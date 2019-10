ももいろクローバーZの5thアルバム「MOMOIRO CLOVER Z」の発売記念ライブの様子を収めたBlu-ray / DVDが12月25日にリリースされる。

Blu-ray / DVDには、5月16、17日に東京・東京キネマ倶楽部で2日間にわたって開催されたライブ「5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部」より、グループの結成日である17日の公演の模様を収録。当日披露された全曲の映像が収められる。なお本作には当日のライブ音源を収録したCDも付属する。

また12月25日には、5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』のアナログ盤も同時リリースされる。

ももいろクローバーZ「5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部」収録曲

Blu-ray / DVD

01. ロードショー

02. The Diamond Four

03. GODSPEED

04. あんた飛ばしすぎ!!

05. 魂のたべもの

06. Re:Story

07. リバイバル

08. 華麗なる復讐

09. MORE WE DO!

10. レディ・メイ

11. Sweet Wanderer

12. 天国のでたらめ

13. The Show

<アンコール>

・ももクロの令和ニッポン万歳!

※ライブCDの収録曲も同じ

