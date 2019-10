エレカシ宮本浩次、来年3月よりソロとして初の全国13都市ツアー決定

エレファントカシマシのボーカル宮本浩次が来年3月よりソロとして初の全国ツアーを開催する。



横山健とのコラボレーションシングル『Do you remember?』リリースを10月23日に控えた宮本浩次。ソロとして初となる全国ツアーは来年2020年3月13日の千葉・市川市文化会館大ホールから行われる全国13都市14公演に渡るホールツアー。宮本浩次オフィシャルサイトでのツアー先行抽選受付の実施も決定している。詳細は、宮本浩次オフィシャルサイトより。









<ツアー情報>

宮本浩次 全国ツアー



=ツアー日程=

2020年3月13日(金)千葉・市川市文化会館 大ホール

2020年3月15日(日)宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

2020年3月19日(木)兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

2020年3月20日(金・祝)香川・サンポートホール高松 大ホール

2020年3月25日(水)大阪・フェスティバルホール

2020年3月28日(土)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

2020年4月4日(土)新潟・新潟テルサ

2020年4月5日(日)神奈川・神奈川県民ホール 大ホール

2020年4月11日(土)広島・広島JMSアステールプラザ大ホール

2020年4月12日(日)福岡・福岡市民会館

2020年4月15日(水)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

2020年4月17日(金)東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2020年4月18日(土)東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2020年4月24日(金)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール



※本公演は2019年6月14日から施行された「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

お申込み、ご購入いただくチケットはお申込み時のお名前が印字され、記載のご本人以外の入場はできません。

主催者が認める定額トレードシステム以外でのチケットの譲渡や転売は禁止されます。

高額での転売防止のため、主旨にご理解の上ご協力をお願いいたします。

※会場内に収録・撮影カメラが入る場合がございます。ご来場のお客さまが映り込む可能性もございます。あらかじめご了承ください。



チケット:指定席 8000円(税込)

※3歳以上有料

オフィシャルサイト先行受付

受付期間 10月22日(火・祝)18:00〜10月28日(月)23:59



<リリース情報>







宮本浩次

『Do you remember?』



発売日:2019年10月23日(水)

初回限定盤(CD+DVD)2000円(税抜)

※DVD収録内容:「Do you remember?」MV

=CD収録曲=

1. Do you remember?

2. If I Fell

3. Do you remember?(Instrumental)

4. If I Fell(Instrumental)

5. going my way(Live from WILD BUNCH FEST. 2019.8.23)

6. 解き放て、我らが新時代(Live from WILD BUNCH FEST. 2019.8.23)

7. 昇る太陽(Live from ROCK IN JAPAN FES. 2019.8.10)

※5~7 初回限定盤のみのボーナストラック



通常盤(CD)1100円(税抜)

=CD収録曲=

1. Do you remember?

2. If I Fell

3. Do you remember?(Instrumental)

4. If I Fell(Instrumental)



宮本浩次official web site :http://miyamotohiroji.com