米政府機関の情報発信に革命起こした「グレート・ベイビー」

2016年9月、ジョセフ・ガルボ氏はフォースフィールドの中に赤ん坊を据えた。乳児安全月間の2日目のことだった。ガルボ氏は米国消費者製品安全委員会(CPSC)のソーシャルメディア担当で、上司から許可をもらい、新生児を守る最善策をアメリカの大衆に伝える新たな伝達方法を試してみることにした。



彼が投稿した画像は、Photoshopでやっつけ仕事をしたようなお粗末な出来栄えで――青い球体の中央にで、光に包まれた赤ん坊がにっこり笑っている――画面下のCPSCのロゴが、安っぽい公共広告の雰囲気をさらに醸し出していた。画像の上に重ねた文章はこう。「赤ちゃんの周りに、3フィート(約90cm)のフォースフィールドがあると想像してみてください。それが、電気コードを置いてはならない範囲です」



このツイートが獲得したいいねやリツイートはごく少数だったものの、ガルボ氏はCPSCのソーシャルメディアアカウントをさらに深くミームの世界へ進めることを許された。3年後、同委員会は6万4000人のフォロワーを誇り、新生児保護や火災報知器の電池交換、オフロード車の安全運転を呼びかけるほほえましいおバカ投稿は定期的にインターネット上で拡散されている。そして今これらの投稿が、この先投稿されるものも含めて、アメリカ議会図書館のデジタル蔵書に正式に収蔵されることになった。



Imagine a 3ft force field around your baby. Thats how far away cords should be at all times #BabySafetyMonth pic.twitter.com/AQsQFgMayQ — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) 2016年9月2日



「僕はもともとミュージアム畑出身なのですが、博物館の収蔵品を見に行くと誰もがいつもと違うところに意識を向けるようになると思います。もっと知りたいとか、もっと深く掘り下げたいとか」と、ガルボ氏はローリングストーン誌に語った。CPSCのミーム画像は、政府機関の作品としては初めて議会図書館のデジタル蔵書に加わった作品だと言われている。「この委員会は、時代に即した方法で世間にアピールしようと、新しいことにチャレンジしているんです」と言うのは議会図書館の司書、マレア・ウォーカー氏。今回のアーカイブ入りを率先して進めた人物だ。「今まで、パンフレットやこうしたものは収蔵していませんでした。でもこれに関しては、政府機関の情報発信が変わりつつある例として、ぜひとも収蔵したいと思ったんです」





ミーム誕生の経緯



ガルボ氏がCPSCに勤め始めたのは2016年7月。それまではニュージャージー州ジャージーシティのリバティサイエンスセンターに勤務していた。在職中、彼はミュージアム収蔵品の面白さに愛着を抱くようになっただけでなく、ともすれば退屈になりがちな話題を魅力的な方法で紹介するセンスを磨くことができた。だが、CPSCで同じことをするにはいくつかのハードルを乗り越えなければならなかった。人手不足で、インハウスのグラフィックデザイナーもいない。ガルボ氏はPhotoshopを独学で覚えなくてはならなかった。またCPSCのTwitterに大真面目な広告とおバカな広告を並行して投稿し、反応を比較するA/Bテストを実施しようとしたが、そのために上司を説得しなくてはならなかった。



Always check for hot playground equipment #saturday pic.twitter.com/88A1mC5ybs — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) 2019年4月27日



だが、ガルボ氏が直面した最大の危機は消費者製品安全法の第6節(b)だった――企業の許可がない限り、CPSCがブランドを特定したり、ブランドの入った画像を使用したりするのを禁じる、ひときわ厳しい広報規則だ(これは消費者保護団体にとっても悩みの種で、この規則のせいで不良品回収が遅れる可能性があると主張している)。それはすなわち、誰もが当たり前に使っているミームの効率性を、ガルボ氏はフルに発揮することができないことを意味していた(例えば、スポンジボブのスクリーンショットはNG)。だがこうした制限が逆に、著作権フリーの素材を最大限に活かすというシュールな美的哲学へと彼を向かわせた。



「そうした制限をなんとかクリアして、ソーシャルメディアで何かやってみようと思ったのはあれが初めてだったと思います。クリアするだけじゃなく、クリエイティビティを総動員して回避してやろうとね」と、ガルボは乳児安全月間のミーム第1号について語った。「今考えればおかしな話ですよね。いろいろな意味で、ああいう厳しい規則のおかげで今の方向性に進むことができたわけですから。どんな弁護士も、まさかこんなのが出てくるとは想像もしなかったでしょうね」



その後ガルボ氏は一風変わったミームで、火災報知器の電池交換や熱くなった公園遊具への注意喚起を呼びかけ、数年でCPSCのソーシャルメディアのフォロワー数を増やした。またキャラクター開発にも着手した。ハリケーンのシーズンやハロウィンに安全に関する豆知識を授けてくれる、猫のコペルニクス・ジャクソン。オフロード車乗りで、しばしば見知らぬ土地に迷い込むが、絶対にヘルメットを忘れないテッド。例のフォースフィールドの赤ん坊は「グレート・ベイビー」として帰ってきた。はるか彼方から遣わされ、親たちに電気コードを乳児から遠ざけるようにとか、就寝前にベビーベッドからものを取り除くようにといったメッセージを発信する、謎の生命体だ。



Riding this weekend? Always wear a helmet. Stay off roads to stay alive #ATVSafety #SaturdayMorning pic.twitter.com/PkTA7HZ3Df — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) 2019年9月21日



在職中、CPSCの上層部からのお咎めはほとんどなかった。何かトラブルを起こしたとしても、「いいトラブル」だったとガルボ氏。彼はCPSCの調査チームと密に連携し、チームが収集した山のような重要なデータが正確に紹介されているかどうか確認する一方で、巨大なハンバーガーのモンスターが街を襲う画像を制作する。委員会のアン・マリー・バークル元会長(6年の任期終了後、9月末で退任した)も定期的にミームに力を貸してくれたと、ガルボ氏は付け加えた。もちろん、ソーシャルメディアチームが真面目になるべきタイミングを心得ている限りは、だが。ガルボ氏いわく、一度だけ彼は最上層のお偉方から――具体的に誰とは言わなかったが――予期せぬお叱りをうけ、少々手綱をゆるめたことがあったそうだ。





ミームによる情報発信の革命



「あまりにも猫が多すぎないか、という話を小耳に挟んだこともありました。それも、目を付けられたくないところから言われたらしくて」とガルボ氏。「それでしばらく猫ネタは控えました。バカバカしいですよね。でもそれだけ政府の広報機関ではハードルがとても高い、ということなんです。そういう理由もあって、他の政府機関はすごく面白がってくれます。みんな僕のところに来て言うんです、『うちだったら絶対許可しなかっただろうな』って。聞くのがつらいですよ。だって僕がやっていることは、政府に関心を持ってもらうための絶好の手段なんですから。そして今ほどこれが重要ななときは他にないと思います」



広い目で見ると、このクリエイティビティの影響力は裾野を広げつつある。CPSCのTwitterアカウントの成功により、他の政府機関や団体がこぞって同様の戦略に飛びついた。ガルボ氏はその中から、彼のお気に入りのソーシャルメディア作品をいくつか挙げてくれた。国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館、エネルギー省、国立標準技術研究所。そして最後にアメリカ合衆国内国歳入庁。ガルボ氏いわく「ここのInstagramは本当に面白いです」



Play safe on this most important #NationalVideoGamesDay, Controller Face. pic.twitter.com/ibcHk1KFoo — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) 2019年9月12日



ガルボ氏が議会図書館に収蔵をプレゼンした際、議会図書館にCPSCのミームへ興味を抱かせたのは、こうした伝達手法の転換だった。デジタル蔵書は議会図書館でも珍しいものではなく、2000年から政府内外のウェブコンテンツが収集されている。ミーム画像も2017年に仲間入りを果たし、議会図書館の米国民俗センターは「Web Cultures Web Archive」ページを立ち上げた。議会図書館の司書のウォーカー氏も認めているが、何年にもわたって政府機関のウェブサイトやソーシャルメディアのページをアーカイブしている過程で、一回きりのミームが数多ふるい落とされてしまった可能性もある。だが、その都度狙いを定めたアプローチを反映した実例という点で、CPSCのミームは他とは一線を画するとと彼女は指摘する。



CPSCのミームは「政府出版物―アメリカ合衆国」の項目に収蔵される。政府が配布したそれら出版物(大半は連邦政府によるものだが、中には州や地方自治体によるものもある)の中には、建国期にまでさかのぼるものもある。こうしてCPSCのミームは政府広報に新たな1ページをもたらした一方、歴史を掘り返すと先例も山ほどある。例えばグレート・ベイビーはスモーキー・ベア(訳注:1940年代に登場した、山火事啓発広告のキャラクター)と同じ流れを汲むものだし、政府はかつて若者にアピールするためにコミックブックも発行していた。それも議会図書館に収蔵されているとウォーカー氏が教えてくれた。





収蔵への熱意



他の業務に加え、ガルボ氏はCPSCのミームコレクションを編纂し、議会図書館にまとめて送る作業に追われている。約30作品をまとめた最初のセットがちょうど完成したところで、これだけでも数カ月かかった。ガルボ氏は各作品のメタデータ――制作時期やアイデアが浮かんだ行程まで、可能な限り事細かく記録しておきたかったのだ。実際のところ、これらのミームは現在公式に議会図書館のオンライン蔵書カタログに掲載されているが、当面はタイトルと概要しか閲覧することができない。フルサイズの画像が全て登場するのは11月頃の予定だ。数が十分そろえば、議会図書館が専用の蔵書目録を作る可能性もある。



#TellTheHurricane, Copernicus Jackson #HurricaneLane #InvisibleKiller pic.twitter.com/9g3HdaRcOa — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) 2018年8月22日



ガルボ氏が入念にメタデータを入力する中、彼の仕事に欠かせないものでありながら、記録に残すことができないものがひとつ――これまた例の第6節(b)の制限のせいだが――制作中に彼が聴いていた音楽だ。彼の選曲リストには数々のポップやラップが並んでいて――リゾ、ジェイ・Z、ケンドリック・ラマー、ケシャ、カーリー・レイ・ジェプセン、ロビン――本人曰く、彼がCPSCのTwitterページに盛り込もうとしたポジティヴな雰囲気が反映されているのだという。だが音楽は、より実用的な日常業務も果たしている。



「CPSCで働けることは特権です。ここで仕事して、人々の生活をほんの少しでも豊かにできることに日々感謝しています」とガルボ氏は言う。「でも大変ですよ。うちは小さな組織ですから、資源が限られているんです。他の機関なら2人でやる仕事も、基本的に僕1人でこなしています。本当に大変な日もありますよ。気を抜くと、働きすぎて疲労困憊してぼーっと座っている、なんてことになりかねない。人々の気分を高め、ほんの少し世界にポジティヴな空気を送り込んで、なおかつ啓蒙するようなグラフィックを製作する場合、そういう心持ちはよくありません。だから時に”コール・ミー・メイビー”にすがりたくなる。ロビンの曲に救われるときもあるんです」