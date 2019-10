『ウルトラQ』が最新技術 4K HDRで蘇る！光と闇の表現力の進化を体験せよ！

円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの原点となった特撮テレビドラマ『ウルトラ Q』(1966 年)を、最新技術 4K HDRにより最高画質で蘇る『ULTRAMAN ARCHIVES ウルトラ Q UHD & MovieNEX』として2019 年 11 月 20 日(水)に発売する! 4K UHD に加え Blu-ray DISC 視聴といつでもどこでもストリーミングで楽しめるサービス「TSUBURAYA MovieNEX」も新登場し、本編映像のほか「TSUBURAYA MovieNEXWorld」でしか見られないボーナス映像やテキストメディアの配信も利用できる。



『ULTRAMAN ARCHIVES ウルトラ Q UHD & MovieNEX』の特徴を大きく3つに分けて紹介する。



まずは、35mm オリジナルネガフィルムを初スキャンし 4K データ化! 全シリーズで約 100 万コマに及ぶパラ消しなどのレストア作業を経て、当時の劇場用映画と同じクオリティを持つ、35mm フィルムで撮影された映像が持つポテンシャルを余すことなく発揮させた高解像度の 4K データを作成。これによりクリアな映像が実現し、怪獣の皮膚のディテールやミニチュアの緻密な作り、当時の風景などが思う存分楽しめる。



2つ目は映像の新たな進化「HDR」! SD→HD→4Kは解像度(細かさ)の進化のことで、HDR は光と闇の表現力の進化のこと。つまり暗い部分が真っ黒につぶれたり、明るい部分が真っ白に飛んだりせず、肉眼で見るのに近い映像表現が可能になり、例えば怪獣の目の妖しい光や、宇宙人の潜む闇、朝焼けのグラデーションなどがより豊かに表現される。



3つ目は当時の制作スタッフによるチェック! とても魅力的な最新技術の「HDR」だが、やはり見えすぎてしまうのは制作者の狙いに反する場合も出てきてしまう。そこで、当時のスタッフによるチェックを行い、全体の方針を決定。『ウルトラQ』という作品群の魅力や演出意図を最大限に考慮し、各話ごとにHDR効果を最大限に活かせるシーンを選定して調整作業を行ったそうだ。



つまり、当時の制作陣の思いと最新技術が絶妙なバランスで融合した”だれも見たことがない”『ウルトラ Q 4K UHD』が完成したのだ。



【商品詳細】

■商品名:ULTRAMAN ARCHIVES ウルトラ Q UHD & MovieNEX

10枚組 全28話+PremiumTalk

■発売日:2019 年 11 月 20 日(水)

■予約受付開始日:2019 年 9 月 9 日(月)

■商品スペック:70,000 円(税抜)

・4K ULTRA HD Blu-ray

(予定)715 分/4:3<3840x2160p>/3 層×3 枚/モノクロ/HEVC/リニア PCM (ステレオ・モノラル)・一部ドルビーデジタル 5.1ch



・TSUBURAYA MovieNEX(Blu-ray & ストリーミング) [Blu-ray]

(予定)1515 分(本編ディスク:1430 分+PremiumTalk:85 分)

本編ディスク:4:3<1080P High Definition>/2 層×6 枚/カラー・モノクロ/AVC/リニア PCM(ステレオ・モノラル)・ 一部ドルビーデジタル 5.1ch

Premium Talk:16:9<1080i High Definition>/1 層/カラー/AVC/リニア PCM(ステレオ)

[ストリーミング]

『ウルトラ Q』本編(モノクロ・カラー)/PremiumTalk



・TSUBURAYA MovieNEX World

ボーナス映像・テキストメディアなど





『ウルトラ Q』当時のスタッフの創意工夫・苦労・作品にかける思いのすべてが Premium Talk で明らかに。 Blu-rayにて。





・「TSUBURAYA・GALAXY」が月額 480 円(税込)で利用可能!

円谷プロが創り出す世界をより楽しんでいただくためのプレミアムデジタルメディア「TSUBURAYA・GALAXY」。通常は月額 980 円(税込)での利用が、TSUBURAYA MovieNEX の会員だけの限定価格、月額 480 円(税込)で利用可能。



・新会員システム「TSUBURAYA MEMBERSHIP CLUB」が無料に!

TSUBURAYA MovieNEX の会員は、2020 年 1 月よりスタート予定の、円谷プロのお得情報やサービスが得られる新会員システム「TSUBURAYA MEMBERSHIP CLUB」が無料で利用可能。





2019 年 12 月 14 日(土)・15 日(日)に東京ドームシティにて開催される円谷プロ史上最大の祭典「TSUBURAYA CONVENTION 2019」内のイベントプログラム・ULTRAMAN ARCHIVES の一部や、Premium Talk ディレクター秋廣泰生氏によるテキストなど、 MovieNEX World でしか見られない映像も配信予定。





初回限定特典として、予約した方にはUHD&MovieNEX オリジナル『ウルトラ Q』卓上カレンダーがプレゼントされる。そのほか予約特典や本商品に関する詳細情報は公式 Web サイトまで。



★公式 Web サイト

https://m-78.jp/movie-nex/q/



※商品の仕様に関しましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



”MovieNEX/ムービーネックス” is a registered trademark of Disney Enterprises, Inc. (C)TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.



■『ウルトラ Q』とは

昭和 41 年、米国の『トワイライトゾーン』などをヒントに 1 話完結型の SF ドラマとして製作し、独特の怪獣路線を融合させ子供たちを虜にした”空想特撮シリーズ”。

映画『ゴジラ』の特撮監督として世界的に名を轟かせた円谷英二の構想の下スタートした TV 番組企画で、円谷プロ、東宝、TBS の 3 社がトライアングルを組んだ国内初の特撮テレビ映画。最高視聴率 36.4%、平均視聴率 32.39%を記録。日本全土に空前の怪獣ブームを引き起こした。





万城目 淳:佐原健二

戸川一平:西條康彦

江戸川由利子:桜井浩子

ナレーター:石坂浩二 ほか





監修:円谷英二

監督:円谷 一、野長瀬三摩地、梶田興治 ほか

脚本:金城哲夫、山田正弘、千束北男 ほか

特技監督:川上景司、的場 徹 ほか