明治安田生命J3リーグ第27節が各地で行われた。
ギラヴァンツ北九州は高橋大悟の決勝弾でアスルクラロ沼津を0－1で下した。ザスパクサツ群馬は敵地でガイナーレ鳥取に1－0の敗戦。この結果により北九州が首位へ浮上した。またロアッソ熊本と敵地で引き分けた藤枝MYFCが2位となっている。
今節の結果と順位表は以下の通り。
福島ユナイテッドFC 1ー2 ブラウブリッツ秋田
ヴァンラーレ八戸 1－０ AC長野パルセイロ
Y.S.C.C横浜 3ー0 いわてグルージャ盛岡
アスルクラロ沼津 0ー1 ギラヴァンツ北九州
ガイナーレ鳥取 1ー0 ザスパクサツ群馬
カマタマーレ讃岐 1ー1 ガンバ大阪Uー23
カターレ富山 3ー0 セレッソ大阪Uー23
FC東京Uー23 1ー1 SC相模原
ロアッソ熊本 0ー0 藤枝MYFC
■J3順位表
1位 北九州（勝点52／得失点差＋16）
2位 藤枝（勝点50／得失点差＋11）
3位 群馬（勝点49／得失点差＋21）
4位 熊本（勝点47／得失点差＋6）
5位 富山（勝点45／得失点差＋18）
6位 鳥取（勝点42／得失点差－6）
7位 秋田（勝点35／得失点差＋8）
8位 八戸（勝点38／得失点差＋6）
9位 福島（勝点37／得失点差－5）
10位 C大23（勝点37／得失点差－10）
11位 沼津（勝点33／得失点－4）
12位 相模原（勝点33／得失点差－6）
13位 G大23（勝点29／得失点差＋9）
14位 讃岐（勝点31／得失点差－11）
15位 長野（勝点29／得失点差－7）
16位 YS横浜（勝点27／得失点差－12）
17位 F東23（勝点24／得失点差－13）
18位 岩手（勝点24／得失点差－21）
■J3第28節対戦カード（10月27日）
13:00 相模原 vs 藤枝
13:00 長野 vs 讃岐
13:00 岩手 vs 鳥取
14:00 群馬 vs 富山
14:00 北九州 vs YS横浜
14:00 G大23 vs C大23
14:00 F東23 vs 福島
15:00 秋田 vs 八戸
15:00 熊本 vs 沼津