会」の千秋楽を開催。ライブパート終盤では、船上劇場STU48号の新公演がキャプテン岡田奈々のプロデュース公演として開催されることをサプライズ発表した。



今年7月にリリースされたSTU48の3rdシングル「大好きな人」を対象に開催された今回の握手会は、9月の大阪、10月の広島に続く「三都市握手会」の千秋楽となる。ライブパートには25名のメンバーが出演。途中で、卒業を控える土路生優里と森香穂の挨拶を挟みながら、「出航」「ペダルと車輪と来た道と」「夢力」などSTU48の人気ナンバーや、活動休止から復帰した薮下楓がセンターを務める「制服の重さ」など13曲を披露した。



ライブパート最後の楽曲「大好きな人」を披露した後、山本学・STU48劇場支配人がステージにサプライズ登場。STU48号・船上劇場公演の新公演の開催と、その公演がキャプテン岡田奈々のプロデュース公演であることが伝えられた。



AKB48も兼任している岡田奈々は、この日は苫小牧で開催されているAKB48全国ツアーに参加しているためイベントは欠席。VTRでコメントを寄せた。



自身プロデュース公演について「自分自身が考案したセットリストを可愛いSTU48のメンバーたちにやってもらうことが私の念願の夢で、たくさんのスタッフさんのご協力のもと、実現させることができました。決まったときは本当に嬉しくて48グループの楽曲の動画を見たり聴いたり、ワクワクしながら曲を選びました。公演タイトルは、『僕たちの恋の予感』です。メンバーには、お互いの絡みやシンクロ率、そして一体感を大切にしてほしいなと思っています。でもまずは、自分たちが最高に楽しんでほしいです!」と興奮気味に話した。



STU48メンバーへは「披露したことがない曲も多いと思うので、レッスンに追われてしまうかもしれないけど、周りのメンバーと手を取り合いながら楽しくレッスンしてくれたら嬉しいです」とエールを送り、新公演を楽しみに待つファンには「可愛いメンバーたちが楽しそうにしている姿は見ている側も笑顔になりますよね。そんな笑顔の連鎖が起こるような公演になればなと思っていますので是非とも遊びに来てください! 船上劇場で、待っています!」と語りかけた。



11月から12月にかけては東京・大阪・広島・宮城・北海道・愛知・福岡を回る初の全国ツアーも予定しているSTU48。瀬戸内の風に乗って、ツアー会場と船上劇場のファンへ笑顔を届ける。



▽「大好きな人」センター・瀧野由美子コメント

<岡田奈々プロデュース公演について>

岡田奈々さんの選ぶ曲は個性の強い楽曲が多そうだなって思います。私たちもまだ中身を知らないのですごくこれから楽しみですし、AKB48の先輩に選んで頂くので歴史のある曲をいっぱい選曲してくださるんじゃないかなって思っています。この公演を通してAKB48さんの歴史なども学んだり、アイドルらしいパフォーマンスをする私たちもお見せできたらいいなって思います。

<ファンの皆様へ一言>

初めての全国ツアーがあったり、もうすぐ2期生の後輩が入ってきたり、嬉しい変化がたくさんありますが、これからも私たちを応援してくださると嬉しいです。年内に色々なことがあって、私たちも頑張らないといけない部分が多いので、メンバー全員で力を合わせて頑張れたらと思います!



▽STU48 3rdシングル「大好きな人」握手会イベント 三都市握手会

日時:10月22日(火・祝)開場 11:30/開演 13:00

会場:千葉県・幕張メッセ 9ホール

参加メンバー:25名

石田千穂・石田みなみ・今村美月・岩田陽菜・大谷満理奈・沖侑果・甲斐心愛・門脇実優菜・榊美優・信濃宙花・新谷野々花・瀧野由美子・田中皓子・谷口茉妃菜・土路生優里・中村舞・兵頭葵・福田朱里・藤原あずさ・三島遥香・峯吉愛梨沙・森香穂・森下舞羽・矢野帆夏・薮下楓

※岡田奈々(AKB48 Team 4/STU48 キャプテン兼任)は欠席。



▽ライブセットリスト>

Overture

1 出航 ALL

2 ペダルと車輪と来た道と ALL

3 夢力 ALL

<MC>

4 一杯の水 瀬戸7(甲斐・信濃・瀧野・藤原・三島・森下)

5 Which is which? STUDIO(今村・大谷・門脇・峯吉)

6 恋は仮病中 Charming Trip(石田(千)・石田(み)・岩田・新谷・田中・土路生)

7 誰かといたい 今村・田中・土路生

<MC>

8 青い檸檬 門脇・矢野

9 海の色を知っているか? 勝手に!四国観光大使(榊・谷口・中村・兵頭・福田・三島・森)

10 好きになれただけで幸せだ せとまいく(沖・甲斐・信濃・新谷・中村・矢野)

<MC>

11 制服の重さ 石田(み)・今村・大谷・沖・榊・瀧野・田中・谷口・土路生・福田・藤原・三島・森・森下・矢野・薮下

<MC>

12 風を待つ ※練り歩き ALL

<MC>

13 大好きな人 ALL

<MC>