二階堂ヒカル原作によるTVドラマ「あおざくら 防衛大学校物語」の番宣映像が解禁された。

「あおざくら 防衛大学校物語」は防衛大学校を舞台にした青春物語。番宣映像では本郷奏多演じる近藤勇美ら学生たちが、腕立て伏せや空気椅子に挑戦する様子など、防衛大学校での厳しい訓練に挑む様子が切り取られた。またオープニング曲はI Don't Like Mondays.の「DIAMOND」、エンディング曲はDa-iCEの「BACK TO BACK」に決定。I Don't Like Mondays.とDa-iCEからはそれぞれコメントが到着した。

TVドラマ「あおざくら 防衛大学校物語」は10月31日よりMBSの「ドラマ特区」枠にて放送。なお2020年春には同作の舞台版の上演も決まっており、ドラマと同じキャストが主要キャラクターを演じる。

I Don't Like Mondays.コメント

この度はI Don't Like Mondays.を起用頂いてありがとうございます。

僕たちは新たにavexに身を置き、友情や結成当初の約束、そして再出発の意味を込めた曲が「DIAMOND」です。

想いの詰まった曲がドラマタイアップにご一緒出来て光栄です。

歌詞もドラマにピッタリな曲になっていますので、「あおざくら」の皆さんと盛り上げていければと思います!!

Da-iCEコメント

“過酷な中でも折れない心、その中にある楽しさ”という点において、自分達のグループの過程と重なる部分があること、そして今回の楽曲がその部分をより深く掘り下げた楽曲だったことが合わさって勝手ながらシンパシーを感じています。この“BACK TO BACK”が本作品に寄り添えたら、それ以上光栄なことはありません。今回このような素敵な機会を頂けてとても嬉しく思います。

工藤大輝

ドラマ特区「あおざくら防衛大学校物語」

放送情報

MBS:2019年10月31日(木)より毎週木曜24:59~

テレビ神奈川:2019年10月31日(木)より毎週木曜23:00~

チバテレ:2019年11月1日(金)より毎週金曜24:00~

テレ玉:2019年11月6日(水)より毎週水曜23:30~

スタッフ・キャスト

出演:本郷奏多、結木滉星、小澤廉、小園凌央、高崎翔太、伊阪達也、狩野健斗

監督:平林克理

脚本:吉田恵里香、宮本武史

製作:「あおざくら防衛大学校物語」製作委員会・MBS

(c)「あおざくら防衛大学校物語」製作委員会・MBS