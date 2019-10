SuperM、デビューアルバム米ビルボード8つのチャートで1位記録

SuperM初のリリース作となったミニアルバム『SuperM』が、アメリカのビルボードチャート「Billboard 200」と「Artist 100」を含む8のチャートで1位を記録した。



SHINee、EXO、NCT 127、WayVから7人の精鋭メンバーを選出して結成されたグループSuperM。彼らは今回、ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」と「artist 100」を始め、「Top Album Sales」「Digital Album」「World Album」「Top Current Album」「Internet Album」「World Digital Song Sales」の合計8つのチャートに1位を記録する成果を出した。



特に「Billboard 200」でアジアのアーティストがデビューアルバムで1位を記録したのはSuperMが初めてであり、デビューと同時に大きな人気とインパクトを見せつけた。そしてCD売り上げ、ラジオ放送、ストリーミング及びSNSを通じたファンとのコミュニケーションなどを基準で毎週一番人気のあるアーティストをランキングする「Artist 100」チャートにも1位を記録してグローバルな人気を証明した。また、ビルボードは公式サイトを通じて「SyuperMが初のミニアルバムでBillboard 200アルバムチャートで1位を獲得」というタイトルで報道するとともに、『SueprMはビルボード「Artist 100」チャートにもランクインし、「アメリカ最高のミュージックグループである」というタイトルを獲得した』と報道した。



10月4日に全世界へ公開されたSuperMの初のミニアルバム『SuperM』はタイトル曲「Jopping」の他「I Cant Stand The Rain」「2 Fast」「Super Car」「No Manners」など多彩な色の5曲が収録されている。



また、NCT 127は日本ツアーも決定している。





<ツアー情報>



NCT 127 Arena Tour

「NEO CITY : JAPAN – The Origin」



=ツアー日程=

2019年12月18日(水)大阪・大阪城ホール

2019年12月19日(木)大阪・大阪城ホール

2020年1月4日(土)福岡・マリンメッセ福岡

2020年1月5日(日)福岡・マリンメッセ福岡

2020年1月18日(土)新潟・朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

2020年2月22日(土)東京・武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ

2020年2月23日(日)東京・武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ

2020年2月24日(祝・月)東京・武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ



※出演メンバーは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

※3歳以上有料、3歳未満入場不可



チケット料金:全席指定:10500円(税込)

枚数制限:各公演お一人様4枚まで

