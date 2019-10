TVアニメ「プリンセス・プリンシパル」のライブイベントが、10月19日・20日の2日間にわたって千葉・舞浜アンフィシアターで開催された。コミックナタリーでは初日公演の模様をレポートする。

「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_Chords」と題された本公演は、主題歌およびキャラクターソングなどを制作したVoid_Chords(高橋諒)が前半に、劇伴を制作した梶浦由記が後半に出演し、それぞれの楽曲でファンを「プリンセス・プリンシパル」の世界へと誘った。

シンガーソングライターの麦野優衣を新たにフィーチャリングボーカリストとして迎えたVoid_Chordsは、オープニングテーマ「The Other Side of the Wall」でライブをスタート。ステージ上のディスプレイでは第1話冒頭から第5話の戦闘シーン、終盤の作戦の様子など本編の名シーンが流れ、パワフルな演奏と共にライブの幕開けを演出する。その後はこのライブのために大胆にアレンジされたキャラクターソングやオープニング・エンディングテーマのカップリング曲が次々に届けられていく。

前半のハイライトとなったのは、2020年4月10日に第1章の劇場公開が決定している続編「プリンセス・プリンシパル Crown Handler」のオープニングテーマ。高橋が、TVアニメから引き続きVoid_Chordsが担当することになったことを明かすと、その「できたてほやほやの新曲」となる「LIES & TIES」を初披露。ダンサブルかつ劇的な展開の楽曲で続編への期待を煽る。最後はスローでドラマティックにアレンジされたエンディングテーマ「A Page of My Story」でVoid_Chordsの出番は締めくくられた。

梶浦の出番では、自身のライブ「Yuki Kajiura LIVE」でおなじみのレギュラーボーカルとなるKAORI、KEIKO、YURIKO KAIDA、Joelleやバンドメンバーをフィーチャーしながら物語を彩った劇伴が奏でられていく。「作品をどう彩るか考えて最初に作った曲」だという「shadows and fog」をはじめとしたスパイ活動時の楽曲を軸に、キャラクターたちのかわいらしい学園生活や優雅な舞踏会のシーンのために作られた多彩な楽曲が展開。TVアニメ第6話挿入歌「もひとつまわして」では豊かな歌声が響いた。

ラストナンバーとなるTVアニメ第7話挿入歌「moonlight melody」を始める前に梶浦は楽曲に込めた思いを明かす。「作品世界の中で老若男女に歌い継がれる名曲」という注文を受けた彼女は、条件を満たすため、その楽曲が作品内でかつて流行った映画作品のエンディングテーマだと設定。そしてその映画はいくつかの家族のオムニバスストーリーで、クライマックスでは小さなサーカスの客席にその家族たちが集まり、舞台上の美女たちが「moonlight melody」を歌唱するという“妄想”を紹介する。梶浦が演奏を始めると、半円形のステージ上で4人の女性ボーカルがワルツを紡いで「ラララ」のシンガロングを誘い、作品内で描かれたシーンを再現した。最後に梶浦がVoid_Chordsを招き入れ、両バンドで作品の象徴的な楽曲「shadows and fog」をセッション。終盤では各パートのソロから麦野、そして4人のコーラスが会場のテンションを最高潮に導き、イベントは大団円を迎えた。

本イベントの模様はMUSIC ON! TVにて12月に独占初放送予定。また2020年4月10日公開の続編「プリンセス・プリンシパル Crown Handler」第1章の直前となる3月27日には、公演の模様を収めたBlu-rayとCDが発売される。

「プリンセス・プリンシパル THE LIVE Yuki Kajiura×Void_chords」セットリスト

01. The Other Side of the Wall / Void_Chords(高橋諒)

02. Take Me Up Higher / Void_Chords(高橋諒)

03. Drive My Fate / Void_Chords(高橋諒)

04. Under the Moonlight / Void_Chords(高橋諒)

05. 閃光刀歌 / Void_Chords(高橋諒)

06. Into the Sky / Void_Chords(高橋諒)

07. リトルブレイバー / Void_Chords(高橋諒)

08. Shoot Your Heart Out! / Void_Chords(高橋諒)

09. LIES & TIES / Void_Chords(高橋諒)

10. A Page of My Story / Void_Chords(高橋諒)

11. shadows and fog / 梶浦由記

12. espionage trap / 梶浦由記

13. tailing in darkness / 梶浦由記

14. the London Wall / 梶浦由記

15. operations in action / 梶浦由記

16. school girl life / 梶浦由記

17. shall we dance? / 梶浦由記

18. everyone has something to hide / 梶浦由記

19. the creeping fate / 梶浦由記

20. もひとつまわして / 梶浦由記

21. a fighter-girl from east / 梶浦由記

22. go and get it! / 梶浦由記

23. battle of the shadows / 梶浦由記

24. moonlight melody / 梶浦由記

25. shadows and fog / 梶浦由記×Void_Chords(高橋諒)

(c) Princess Principal Project