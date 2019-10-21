◆ 今年は全6チーム56試合
NPBは21日、11月23日（土）から台湾で行われる『2019アジアウインターベースボールリーグ（AWB）』に向けた出場選手を発表。今年は、ソフトバンク、楽天、西武、オリックス、ヤクルトの若手による『NPB RED（紅）』と、巨人、阪神、中日、DeNA、ロッテの若手による『NPB WHITE（白）』の2チームが参加する。
その他にも、地元のCPBL選抜と韓国・KBO選抜、そして日本の社会人野球からJABA選抜チーム、さらに今年は台湾の味全ドラゴンズも参戦。計6チームが、プレーオフと優勝決定戦を含む全56試合に臨む。
今年のチームには、昨年のドライチである根尾昂（中日）や清水昇（ヤクルト）に加え、捕手登録となった頓宮裕真（オリックス）、高卒1年目ながらすでに一軍デビューを果たした、宜保翔（オリックス）や濱田太貴（ヤクルト）、山下航汰（巨人）なども参加する。各チームの出場予定選手一覧は以下のとおり。
▼ NPB RED（紅）
＜監督＞
・藤本博史（ソフトバンク）
＜投 手＞
49 古谷優人（ソフトバンク）
120 尾形崇斗（ソフトバンク）
134 長谷川宙輝（ソフトバンク）
138 重田倫明（ソフトバンク）
39 引地秀一郎（楽天）
56 鈴木翔天（楽天）
26 粟津凱士（西武）
36 伊藤 翔（西武）
17 清水 昇（ヤクルト）
40 市川悠太（ヤクルト）
61 久保拓眞（ヤクルト）
96 本田仁海（オリックス）
128 東 晃平（オリックス）
＜捕 手＞
78 齊藤誠人（西武）
57 古賀優大（ヤクルト）
44 頓宮裕真（オリックス）
＜内野手＞
55 野村大樹（ソフトバンク）
127 砂川リチャード（ソフトバンク）
66 村林一輝（楽天）
51 西川愛也（西武）
63 綱島龍生（西武）
66 吉田大成（ヤクルト）
53 宜保 翔（オリックス）
64 廣澤伸哉（オリックス）
＜外野手＞
141 清水陸哉（ソフトバンク）
51 小郷裕哉（楽天）
51 濱田太貴（ヤクルト）
＜コーチ＞
・佐久本昌広（ソフトバンク）
・小山伸一郎（楽天）
・齋藤俊雄（オリックス）
・後藤武敏（楽天）
・嶋 重宣（西武）
・森岡良介（ヤクルト）
・辻竜太郎（オリックス）
・川村隆史（ソフトバンク）
▼ NPB WHITE（白）
＜監 督＞
・高田 誠（巨人）
＜投 手＞
31 畠 世周（読売）
62 横川 凱（読売）
64 大江竜聖（読売）
019 田中優大（読売）
56 原 嵩（ロッテ）
121 鎌田光津希（ロッテ）
107 コルデロ（DeNA）
46 鈴木博志（中日）
50 清水達也（中日）
18 馬場皐輔（阪神）
48 齋藤友貴哉（阪神）
＜捕 手＞
38 岸田行倫（読売）
58 石橋康太（中日）
95 片山雄哉（阪神）
＜内野手＞
61 増田 陸（読売）
021 黒田響生（読売）
50 松田 進（ロッテ）
４ 伊藤裕季也（DeNA）
60 知野直人（DeNA）
７ 根尾 昂（中日）
４ 熊谷敬宥（阪神）
＜外野手＞
94 加藤脩平（読売）
99 山下航汰（読売）
53 島田海吏（阪神）
＜コーチ＞
・会田有志（読売）
・大隣憲司（ロッテ）
・靍岡賢二郎（DeNA）
・村田修一（読売）
・新井良太（阪神）
・古城茂幸（読売）
・工藤隆人（中日）
・藤尾佳史（DeNA）
◆ 今年は全6チーム56試合
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