熱海城に2m大ゴジラが！「熱海対ゴジラ」なるイベントが熱海市内で開催！

2019年11月1日(金)〜11月30日(土)の期間、熱海市内でスタンプラリーやゴジラグッズの販売などを行うイベント「熱海対ゴジラ」が開催される!



第1作目となる映画『ゴジラ』が1954年に公開され、今年で65周年を迎える。5月31日(金)にはハリウッド版の映画 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』が公開され全世界で大ヒットを記録し、ハリウッド版第3作にあたる『ゴジラVS.コング(原題)』も公開が控えている中、ゴジラの65周年をお祝いすべく、『ゴジラフェス』など様々なイベントや展覧会が企画進行中だ。



そして今回は株式会社Little Monstersより、熱海市内にてゴジラのスタンプラリーやグッズ販売を行うイベント「熱海対ゴジラ」が発表となった。期間中、熱海駅直結のラスカ熱海1Fには、本イベントにあわせたゴジラグッズ販売コーナーが登場。



市内のスタンプラリーポイントにはゴジラのスタンディが設置され、スタンプを集めながらゴジラと一緒に写真を撮ることも可能だ。また市内のメーカーとのコラボ商品もイベントにあわせて販売される。



そのほか、1962年公開『キングコング対ゴジラ』で最終決戦地となった熱海城では、2m大のゴジラのスタンディが設置され、2F ではパネル展示「ゴジラとランドマーク展」も催される。ゴジラの65周年を皆でお祝いしよう♪



ちなみに、映画 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』のBlu-ray&DVDが、2019年12月18日(水)発売されるのでお見逃しなく!!



■「熱海対ゴジラ」 開催概要

【開催期間】 2019年11月1日(金)〜11月30日(土)

【イベント公式サイト】http://littlemonsters.co.jp/atamivsgodzilla-2019/

【イベント公式Twitter】https://twitter.com /atamivsgodzilla





▲市内 4 カ所にて集められるスタンプ



TM & (C)TOHO CO., LTD.



■『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』Blu-ray&DVD 概要

2019年12月18日(水)リリース



特典映像には、ゴジラ、モスラ、ラドン、キングギドラ紹介映像や、監督&造形アーティストがこだわり抜いた怪獣たちのディティール解説など、映画本編に登場する怪獣たちの魅力を掘り下げる貴重映像が収録される。また特典音声として監督、キャストらが映画本編の裏側を明かすオーディオコメンタリーも収録。



●完全数量限定生産 4 枚組

S.H.MonsterArts GODZILLA[2019] Poster Color Ver.同梱

15,000 円+税

●Blu-ray2枚組 4,800 円+税

●DVD2枚組 3,800 円+税



※Blu-ray&DVD 同時レンタル開始



(C)2019 Legendary and Warner Bros. Pictures. All Rights Reserved.

発売・販売元:東宝株式会社