ガンダムソングが止まらない！ 『機動戦士ガンダム』究極のノンストップMIX CD全収録曲公開！

12月11日(水)に発売される『機動戦士ガンダム』の40周年を記念した究極のノンストップMIX CDの第二弾、『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX vol.2』の収録曲が公開された。



今年4月に発売された、第一弾『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX』は、オリコンデイリーランキング2位にチャートインするなど話題となった。



第二弾は、L’Arc~en~Ciel「DAYBREAK’S BELL」(「機動戦士ガンダム00」主題歌)や、 GRANRODEOの「少年の果て」(「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」主題歌)、 UVERworld「クオリア」(「機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」主題歌)、 T.M.Revolution「Meteor -ミーティア-」(「機動戦士ガンダム SEED」主題歌)、「ignited -イグナイテッド-」(「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」主題歌)など、機動戦士ガンダムのアニメーションを彩った人気の主題歌たちを、40曲を一挙に収録。前作のVol.1同様、アニクラの帝王「DJシーザー」が選曲してつなぐ、究極のMIX CDとなっている。



【収録楽曲】

曲名 / アーティスト名 / アニメ作品名

M1. Realize / 玉置成実 / 機動戦士ガンダム SEED

M2. Resolution / ROMANTIC MODE / 機動新世紀ガンダムX

M3. Vigilante / 澤野弘之 / 機動戦士ガンダムNT

M4. Trust You Forever / 鵜島仁文 / 機動武闘伝Gガンダム

M5. Diver’s High / SKY-HI / ガンダムビルドダイバーズ

M6. Reason / 玉置成実 / 機動戦士ガンダム SEED DESTINY

M7. 少年の果て / GRANRODEO / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

M8. forget-me-not ~ワスレナグサ~ / Flower / 機動戦士ガンダムAGE

M9. merry-go-round / CHEMISTRY / 機動戦士ガンダムUC RE:0096

M10. Everlasting / Kylee / 機動戦士ガンダムUC

M11. あんなに一緒だったのに / See-Saw / 機動戦士ガンダム SEED

M12. ココロオドル / nobodyknows+ / SDガンダムフォース

M13. LOVE & PEACE / little by little / SDガンダムォース

M14. Meteor -ミーティア- / T.M.Revolution / 機動戦士ガンダム SEED

M15. 永遠にアムロ / 池田鴻 / 機動戦士ガンダム

M16. Into the Sky / SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle / 機動戦士ガンダムUC RE:0096

M17. trust you / 伊藤由奈 / 機動戦士ガンダム00

M18. フレンズ / ステファニー / 機動戦士ガンダム00

M19. wimp ft. Lil’ Fang (from FAKY) / BACK-ON / ガンダムビルドファイターズ

M20. スタートダッシュ / スピラ・スピカ / ガンダムビルドダイバーズ

M21. Metamorphoze メタモルフォーゼ / Gackt / 機動戦士Zガンダム A New Translation -星を継ぐ者-

M22. Fighter / KANA-BOON / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

M23. 罠 / THE BACK HORN / 機動戦士ガンダム00

M24. Unlimited Sky / Tommy heavenly6 / 機動戦士ガンダム00

M25. SUNRISE / PUFFY / SDガンダムフォース

M26. sharp ♯ / ねごと / 機動戦士ガンダムAGE

M27. 星空のBelieve / 鮎川麻弥 / 機動戦士Zガンダム

M28. THE WINNER / 松原みき / 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY

M29. EMOTION / ミーア・キャンベル(田中理恵) / 機動戦士ガンダム SEED DESTINY

M30. DON’T STOP! CARRY ON! / RD / 機動戦士Vガンダム

M31. WHITE REFLECTION / TWO-MIX / 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz

M32. サイレント・ヴォイス / ひろえ純 / 機動戦士ガンダムΖΖ

M33. クオリア / UVERworld / 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-

M34. 月の繭 / 奥井亜紀 / ∀ガンダム

M35. 永遠の扉 / 米倉千尋 / 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート

M36. DAYBREAK’S BELL / L’Arc~en~Ciel / 機動戦士ガンダム00

M37. moment / Vivian or Kazuma / 機動戦士ガンダム SEED

M38. RHYTHM EMOTION / TWO-MIX / 新機動戦記ガンダムW

M39. ignited -イグナイテッド- / T.M.Revolution / 機動戦士ガンダム SEED DESTINY

M40. めぐりあい / 井上大輔 / 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙(そら)編







【収録楽曲】

曲名 / アーティスト名 / アニメ作品名

M1. 翔べ!ガンダム / 池田 鴻 / 機動戦士ガンダム

M2. 嵐の中で輝いて / 米倉千尋 / 機動戦士ガンダム 第08MS小隊

M3. JUST COMMUNICATION / TWO-MIX / 新機動戦記ガンダムW

M4. Believe / 玉置成実 / 機動戦士ガンダムSEED

M5. Raise your flag / MAN WITH A MISSION / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

M6. MEN OF DESTINY / MIO / 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY

M7. アニメじゃない~夢を忘れた古い地球人よ~ / 新井正人 / 機動戦士ガンダムΖΖ

M8. INVOKE -インヴォーク- / T.M.Revolution / 機動戦士ガンダムSEED

M9. BLAZING / GARNiDELiA / ガンダム Gのレコンギスタ

M10. 儚くも永久のカナシ / UVERworld / 機動戦士ガンダム00

M11. PRIDE / HIGH and MIGHTY COLOR / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY

M12. Ζ・刻をこえて / 鮎川麻弥 / 機動戦士Ζガンダム

M13. AURORA / 藍井エイル / 機動戦士ガンダムAGE

M14. Ash Like Snow / the brilliant green / 機動戦士ガンダム00

M15. Survivor / BLUE ENCOUNT / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

M16. Gの閃光 / ハセガワダイスケ / ガンダム Gのレコンギスタ

M17. シャアが来る / 堀 光一路/ 機動戦士ガンダム

M18. STAND UP TO THE VICTORY / 川添智久 / 機動戦士Vガンダム

M19. Wings of Words / CHEMISTRY / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY

M20. ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~ / 森口博子 / 機動戦士ガンダムF91

M21. BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) / TM NETWORK / 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

M22. 暁の車 / FictionJunction YUUKA / 機動戦士ガンダムSEED

M23. Β-Βird / earthmind / 機動戦士ガンダムUC

M24. 明日へ / Iris / ガンダムビルドダイバーズ

M25. 10 YEARS AFTER / 米倉千尋 / 機動戦士ガンダム 第08MS小隊

M26. DREAMS / ROMANTIC MODE / 機動新世紀ガンダムX

M27. ニブンノイチ / BACK-ON / ガンダムビルドファイターズ

M28. ターンAターン / 西城秀樹 / ∀ガンダム

M29. RAGE OF DUST / SPYAIR / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ

M30. 泪のムコウ / ステレオポニー / 機動戦士ガンダム00

M31. 流星のナミダ / CHiAKi KURiYAMA / 機動戦士ガンダムUC

M32. いつか空に届いて / 椎名 恵 / 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争

M33. FLYING IN THE SKY / 鵜島仁文 / 機動武闘伝Gガンダム

M34. 僕たちの行方 / 高橋 瞳 / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY

M35. BROKEN MIRROR / BOOM BOOM SATELLITES / 機動戦士ガンダムUC

M36. My World / SPYAIR / 機動戦士ガンダムAGE

M37. 明日へ / Galileo Galilei / 機動戦士ガンダムAGE

M38. 水の星へ愛をこめて / 森口博子 / 機動戦士Ζガンダム

M39. 哀 戦士 / 井上大輔 / 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編

M40. フリージア / Uru / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ