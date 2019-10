ザ・プロディジーのマキシム、故キース・フリントに捧ぐソロ新作を12月リリース

ザ・プロディジーのフロントマンで、ヴォーカル/MCのマキシム(Maxim)が14年振り、親友でもあった亡きキース・フリントに捧げる作品として、通算3作目となるソロアルバム『ラヴ・モア』を12月4日に日本先行でリリースする。



マキシムのソロ活動は1996年からスタート。ザ・プロディジーの活動の傍ら、全世界22カ国で初登場1位を獲得し、1000万枚を超える空前の大ヒットを記録した『The Fat of the Land』ツアー後の1998年後半から、コンスタントにソロでのシングル曲をリリースしている。



2000年にはSkunk AnansieのSkinとの共作「Carmen Queasy」をリリースしUKシングル・チャートでヒットし、同年10月にソロ初のフルアルバム『Hells Kitchen』を発表。2005年もは2ndアルバム『Fallen Angel』をリリースしている。



マキシムの音楽作品は独特の世界観のもと、様々な音楽ジャンルのフレイバーを取り入れ、常に驚きを生んできたが、今作もレゲエやヒップホップ、そして最新のトラップ・ミュージックの要素を取り入れ、新たなマキシム・サウンドの世界観が凝縮した一枚になっている。



今後、アルバムからの先行シングル配信や、MVも公開予定とのこと。







マキシム

『ラヴ・モア』

2019年12月4日(水)日本先行リリース

・CD通常盤:2,300円(+税)

・初回生産限定BOX(CD+Tシャツ):5,500円(+税)

*初回生産限定BOXはTOWER RECORDS限定発売



◎トラックリスト

1. FEEL GOOD

2. CANT HOLD WE

3. RUDEBOY

4. MANTRA

5. ON AND ON

6. LIKE WE

7. PUSH THE CULTURE

8. PUT IT PAN WE

9. VIRUS

10. BATTLE HORNS



日本ボーナス・トラック

11. RISE

12. OUTLAW



◎CD通常盤

マキシムからキースへのメッセージ記載

マキシムによる曲目解説(翻訳)入り

日本限定CD化

日本盤のみボーナス・トラック2曲収録

初回ジャケットデザインステッカー封入

歌詞・対訳付き



日本公式ページ:https://avex.jp/maxim/