MUCC・逹瑯「何曲あんねん！」KEYTALKの曲名に物申す⁉

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月14日(月・祝)の放送では、先週に引き続き4人組バンド・KEYTALKから首藤義勝さん(Vo、Ba)、小野武正さん(Gt、Cho)が登場。11月6日(水)発売の6thアルバム『DON’T STOP THE MUSIC』に収録されている楽曲「DE’DEVIL DANCER」についてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年10月14日(月・祝)放送より)

(左から)小野武正さん、逹瑯、首藤義勝さん

逹瑯:「DE'DEVIL」って、なに?首藤:「DEVIL」で良かったんですけれど、なんか語呂的にというか、サビのメロのハマり、どうしようかなと思って、「DE(デ)」を2回言えばいいかなーって。逹瑯:そこの自由度がいいよね。首藤:だいぶ自由ではありますね(笑)。逹瑯:そこの自由度と柔軟さが俺はすごく良いと思う。首藤:そうですね。逹瑯:だったら、こうしちゃえばいいや。意味? 別にいいでしょ、デビルでわかるだろ?首藤・小野:(笑)逹瑯:っていう、ねー、自由だよね。……ダンスとかダンサーとか何曲あんねん!小野:たしかに(笑)。逹瑯:何曲踊るん(笑)?首藤:もう、だいぶたまってきたんじゃないですかね(笑)。小野:たまってきたね。首藤:一度味をしめると、同じワードとか平気に使い回したくなっちゃったりして。逹瑯:もう、ダンスアルバムできるんじゃない?首藤:ダンスアルバム(笑)!小野:確かにできるかもしれませんね。首藤:夏アルバムとかできそう。小野:サマーめっちゃ多いんで、なんちゃらサマー、サマーなんとかっていうのは。逹瑯:サマーアルバム。首藤・小野:ダンスアルバム。首藤:いいっすね! サマーベスト、ダンスベスト。小野:(笑)。チャラいな、なんか。どっちもチャラい(笑)。逹瑯:いいよねー。聞くと(曲の)タイトルだけでもKEYTALKっぽいって思えるから、それが"使い回しじゃん!" というんじゃなくて、逆に敢えて使っている感じがすごくいいなーって。そこを含めての自由度っていうのが、何ものにも縛られていなくて。"自分の感覚でこれいいんだから、いいんだよ"っていうのがすごく良いなって思いました。作詞作曲は誰ですか?首藤:これは、僕、義勝が。逹瑯:いい。良いなーと思います。首藤:ありがとうございます。逹瑯:これからもたくさん面白い"はっ"と思ってしまう曲を、1曲でも多く作ってもらえたらなと思います。