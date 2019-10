AKB48が初の台湾コンサートを開催、阿部マリアの卒業にタイから伊豆田莉奈も駆けつけた

AKB48が19日(土)台湾の台北アリーナにて、初の台湾コンサート「AKB48 in Taipei 2019 〜 Are You Ready For It?」を開催した。



オープニング、中央の大スクリーンが開きAKB48メンバー16人が登場すると会場からは大きな歓声が上がった。「重力シンパシー」を歌った後、「会いたかった」「言い訳Maybe」「大声ダイヤモンド」とAKB48の人気レパートリーを連続で披露、王道AKB48で台湾のファンを喜ばせる。



冒頭のMCではAKB48グループ総監督・向井地美音の「AKB48です!」の第一声に会場からはひと際大きな歓声が上がった。自己紹介MCで横山由依が台湾に来た際に経験した足ツボマッサージで「普通の人より硬いと言われた」というエピソードを披露すると会場からは笑いが起きた。



続いてのユニットコーナーでは加藤玲奈、向井地美音、横山由依の「ハート型ウイルス」、岡部鱗と小栗有以の「てもでもの涙」など、ここでしか見られないユニット曲を次々に披露した。



今回のコンサートには、台湾で活動する姉妹グループTeamTPも登場し、「前しか向かねえ」「LOVE修行」をパフォーマンス、その後、AKB48からTeamTPに移籍し活動している阿部マリアの卒業セレモニーとして、ソロで「右足エビデンス」、阿部とTeamTPの阿部選抜による「僕たちは戦わない」を披露し、ファンを魅了した。



2曲を歌った後、阿部はファンへの感謝の気持ちとこれから進む道を語った。その後、同期の加藤玲奈がこれまで一緒に歩んだ年月の長さをしみじみと思い出しながら阿部の卒業を祝福。同じく同期で、現在はメキシコで活躍する入山杏奈からのサプライズメッセージも紹介され、阿部は大きな驚きと喜びを見せていた。



その後、加藤玲奈と阿部マリア、そしてTeamTP阿部選抜で「Green Flash」を歌い上げると、しっとりとしながらも、力強いパフォーマンスに会場は聞き惚れていた。



本編最後の曲は『草原の奇跡」。阿部が自慢の美脚が目立ったクラシカルなドレスで登場すると、会場のファンからは大きな拍手と歓声が起こった。曲中には今年タイに発足したBNK48の姉妹グループCGM48のメンバー兼支配人で、阿部の同期の伊豆田莉奈が花束を持って駆けつけ、卒業を祝福した。



伊豆田は涙を流しながら「おめでとう」とコメント。対して阿部は「莉奈が来ると面白くなる。持って行かれたよ〜」と答え、会場は笑いと感動に包まれた。



最後はAKB48とTeamTP、そして伊豆田莉奈で「恋するフォーチュンクッキー」を歌い上げ、全26曲のパフォーマンスを終え、台北アリーナでのコンサートは幕を閉じた。



▽阿部マリア卒業コメント

2010年にAKB48に加入して、9年と少しが経ちました。本日の活動を持って、私はAKB48グループを卒業します。モデルになる夢を持ってAKB48に加入した14歳の私が、23歳、台湾 台北アリーナで卒業を迎えるなんて誰が想像したでしょうか。私自身も人生なにが起こるかわからないなぁとびっくりですね。こうして今日、私に台北アリーナで卒業セレモニーをさせてくれた、スタッフさん、メンバー、ファンの皆さん全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです! 本当にありがとうございます。 今日で私はグループを離れるのでたくさんの妹たちを一番近くで支えることはできなくなります。メンバーみーんなのことが大好きなのでとっても寂しいですが、皆んなにはこんなにたくさんの素敵なファンがいるから大丈夫だと信じています。皆さんこれからもAKB48 チームTPの応援してくれますか~?

然後 雖然從明天開始我就不是AKB48 Team TP的阿部瑪利亞了,但之後也會繼續在台灣演藝圈努力,希望可以成為在台灣最受歡迎的NO.1日本人! 請大家繼續支持喜歡阿部瑪利亞! 謝謝 (明日からAKB48 TeamTPの阿部瑪利亞ではなくなりますが、これからも台湾で芸能活動は続けていきますので、台湾で1番愛される日本人になれるよう頑張りたいと思っています。応援よろしくお願いします!)



▽向井地美音終演後コメント

今日は台北アリーナという大きなステージに立たせて頂けて本当に幸せな時間でした。AKBらしい王道のセットリストで、特に中盤で披露した5曲連続ダンスメドレーは日本でもやったことがないくらいハードなブロックでしたが、曲がかかる度にファンの方の大きな歓声が聞こえてすごく嬉しかったです。阿部マリアさんの卒業セレモニーもあり、ドレス姿の阿部さんが本当に綺麗で儚くて、日本で一緒に活動していた時間を思い出しながら寂しさを実感しました…。でもTeam TPのみんなやいずりなさんと一緒に、みんなで見送ることができて本当に良かったです。またこうして海外での単独コンサートができるように頑張るので待っていてください!今日はありがとうございました





公演名: AKB48 in Taipei 2019 ~ Are You Ready For It?

日時: 2019年10月19日(土) [開場]18:30 [開演]19:30

会場: 台北アリーナ

出演: 岡部麟・小栗有以・加藤玲奈・向井地美音・横山由依・倉野尾成美・込山榛香・峯岸みなみ・武藤十夢・久保怜音・佐々木優佳里・福岡聖菜・岡田奈々・坂口渚沙・馬嘉伶・山内瑞葵

来場者数: 8000 人