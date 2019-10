加藤ミリヤ、15周年ベスト盤のアートワークは藤原ヒロシとコラボ

加藤ミリヤが、11月27日にデビュー15周年を記念したベストアルバム『M BEST Ⅱ』をリリース。今回新たに公開されたCDジャケットとアーティスト写真は、長らくストリートカルチャーを牽引してきた藤原ヒロシがプロデュースを務めている。



2011年にリリースされた初のベスト『M BEST』では、ファッション誌『VOGUE JAPAN』がプロデュースし、ギャル文化の垣根を越えたトレンドセッターとしての加藤ミリヤを捉えた官能的で優美なアートワークが特徴だった。そして今作は、出産を経てもなおパワフルに活動を続ける加藤ミリヤが、スーツを着たジェンダーレスな姿で佇む姿をおさめており、まさに現代女性の象徴的な一面を体現している。





『M BEST Ⅱ』通常盤



今回のコラボレーションで生み出されたプロダクツは、音楽の聴き方が形を変えていく中で、あえて物質としてのCDパッケージの素材やギミックにこだわり、様々なアイデアが詰め込まれたものになるという。初回盤にはビジョンコントロールフィルムが施されており、見る角度によってミリヤの表情の見え方が変わるこだわりの仕様になっており、特典DVDのほかにアートブックとDigital Lyric Bookへのパスも封入。今までに見たことのないレアなパッケージに仕上がっているようだ。加藤と藤原からのコメントは以下。



前から知り合いだし、何か面白い取組が出来るなら、とお断りする理由はありませんでした。ケースのギミックもそうですが、写真やプリントや、贅沢にやらせていただいました。感謝してます。

- 藤原ヒロシ



敬愛する藤原ヒロシさんの世界観が散りばめられた『M BEST Ⅱ』は

最高にクールで唯一無二のスタイリッシュな作品です。

私にとってとても大事な宝物になりました。

- 加藤ミリヤ



未だCDやDVDの収録内容は明かされていないが、今後も15周年という節目にふさわしい豪華なコラボレーションが発表されていく予定だ。また、加藤ミリヤは今日10月21日(月)23:59~24:54オンエアの日本テレビ系『東野加藤のこの歌が聴きたいベストテン』に出演。結婚・出産を発表後初めてのテレビ出演となり、新曲「PARADE」の初歌唱もオンエアされる。





<リリース情報>







加藤ミリヤ

『M BEST Ⅱ』

発売日:2019年11月27日(水)



初回生産限定盤(2CD+1DVD)

SRCL-11333~11335 / ¥7,273+tax

※アートブック・Digital Lyric Bookへのパス封入



通常盤(2CD Only)

SRCL- 11336~11337 / ¥3,636+tax

※オフィシャルファンクラブ/モバイルファンクラブ

会員限定スペシャルコンテンツ アクセスコード付きチラシ封入