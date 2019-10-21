◆ 今年は全6チーム56試合



NPBは21日、11月23日（土）から台湾で行われる『2019アジアウインターベースボールリーグ（AWB）』に向けた出場選手を発表。今年は、ソフトバンク、楽天、西武、オリックス、ヤクルトの若手による『NPB RED（紅）』と、巨人、阪神、中日、DeNA、ロッテの若手による『NPB WHITE（白）』の2チームが参加する。



その他にも、地元のCPBL選抜と韓国・KBO選抜、そして日本の社会人野球からJABA選抜チーム、さらに今年は台湾の味全ドラゴンズも参戦。計6チームが、プレーオフと優勝決定戦を含む全56試合に臨む。



今年のチームには、昨年のドライチである根尾昂（中日）や清水昇（ヤクルト）に加え、捕手登録となった頓宮裕真（オリックス）、高卒1年目ながらすでに一軍デビューを果たした、宜保翔（オリックス）や濱田太貴（ヤクルト）、山下航汰（巨人）なども参加する。各チームの出場予定選手一覧は以下のとおり。



▼ NPB RED（紅）

＜監督＞

・藤本博史（ソフトバンク）



＜投 手＞

49 古谷優人（ソフトバンク）

120 尾形崇斗（ソフトバンク）

134 長谷川宙輝（ソフトバンク）

138 重田倫明（ソフトバンク）

39 引地秀一郎（楽天）

56 鈴木翔天（楽天）

26 粟津凱士（西武）

36 伊藤 翔（西武）

17 清水 昇（ヤクルト）

40 市川悠太（ヤクルト）

61 久保拓眞（ヤクルト）

96 本田仁海（オリックス）

128 東 晃平（オリックス）



＜捕 手＞

78 齊藤誠人（西武）

57 古賀優大（ヤクルト）

44 頓宮裕真（オリックス）



＜内野手＞

55 野村大樹（ソフトバンク）

127 砂川リチャード（ソフトバンク）

66 村林一輝（楽天）

51 西川愛也（西武）

63 綱島龍生（西武）

66 吉田大成（ヤクルト）

53 宜保 翔（オリックス）

64 廣澤伸哉（オリックス）



＜外野手＞

141 清水陸哉（ソフトバンク）

51 小郷裕哉（楽天）

51 濱田太貴（ヤクルト）



＜コーチ＞

・佐久本昌広（ソフトバンク）

・小山伸一郎（楽天）

・齋藤俊雄（オリックス）

・後藤武敏（楽天）

・嶋 重宣（西武）

・森岡良介（ヤクルト）

・辻竜太郎（オリックス）

・川村隆史（ソフトバンク）





▼ NPB WHITE（白）

＜監 督＞

・高田 誠（巨人）



＜投 手＞

31 畠 世周（読売）

62 横川 凱（読売）

64 大江竜聖（読売）

019 田中優大（読売）

56 原 嵩（ロッテ）

121 鎌田光津希（ロッテ）

107 コルデロ（DeNA）

46 鈴木博志（中日）

50 清水達也（中日）

18 馬場皐輔（阪神）

48 齋藤友貴哉（阪神）



＜捕 手＞

38 岸田行倫（読売）

58 石橋康太（中日）

95 片山雄哉（阪神）



＜内野手＞

61 増田 陸（読売）

021 黒田響生（読売）

50 松田 進（ロッテ）

４ 伊藤裕季也（DeNA）

60 知野直人（DeNA）

７ 根尾 昂（中日）

４ 熊谷敬宥（阪神）



＜外野手＞

94 加藤脩平（読売）

99 山下航汰（読売）

53 島田海吏（阪神）



＜コーチ＞

・会田有志（読売）

・大隣憲司（ロッテ）

・靍岡賢二郎（DeNA）

・村田修一（読売）

・新井良太（阪神）

・古城茂幸（読売）

・工藤隆人（中日）

・藤尾佳史（DeNA）





