明治安田生命J1リーグ第29節が18日から19日にかけて各地で行われた。

首位の鹿島アントラーズは松本山雅FCと対戦。1点ビハインドの58分にPKを獲得すると、上田綺世が冷静に決めて、同点に追いついた。逆転を目指す鹿島だったが、試合は1-1でタイムアップを迎えた。

FC東京はヴィッセル神戸のホームに乗り込んだ。前半だけで一挙3得点を奪い、リーグ戦で4試合ぶりの勝ち点3を手にした。この結果、鹿島とFC東京が勝ち点56で並び、優勝争いが混戦模様となっている。

3位の横浜F・マリノスは、浮嶋敏監督初陣となる湘南ベルマーレと対戦。自慢の攻撃力が火を吹いた。39分に仲川輝人のゴールで先制に成功すると、後半も続けざまにゴールを挙げ、 3-1で勝利を収めた。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J1第29節

松本山雅FC 1-1 鹿島アントラーズ

北海道コンサドーレ札幌 0-1 セレッソ大阪

浦和レッズ 0-1 大分トリニータ

ヴィッセル神戸 1-3 FC東京

横浜F・マリノス 3-1 湘南ベルマーレ

清水エスパルス 1-2 サンフレッチェ広島

名古屋グランパス 0-2 ベガルタ仙台

ガンバ大阪 2-2 川崎フロンターレ

ジュビロ磐田 2-2 サガン鳥栖

■J1順位表

1位 鹿島(勝点56/得失点差+26)

2位 FC東京(勝点56/得失点差+17)

3位 横浜FM(勝点55/得失点差+20)

4位 広島(勝点50/得失点差+17)

5位 C大阪(勝点49/得失点差+11)

6位 川崎(勝点48/得失点差+20)

7位 大分(勝点43/得失点差+5)

8位 札幌(勝点40/得失点差+4)

9位 G大阪(勝点35/得失点差-2)

10位 神戸(勝点35/得失点差-3)

11位 仙台(勝点35/得失点差-6)

12位 浦和(勝点35/得失点差-12)

13位 清水(勝点35/得失点差-21)

14位 名古屋(勝点33/得失点差-3)

15位 鳥栖(勝点32/得失点差-18)

16位 湘南(勝点31/得失点差-20)

17位 松本(勝点29/得失点差-14)

18位 磐田(勝点22/得失点差-21)

■J1第30節対戦カード(11月2日、3日)

▼11月2日

13:00 神戸 vs 仙台

14:00 札幌 vs 名古屋

14:00 清水 vs 磐田

14:00 鳥栖 vs 横浜FM

15:00 鹿島 vs 浦和

15:00 C大阪 vs 松本

15:05 川崎 vs 広島

15:05 大分 vs FC東京

▼11月3日

16:00 湘南 vs G大阪