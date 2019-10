1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(10月13~19日)は、「KING OF PRISM」シリーズの総集編となる劇場版が製作されるニュースや「スター☆トゥインクルプリキュア」の劇場版アニメ「映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想(おも)いをこめて」(田中裕太監督)が公開された話題などが注目された。

10月13日、メディアミックス企画「アサルトリリィプロジェクト」の新作アニメ「アサルトリリィ Bouquet」が制作されることが分かった。「魔法少女まどか☆マギカ」「<物語>シリーズ」などのシャフトが制作する。

13日、人気アニメ「KING OF PRISM」シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が製作され、2020年1月10日に公開されることが明らかになった。同シリーズの見どころの一つであるプリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。

14日、人気アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」に続く「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」(2020年秋上映)のメインスタッフが発表され、「しゅごキャラ!」「マクロスΔ(デルタ)」などの安田賢司さんが監督を務めることが分かった。「2205」は「2202」から引き続き、福井晴敏さんがシリーズ構成を担当し、「2202」から3年後の世界が描かれる。キャラクター原案は結城信輝さんで、玉盛順一朗さん、明貴美加さん、石津泰志さんがメカデザインを担当する。

14日、マンガ家の高橋留美子さんの作品が原作のアニメの投票企画「全るーみっくアニメ大投票」の中間結果が発表された。発表されたのはキャラクター部門の11~30位、歌部門の4~10位の中間結果で、キャラクター部門は「らんま1/2」の天道あかねが11位で、「うる星やつら」の諸星あたるが12位だった。歌部門は「めぞん一刻」の「悲しみよこんにちは」(斉藤由貴さん)が4位にランクインした。NHK・BSプレミアムで11月16日午後6時半から生放送される「発表!全るーみっくアニメ大投票」で、結果が発表される。

15日、バンダイナムコグループのバンダイナムコアーツが、アニメ制作会社studioMOTHERに出資したことが分かった。studioMOTHERは、「宇宙戦艦ヤマト」の原作、版権元であるボイジャーホールディングスが中心となって2019年5月に設立されたアニメ制作会社。バンダイナムコアーツが出資することで、「宇宙戦艦ヤマト」シリーズの展開を強化する。

18日、小説投稿サイト「小説家になろう」で人気のライトノベルが原作のテレビアニメ「無職転生 ~異世界行ったら本気だす~」が、2020年に放送されることが分かった。「なろう系のパイオニア」とも呼ばれる人気作で、「ゲーマーズ!」などの岡本学さんが監督を務め、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」「空の青さを知る人よ」などに参加してきた杉山和隆さんがキャラクターデザインを担当。WHITE FOXとEGG FIRMが設立したスタジオバインドが制作する。

19日、小説投稿サイト「小説家になろう」で人気のライトノベル「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました」がテレビアニメ化されることが分かった。主人公アズサの声優を悠木碧さんが務めるほか、本渡楓さん、千本木彩花さん、田中美海さんらドラマCDで声優を務めたキャストが集結する。ティザービジュアル、声優陣のコメントも公開された。

19日、マンガ誌「週刊ヤングジャンプ」(集英社)で連載中の人気ラブコメマンガが原作のテレビアニメ「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」の第2期が制作されることが分かった。四宮かぐやや白銀御行、藤原千花、石上優が描かれたティザービジュアルも公開された。

19日、ゾンビ×佐賀×アイドル×コメディーがテーマのテレビアニメ「ゾンビランドサガ」が舞台化され、2020年春に上演されることが明らかになった。タイトルは「ゾンビランドサガ Stage de ドーン!」で、舞台オリジナルキャストが出演する。舞台のキャストは11月27日に発表される。

19日、人気アニメ「プリキュア」(ABC・テレビ朝日系)シリーズの第16弾「スター☆トゥインクルプリキュア」の劇場版アニメ「映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて」が公開された。同日、新宿バルト9(東京都新宿区)で初日舞台あいさつが開催され、星奈ひかる(キュアスター)役の成瀬瑛美さんら声優陣が登場。成瀬さんは劇場版について「皆さんの心に残る、キュンとする宇宙一すてきな作品になっています」と自信を見せた。