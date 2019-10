10月25日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」に関ジャニ∞、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、椎名林檎、平井堅、BiSH、WANIMAが出演する。

関ジャニ∞はテレビドラマ「俺の話は長い」の主題歌「友よ」、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEは映画「HiGH&LOW THE WORST」とテレビドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」で劇中歌として使用されている「SWAG & PRIDE」をパフォーマンスする。椎名林檎はテレビドラマ「時効警察はじめました」の主題歌「公然の秘密」を歌唱。「時効警察はじめました」に出演する吉岡里帆が応援に駆けつける。平井堅はテレビドラマ「4分間のマリーゴールド」の主題歌「#302」、WANIMAは劇場版「ONE PIECE STAMPEDE」の主題歌「GONG」を披露。BiSHの楽曲は未定となっており、スタジオには“BiSH芸人”が駆け付ける。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2019年10月25日(金)21:00~21:48

<出演者および披露曲>

・関ジャニ∞「友よ」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SWAG & PRIDE」

・椎名林檎「公然の秘密」

・平井堅「#302」

・BiSH「未定」

・WANIMA「GONG」