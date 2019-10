アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の10月7~14日の1位は、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のサウンドトラック「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」でした。

◇先週の結果

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」は、テレビアニメ版が4~7月に放送。テレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されました。首位を獲得した「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」は2枚組み。劇伴のほか、如月ルヰの幸せな時間をつづった「MOONSHINE」、新生The シャッフルの新曲「ファイブカードは突然に…」、シャインに乗っ取られてしまった一条シンの「プラトニックソード」、「プリティーリズム・レインボーライブ」の名曲をルヰがカバーした「gift-Louis ver.-」など全57曲が収録されています。

今回は、首位のみがニューエントリーというランキングになりました。なかでも、5位のテレビアニメ「からかい上手の高木さん」第2期のエンディングテーマアルバム「『からかい上手の高木さん2』Cover Song Collection」、10位の歌い手・りぶさんの約4年ぶりのアルバム「Ribing fossil」はロングセラーとなっています。

◇今週の動向

歌手でクリエーターのまふまふさんの最新アルバム「神楽色アーティファクト」、ミュージカルやアニメなどのメディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のアルバム「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』レヴューアルバム『ラ・レヴュー・エターナル』」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」 Various Artists アルバム

2位 「Love U my friends」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アルバム

3位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ」 ピコピコプラネッツ シングル

4位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 17 STAR ELEMENTS」 STAR ELEMENTS シングル

5位 「『からかい上手の高木さん2』Cover Song Collection」 高木さん(CV:高橋李依) アルバム

6位 「うたの☆プリンスさまっ♪ ソロベストアルバム 神宮寺レン『Rose Rose Romance』」 神宮寺レン(CV:諏訪部順一) アルバム

7位 「DAMELEON」 ナナヲアカリ アルバム

8位 「you are here」 内田真礼 アルバム

9位 「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Selection II」 Various Artists アルバム

10位 「Ribing fossil」 りぶ アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。