NPB、「2019アジアウインターベースボールリーグ」の出場選手を発表　中日…

日本野球機構は21日、台湾で行われる「2019アジアウインターベースボールリーグ（AWB）」に参加する選手を発表した。
AWBに参加するのは日本プロ野球（NPB）のほかに、台湾プロ野球（CPBL）、韓国プロ野球（KBO）、社会人野球代表のJABA選抜、台湾・味全ドラゴンズの6チーム。NPBはREDチームとWHITEチームに分かれる。
REDチームは、福岡ソフトバンクホークス、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、東京ヤクルトスワローズ、オリックス・バファローズの5球団混成チーム。一方WHITEチームは、読売ジャイアンツ、千葉ロッテマリーンズ、横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、阪神タイガースから成る。
REDチームには、引地秀一郎投手（楽天）、野村大樹内野手（ソフトバンク）らが、WHITEチームには、根尾昂内野手（中日）や山下航汰外野手（巨人）らが参加する。
REDチーム選手一覧
■投手
古谷 優人（ソフトバンク）
尾形 崇斗（ソフトバンク）
長谷川 宙輝（ソフトバンク）
重田 倫明（ソフトバンク）
引地 秀一郎（楽天）
鈴木 翔天（楽天）
粟津 凱士（西武）
伊藤 翔（西武）
清水 昇（ヤクルト）
市川 悠太（ヤクルト）
久保 拓眞（ヤクルト）
本田 仁海（オリックス）
東 晃平（オリックス）
■捕手
齊藤 誠人（西武）
古賀 優大（ヤクルト）
頓宮 裕真（オリックス）
■内野手
野村 大樹（ソフトバンク）
砂川 リチャード（ソフトバンク）
村林 一輝（楽天）
西川 愛也（西武）
綱島 龍生（西武）
吉田 大成（ヤクルト）
宜保 翔（オリックス）
廣澤 伸哉（オリックス）
■外野手
清水 陸哉（ソフトバンク）
小郷 裕哉（楽天）
濱田 太貴（ヤクルト）
WHITEチーム選手一覧
■投手
畠 世周（巨人）
横川 凱（巨人）
大江 竜聖（巨人）
田中 優大（巨人）
原 嵩（ロッテ）
鎌田 光津希（ロッテ）
レミー・コルデロ（DeNA）
鈴木 博志（中日）
清水 達也（中日）
馬場 皐輔（阪神）
齋藤 友貴哉（阪神）
■捕手
岸田 行倫（巨人）
石橋 康太（中日）
片山 雄哉（阪神）
■内野手
増田 陸（巨人）
黒田 響生（巨人）
松田 進（ロッテ）
伊藤 裕季也（DeNA）
知野 直人（DeNA）
根尾 昂（中日）
熊谷 敬宥（阪神）
■外野手
加藤 脩平（巨人）
山下 航汰（巨人）
島田 海吏（阪神）
日本野球機構は21日、台湾で行われる「2019アジアウインターベースボールリーグ（AWB）」に参加する選手を発表した。
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。