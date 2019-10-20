明治安田生命J2リーグ第37節が各地で行われた。
首位の柏レイソルはジェフユナイテッド千葉との”千葉ダービー”。三原雅俊の2ゴールなどで敵地での1戦を0－3で制し、勝ち点「3」を積み上げた。2位モンテディオ山形は終了間際に決勝点を許し、ツエーゲン金沢に0－1の敗戦を喫した。
京都サンガF.C.は宮吉拓実の2ゴールで横浜FCに3－0の完勝。プレーオフ圏内の5位に位置している。残留争いでは最下位FC岐阜が愛媛FCを下し、栃木SCとの勝ち点差を「１」としている。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J2第37節
京都サンガF.C. 3－0 横浜FC
アビスパ福岡 2－1 アルビレックス新潟
東京ヴェルディ 2－1 ヴァンフォーレ甲府
大宮アルディージャ 2－3 徳島ヴォルティス
鹿児島ユナイテッドFC 0－0 レノファ山口FC
栃木SC 0－2 FC琉球
FC岐阜 2－0 愛媛FC
ツエーゲン金沢 1－0 モンテディオ山形
水戸ホーリーホック 1－1 FC町田ゼルビア
ジェフユナイテッド千葉 0－3 柏レイソル
ファジアーノ岡山 2－1 V・ファーレン長崎
■J2順位表
1位 柏（勝点72／得失点差＋31）
2位 山形（勝点64／得失点差＋20）
3位 横浜FC（勝点64／得失点差＋19）
4位 大宮（勝点63／得失点差＋17）
5位 京都（勝点62／得失点差＋14）
6位 水戸（勝点61／得失点差＋16）
7位 徳島（勝点61／得失点差＋11）
8位 岡山（勝点60／得失点差＋3）
9位 甲府（勝点58／得失点差＋17）
10位 金沢（勝点53／得失点差＋9）
11位 長崎（勝点53／得失点差0）
12位 新潟（勝点52／得失点差＋15）
13位 東京V（勝点51／得失点差0）
14位 山口（勝点44／得失点差－11）
15位 琉球（勝点43／得失点差－19）
16位 愛媛（勝点38／得失点差－7）
17位 千葉（勝点39／得失点差－16）
18位 福岡（勝点38／得失点差－15）
19位 町田（勝点36／得失点差－20）
20位 鹿児島（勝点32／得失点差－30）
21位 栃木（勝点30／得失点差－22）
22位 岐阜（勝点29／得失点差－29）
■J2第35節対戦カード（10月27日）
13：00 山形 vs 愛媛
13：00 大宮 vs 琉球
14：00 徳島 vs 水戸
14：00 新潟 vs 京都
14：00 横浜FC vs 東京V
14：00 長崎 vs 金沢
14：00 甲府 vs 鹿児島
15：00 町田 vs 岐阜
15：00 柏 vs 福岡
16：00 山口 vs 千葉
19：00 岡山 vs 栃木