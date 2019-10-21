NPB、「2019アジアウインターベースボールリーグ」の出場選手を発表　中日…

日本野球機構は21日、台湾で行われる「2019アジアウインターベースボールリーグ（AWB）」に参加する選手を発表した。



AWBに参加するのは日本プロ野球（NPB）のほかに、台湾プロ野球（CPBL）、韓国プロ野球（KBO）、社会人野球代表のJABA選抜、台湾・味全ドラゴンズの6チーム。NPBはREDチームとWHITEチームに分かれる。



REDチームは、福岡ソフトバンクホークス、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、東京ヤクルトスワローズ、オリックス・バファローズの5球団混成チーム。一方WHITEチームは、読売ジャイアンツ、千葉ロッテマリーンズ、横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、阪神タイガースから成る。



REDチームには、引地秀一郎投手（楽天）、野村大樹内野手（ソフトバンク）らが、WHITEチームには、根尾昂内野手（中日）や山下航汰外野手（巨人）らが参加する。







REDチーム選手一覧



■投手

古谷 優人（ソフトバンク）

尾形 崇斗（ソフトバンク）

長谷川 宙輝（ソフトバンク）

重田 倫明（ソフトバンク）

引地 秀一郎（楽天）

鈴木 翔天（楽天）

粟津 凱士（西武）

伊藤 翔（西武）

清水 昇（ヤクルト）

市川 悠太（ヤクルト）

久保 拓眞（ヤクルト）

本田 仁海（オリックス）

東 晃平（オリックス）



■捕手

齊藤 誠人（西武）

古賀 優大（ヤクルト）

頓宮 裕真（オリックス）



■内野手

野村 大樹（ソフトバンク）

砂川 リチャード（ソフトバンク）

村林 一輝（楽天）

西川 愛也（西武）

綱島 龍生（西武）

吉田 大成（ヤクルト）

宜保 翔（オリックス）

廣澤 伸哉（オリックス）



■外野手

清水 陸哉（ソフトバンク）

小郷 裕哉（楽天）

濱田 太貴（ヤクルト）









WHITEチーム選手一覧



■投手

畠 世周（巨人）

横川 凱（巨人）

大江 竜聖（巨人）

田中 優大（巨人）

原 嵩（ロッテ）

鎌田 光津希（ロッテ）

レミー・コルデロ（DeNA）

鈴木 博志（中日）

清水 達也（中日）

馬場 皐輔（阪神）

齋藤 友貴哉（阪神）



■捕手

岸田 行倫（巨人）

石橋 康太（中日）

片山 雄哉（阪神）



■内野手

増田 陸（巨人）

黒田 響生（巨人）

松田 進（ロッテ）

伊藤 裕季也（DeNA）

知野 直人（DeNA）

根尾 昂（中日）

熊谷 敬宥（阪神）



■外野手

加藤 脩平（巨人）

山下 航汰（巨人）

島田 海吏（阪神）

