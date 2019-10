槇原敬之が11月2日(土)23:00よりNHK総合で放送される「SONGS」に出演する。

槇原が「SONGS」に登場するのは約7年ぶり。10月23日にカバーベストアルバム「The Best of Listen To The Music」をリリースする彼は、この作品の中から松任谷由実「Hello, my friend」、フジファブリック「若者のすべて」、エルトン・ジョン「Your Song」を披露する。さらに槇原の大ファンである番組責任者の大泉洋を相手に、さまざまな楽曲の魅力やそれらをカバーする理由について語る。

NHK総合「SONGS」

2019年11月2日(土)23:00~23:30

2019年11月22日(金)25:40~26:10(再放送)