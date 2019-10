バンダイナムコグループから生まれたアニメ、ゲームの楽曲を担当するアーティスト、アイドルが多数出演するライブイベント「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」が、東京・東京ドームにて2日間にわたり開催。その2日目公演が、去る10月20日に行われた。

この日トップバッターを務めたのは、THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARSの9名。TVアニメのオープニングにも使用された「READY!!」がドームに響き、一瞬にして会場はヒートアップ。中村繪里子の「声の限りに叫ぶよ!」という煽りを受け、“プロデューサー”たちの一糸乱れぬコールがこだまする。続いてステージのせり出しに現れた12名のTHE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLSは、代表的な楽曲「Star!!」を披露し、さらに会場の熱を上げた。2組の盛り上がりを受け、揃いの衣装で登場したTHE IDOLM@STER 765 MILLION STARSの11人は、輝くステージで「Welcome!!」を歌い上げ、見事なイベントのスタートダッシュを切った。

続く出演者を待ちわびる中、「東京ドームでアイカツなんて、これは穏やかじゃないわね」の声が流れ、どよめきが起こると、「アイカツ」シリーズから、霧島若歌、遠藤瑠香、堀越せなが登場し、「ダイヤモンドハッピー」を3人で披露。若歌による「輝きのエチュード」では、会場がピンクのペンライトで幻想的な雰囲気に。大空あかりが飛び出してきたような瑠香の「START DASH SENSATION」、せなの熱唱が光った「MUSIC of DREAM!!!」とソロ3曲で観客を楽しませ、最後は人気曲「SHINING LINE*」を3人で歌いきり大きな拍手が沸き起こった。

桃井はるこは、「ワンダーモモ」「ワンダーモモーイ」を連続で歌唱。歌唱力の高さを見せつける桃井は、コケティッシュな声から転調に合わせてクールな歌声を響かせ観客を魅了する。「ワンダーモモーイ」では、桃井の願いで実現したというゲーム「太鼓の達人」の映像を背にしたパフォーマンスに本人も感激していた。そしてステージが暗転すると仁後真耶子、長谷川明子がステージに現れ、桃井が「アイドルマスター」シリーズに提供した楽曲「バレンタイン」を、桃井のキーボードプレイに合わせて披露。歌唱後のMCでは、「バレンタイン」の歌詞に登場する「あなたが好きです」は男の子のセリフだと裏話を桃井が明かし、仁後と長谷川を驚かせた。

次のパートは、イルミネーションスターズによる「ヒカリのdestination」でスタートし、客席では夜空に光る星のように黄色のペンライトが揺れた。「OωOver!!」では、青木瑠璃子と猫耳をつけた高森奈津美と観客の「にゃあ!」コールが響く。ユニット名と同名の楽曲「アルストロメリア」を歌ったアルストロメリアのかわいさに観客は目を奪われ、「咲くは浮世の君花火」では、閃光☆HANABI団の5人の元気はじけるパフォーマンスに、オレンジの光に染まった客席がまるで花火のような輝きを見せた。そして、THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS「LEADER!!」の圧巻のパフォーマンスがこのパートの最後を飾った。

「ラブライブ!サンシャイン!!」を代表して“召喚”された逢田梨香子、小林愛香、鈴木愛奈によるユニットGuilty Kiss。ハードロックなサウンドの「Strawberry Trapper」では、炎も上がるステージでスタンドマイクを手にカッコよくかつセクシーなパフォーマンスで魅せる。「Guilty Kiss」のコールに沸いた「Guilty Night, Guilty Kiss!」、足を高く上げての蹴りなどキレのあるダンスを見せつけた「Guilty Eyes Fever」「コワレヤスキ」「Shadow gate to love」ではピンクや紫のライトが舞うステージで、妖艶に歌う3人の一挙手一投足に視線が釘付けに。そして、ライブ初披露となる新曲「New Romantic Sailors」では、3人の組体操からの逢田の“梨子ちゃんビーム”に、観客がメロメロにされていた。

放課後クライマックスガールズの「夢咲き After school」で、会場の盛り上がりがまた一段ギアを上げると、五十嵐裕美、松嵜麗の掛け合いから始まった「あんきら!?狂騒曲」では、コールアンドレスポンスのパートに「アイカツ!」「ラブライブ!」などのワードを織り交ぜたフェス仕様で、ひときわ大きい歓声が起こった。「東京ドームでも花咲かせていきましょー!」と4 Luxuryが「花ざかりWeekend」で会場を温めたところで、続く楽曲は「自分REST@RT」。輝くステージに立つ765PRO ALLSTARS9人の貫禄のパフォーマンスに夢のような時間が流れ、観客の熱気がさらに跳ね上がった。

765PRO ALLSTARSからバトンを受け取ったのは「アイドルマスター XENOGLOSSIA」から橋本みゆき。「アイドルマスター」シリーズとしては異色作である、サンライズ制作のロボットアニメ「アイドルマスター XENOGLOSSIA」のオープニングテーマ「微熱S.O.S!!」を歌う橋本の姿に、「アイマス」シリーズを愛する“プロデューサー”からも応援の声が飛ぶ。続けて同作のエンディングテーマ「残酷よ希望となれ」を披露した結城アイラはトークパートで、今回のフェス出演のオファーに驚いたことを明かす。さらにTVアニメ放映から12年の歳月を経てアニメ映像を背に歌えていることへの感謝を口にすると、万雷の拍手が降り注いだ。

光の演出と手拍子の中、「アイカツフレンズ!」からは、松永あかねと木戸衣吹が登場。「ひとりじゃない!」で、まさに“これがアイカツ”という堂々としたステージを見せ、青とピンクのペンライトが輝く。続いて松永が「窓-ココロ-ひらこう」、木戸が「セカイは廻る」と、キャラクターたちにとっても大事な楽曲をそれぞれ歌い上げた。そして、歴代の「アイカツ!」シリーズのアイドルが集合するシリーズ最新作「アイカツオンパレード!」から主人公・姫石らき役の逢来りんも加わって、逢来、松永、木戸の3人でオープニングテーマ「君のEntrance」、さらに松永、木戸、逢来、霧島若歌、遠藤瑠香、堀越せなの6名が集まっては初披露だという「アイドル活動!オンパレード!ver.」を歌いきり、圧巻のパフォーマンスで締めくくった。

ギターサウンドが響きスタートしたのはLiPPSによる「Tulip」。全身黒の衣装で揃えたアンティーカの「バベルシティ・グレイス」では、観客も迫力のパフォーマンスに思わず息を飲む。「ハーモニクス」を歌うD/Zealの背後のスクリーンには、ライブステージをイメージした映像が映し出され、まるで愛美と田所あずさの2人がゲームから飛び出してきたようだった。手拍子で始まった、ストレイライトによる「Wandering Dream Chaser」では、「諦めない、絶対」の叫びで、赤色に染まった客席が沸く。さらにindividualsの「∀NSWER」とテンションの高い楽曲が続くと、暗転から空気が変わり、結城アイラのアカペラから「FairyTaleじゃいられない」が結城、今井麻美、田所によるコラボで届けられる。結城が作詞を担当したこの楽曲は、今井も初歌唱ということで、今回のフェスならではの特別な1曲となった。

イベントも終盤に差し掛かったMCで、中村繪里子から来年で1作目の「THE IDOLM@STER」が15周年を迎えることが伝えられるとどよめきが広がる。さらなる「アイマス」シリーズの活躍を中村がファンと誓い、その流れでゲーム「アイドルマスター ステラステージ」の主題歌「ToP!!!!!!!!!!!!!」を765PRO ALLSTARS全員で熱唱。この日一番の声量で響いた観客の「ガンバレ♪」は、「アイマス」シリーズのさらなる盛り上がりを後押ししているようだった。THE IDOLM@STER SHINY COLORS19名がこの日初めて勢揃いして披露した「Spread the Wings!!」ではその歌声のパワーに圧倒され、アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」1周年の記念曲「UNION!!」では、765 MILLION ALLSTARSに木戸衣吹を加えた12名の揃った歌声が全力で届けられ、観客からもそれに応えるような声援が贈られた。「アイマス」シリーズの印象的な楽曲が続く中で、「アイドルマスターシンデレラガールズ」からもTVアニメ第1期最終回で初披露された「GOIN'!!!」が歌い上げられ、近づくラストに観客の気持ちも高まっていく。そして最後の楽曲には、団結をテーマにした「The world is all one!!」が選ばれ、客席と出演者が一緒になり盛り上がる中、2日間におよぶイベントに幕が下ろされた。

なおイベントの最後には、2020年に東京・東京ドームにて「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」を再び開催することを発表。続報を期待して待とう。

「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」2日目セットリスト

01. READY!! / THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS

02. Star!! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

03. Welcome!! / THE IDOLM@STER MILLIONSTARS

04. ダイヤモンドハッピー / わか・るか・せな

05. 輝きのエチュード / わか

06. START DASH SENSATION / るか

07. MUSIC of DREAM!!! / せな

08. SHINING LINE* / わか・るか・せな

09. ワンダーモモ + ワンダーモモーイ / 桃井はる子

10. バレンタイン / 桃井はるこ、長谷川明子、仁後真耶子

11. ヒカリのdestination / 関根瞳、近藤玲奈、峯田茉優

12. OωOver!! / 青木瑠璃子、高森奈津美

13. アルストロメリア / 黒木ほの香、前川涼子、芝崎典子

14. 咲くは浮世の君花火 / 駒形友梨、上田麗奈、浜崎奈々、渡部優衣、大関英里

15. LEADER!! / THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS

16. Strawberry Trapper / Guilty Kiss

17. Guilty Night, Guilty Kiss! / Guilty Kiss

18. Guilty Eyes Fever / Guilty Kiss

19. コワレヤスキ / Guilty Kiss

20. Shadow gate to love / Guilty Kiss

21. New Romantic Sailors / Guilty Kiss

22. 夢咲きAfter school / 河野ひより、白石晴香、永井真里子、丸岡和佳奈、涼本あきほ

23. あんきら!?狂騒曲 / 五十嵐裕美、松嵜麗

24. 花ざかりWeekend / 香里有佐、末柄里恵、平山笑美、高橋未奈美

25. 自分REST@RT / THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS

26. 微熱S.O.S!! / 橋本みゆき

27. 残酷よ希望となれ / 結城アイラ

28. ひとりじゃない! / あいね・みお from BEST FRIENDS!

29. 窓-ココロ-ひらこう / あいね from BEST FRIENDS!

30. セカイは廻る / みお from BEST FRIENDS!

31. 君のEntrance / らき・あいね・みお from BEST FRIENDS!

32. アイドル活動!オンパレード!ver. / らき・あいね・みお from BEST FRIENDS!、わか・るか・せな

33. Tulip / 藍原ことみ、ルゥティン、飯田友子、高野麻美、佳村はるか

34. バベルシティ・グレイス / 礒部花凜、菅沼千紗、八巻アンナ、成海瑠奈、結名美月

35. ハーモニクス / 田所あずさ、愛美

36. Wandering Dream Chaser / 田中有紀、幸村恵理、北原沙弥香

37. ∀NSWER / 朝井彩加、高橋花林、松田颯水

38. FairyTaleじゃいられない / 結城アイラ、今井麻美、田所あずさ

39. TOP!!!!!!!!!!!!! / THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS

40. Spread the Wings!! / THE IDOLM@STER SHINY COLORS

41. UNION!! / THE IDOLM@STER MILLIONSTARS、木戸衣吹

42. GOIN'!!! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

43. The world is all one !! / THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS

「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」2日目出演者

中村繪里子(天海春香役)、今井麻美(如月千早役)、仁後真耶子(高槻やよい役)、若林直美(秋月律子役)、たかはし智秋(三浦あずさ役)、釘宮理恵(水瀬伊織役)、平田宏美(菊地真役)、長谷川明子(星井美希役)、沼倉愛美(我那覇響役)

LiPPS:藍原ことみ(一ノ瀬志希役)、飯田友子(速水奏役)、高野麻美(宮本フレデリカ役)、佳村はるか(城ヶ崎美嘉役)、ルゥティン(塩見周子役)

individuals:朝井彩加(早坂美玲役)、高橋花林(森久保乃々役)、松田颯水(星輝子役)

HappyHappyTwin:五十嵐裕美(双葉杏役)、松嵜麗(諸星きらり役)

*(Asterisk):青木瑠璃子(多田李衣菜役)、高森奈津美(前川みく役)

閃光☆HANABI団:駒形友梨(高山紗代子役)、上田麗奈(高坂海美役)、浜崎奈々(福田のり子役)、渡部優衣(横山奈緒役)、大関英里(佐竹美奈子役)

D/Zeal:愛美(ジュリア役)、田所あずさ(最上静香役)

4 Luxury:香里有佐(桜守歌織役)、末柄里恵(豊川風花役)、平山笑美(北上麗花役)、高橋未奈美(馬場このみ役)

イルミネーションスターズ:関根瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、峯田茉優(八宮めぐる役)

アンティーカ:礒部花凜(月岡恋鐘役)、菅沼千紗(田中摩美々役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、成海瑠奈(三峰結華役)、結名美月(幽谷霧子役)

放課後クライマックスガールズ:河野ひより(小宮果穂役)、白石晴香(園田智代子役)、永井真里子(西城樹里役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)

アルストロメリア:黒木ほの香(大崎甘奈役)、前川涼子(大崎甜花役)、芝崎典子(桑山千雪役)

ストレイライト:田中有紀(芹沢あさひ役)、幸村恵理(黛冬優子役)、北原沙弥香(和泉愛依役)

橋本みゆき、結城アイラ

アイカツ!:霧島若歌、遠藤瑠香

アイカツスターズ!:堀越せな

アイカツフレンズ!:松永あかね(友希あいね役)、木戸衣吹(湊みお役)

アイカツオンパレード!:逢来りん(姫石らき役)

Guilty Kiss:逢田梨香子(桜内梨子役)、小林愛香(津島善子役)、鈴木愛奈(小原鞠莉役)

桃井はるこ

