ベストアルバムにホールライブ！ フランシュシュがミュージックシーンを席巻！

2019年1月27日(水)に発売されるCD『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』の詳細が発表され、新曲のMVも公開された。また2020年3月にLIVE、2020年春には舞台化されることが決まった。



本作の主題歌・劇中歌を全て収録したアルバム『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』には、新曲として、ゆうぎり(CV:衣川里佳)初のメイン曲となる『佐賀事変』、そして先日「日清カレーメシ」コラボでも話題となった『輝いて』 のフランシュシュver.が収録される。



ファン待望のゆうぎりメイン曲『佐賀事変』は、和×ビッグバンドジャズなメロディに、ゆうぎりの艶やかな歌声が印象に残る楽曲となっている。そんな『佐賀事変』を、TVアニメのスタッフが手掛けた新作アニメーションMVでさらに彩ります。公開となったMV(ショートver.)には、花魁衣装に身を包んだゆうぎりと学生帽をかぶった6人のダンスシーンが描かれており、明治初期を思わせるレトロな雰囲気に仕上がっている。



このほかにも、パイロットフィルムにのみ使用されている幻の楽曲『宣誓!ALIVEセンセーション』や、『To my Dearest』のリリィ練習バ ージョン、話題となったオープニングテーマ『徒花ネクロマンシー』の源さくら(CV:本渡楓)口上入りバージョンなど、CD未収録曲も初音源化されます。これまでBlu-ray特典でしか聴くことができなかった劇中歌も加えた、全19曲が収録された大ボリュームの本アルバム は、正にベスト盤だ。



そして2020年3月8日(日)に本渡楓(源さくら役)らキャスト出演による、『ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~』が、千葉県にある幕張イベントホールで開催されることも決定した。佐賀県での凱旋LIVEを成功させたフランシュシュが、遂に幕張でイベントを開催する。これまで小規模会場でのLIVEが多かったが、ついに6000人規模の会場でLIVEを実施。ライブビューイングでしか見られなかった方も、生のゾンビランドサガLIVEを体感することができる。チケット最速先行抽選券(シリアルコード付き)は『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』に封入される。



更に、2020年春に、まさかの舞台化が決定。舞台オリジナルキャストによる本公演のタイトルは『ゾンビランドサガ Stage de ドー ン!』。これまで様々な展開を見せてきたゾンビランドサガが、舞台ではどんなサプライズを用意してくれるのか、詳細は11月27日 (水)に発表されるとのこと。





(C)ゾンビランドサガ製作委員会