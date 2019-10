きっかけは『ニンジャバットマン』 アメリカン・ロック×日本のアニメ、異色コラボの裏側

2016年の前作『A Sailors Guide To Earth』でグラミー賞「最優秀カントリーアルバム」を受賞した遅咲きのシンガーソングライター、スタージル・シンプソン。彼にとって通算4枚目となる最新アルバム『SOUND & FURY』は、「カントリー/アメリカン・ロックとジャパニメーションの融合」という点でも話題を集めている。



『SOUND & FURY』の制作では、黒澤明監督の『用心棒』『七人の侍』『座頭市』をスタジオの壁に映し出しながら、彼のバンド・メイトとレコーディングが行われたという。リリースと同時にNetflixで配信された同名アニメーションは、スタージル本人が原案を手がけ、神風動画の代表・水崎淳平(『ニンジャバットマン』監督他)がディレクション、岡崎能士(『アフロサムライ』他)がキャラクター・デザインを担当。さらに、『アニマトリックス』などで知られるアニメーターの森本晃司など、多くのアニメーターたちがオムニバス形式で参加している。



絶望が支配する終末世界。報復を胸に誓った謎のドライバーは、憎き敵の姿を求め荒れ果てた大地を駆け抜ける--この異色コラボはどのように実現したのか。今年10月にNYで、スタージル、水崎、岡崎、森本の4人が集まり座談会が実現。アニメと音楽が融合したヴィジュアルアルバム『SOUND & FURY』の制作背景を語ってもらった。







─『SOUND & FURY』のビデオ・プロジェクトはいつから構想があったのでしょうか? そしてそれを日本のクリエイターにどのような手段を用いてお願いするに至ったのでしょうか?



スタージル:元々のアイデアというのは、もう2017年の7月ぐらいにあったんだ。(同年の)6月にアルバムのレコーディングをしていて、7月にはフジロックに出演する為に自分のバンドとともに日本に行ってたんだよ。俺とShun(スタージルと旧知の友人であり、当Projectのコー・エグゼクティヴ・プロデューサー落合隼亮)とはもう10年ぐらいの付き合いになるんだけど、友達と過ごす為に俺はフェスティバルの2週間前にはもう日本に行っていて。まあ、結構な日にちを彼の家で過ごしてたんだけど(笑)。『進撃の巨人』とか『ニンジャバットマン』を観ていたときに、今作っているニュー・アルバムから1、2曲、日本のアニメーションでMVを作れたら最高なんだけどなあ、と思った。



そこから会話がスタートしたんだ。Takayasu(Takayasu Kuroda:エグゼクティヴ・プロデューサー黒田貴泰)とHiro(Hiroaki Takeuchi:プロダクション・エグゼクティヴ竹内宏彰)がネットワークを繋いでくれて。Jumpei(水崎)はとてもありがたいことにアルバム全曲に映像をつけたいと言ってくれて。これがこのプロジェクトのそもそもの始まりだったんだよ。



─グラミー賞受賞のアーティストがこんな作品を作りたいとの話が持ち込まれた時、クリエイターの皆さんはどのように感じました?



水崎:スタージルから、こういう作品が作りたいという構想があったんですけどそれがそもそも自由だったと言うか、選択の余地がすごくあって。アルバムから1曲でもいいし全部でもいいしという感じだったんです。スタージルのこれまでの音楽的キャリアとかグラミー受賞歴とか、そういう前提を抜きにして今度はこういうことをやりたいんだっていう彼の意志が凄くかっこよかったんです。あ、これはやらなきゃいけないやつだって(笑)。彼のこれまでのステップとか、イメージとかを全て飛び越えて、彼のサウンドが自分を説得させてしまったような、だから単純にその音に自分の映像を重ねたいっていう思いはありました。



岡崎:水崎さんが今おっしゃったように本当に自由にやらせてもらえたんで。しかも音源を聴いたら、これは結構とんがったことをやっても許してもらえるんじゃないかなと思って(笑)。本当に好きなように自分が思ったようにやらせてもらいましたね。結果、スタージルも(水崎)監督もOKと言ってくれたのでもう本当にすごく嬉しかったですね。



森本:自分もスタージルのこれまでのMVをWEBとかでじっくり見てみて。なんか凄く不思議な映像というか。そして自分的にも、あ、ここまでこういう表現がOKなんだというのがわかってきて。今回そういう意味では本当に自由にやらせてもらったので凄く楽しかったです。















─このビデオ・プロジェクトにおける世界の時代考証など教えてください。



水崎:基本的なストーリーのイメージはスタージルの頭の中にあったんです。これは第3次世界大戦の後のストーリーなんだと。我々クリエイター側がアニメーションとして起こしていく中で、骨格も若干アレンジしたんですけど。時系列でいうとまず2曲目の「Remember To Breathe」。舞台は京都で、お寺に刀鍛冶の二人と、そのマスターがいるんですけど。マスターの妻子がさらわれて、マスターが復讐に行くという。そのまま3曲目「Sing Along」につながっていくんですが、いつの間にかその復讐に向かった筈のお父さんが女の子に入れ替わっていて。では、その前に何があったんだろうっていうの見えてくるのが、6曲目の「Best Clockmaker On Mars」。世界大戦後の混乱の中で、支配者側とそれに立ち向かっていく人々との関係が、時間軸を前後させながら展開していくという構成になってます。





─『SOUND & FURY』のジャケットにも映像と同じく、印象的な車がどちらにも登場しますが、なぜこの車にしたのでしょうか?



スタージル:俺が個人的に好きな ダッジ(アメリカの自動車メーカー)のイメージを採用したんだ。アニメーション用に少し調整というかカスタマイズをしているけれど、ベースとなったモデルは70年代のバラクーダかな。











─音楽的に言えば、前作とは打って変わって、この『SOUND & FURY』は、いわばカントリーというカテゴリーからは少し外れたいわばロックアルバムになっていると思います。このようにシフトした理由は?



スタージル:音楽は色々なところから多大なる影響を受けているんだよ。昔から色々なものを聴いて育ったし、カントリー・レコードにだってロックやサイケデリックの要素は多分に入っていたから。前作はR&Bのエッセンスも入っているんだ。だから聴いてきた全ての音楽の影響が湧き出てきているんだろうな。ここ数年は、気の知れたバンドメイトと俺との4人だけの編成でツアーを回っていて。だから音楽的にもそのようなシンプルな方に向かってきている。ロックして、もっとお客さんをダンスさせて、それで楽しい時間を過ごしてもらうようなね。だから今回はそういうレコードを作るべきだって思ったんだ。







─昨年11月、クリエイターと直接日本で打ち合わせをしたとのことですが、直接クリエイターさんにお会いした時はどのような思いがありましたか? また、どのような話をしたのですか?



スタージル:(2018年)7月にHiroに会って、彼がいかにエキスパートで、何につけても凄く穏やかなことにまず驚いたんだ(笑)。その時点ではこの製作がどのぐらい時間がかかるものか、どのぐらい費用が必要になるかもわからなかったんだけど。彼がプロジェクトの手綱を握ってくれてからすぐに彼のフレンズや関係者に連絡をつけてくれて。



ミーティングの為に次に日本に戻ってきた際には、クリエイターの皆がものすごい情熱と決意と意欲を持って(このプロジェクトに)向かってきてくれることに心底驚いたんだ。その時は、プロジェクトがどんな感じで進行しているのかちょっと見られるかな、ぐらいの滞在かと思っていたんだけど(笑)クリエイターの皆が俺と打ち合わせしたいと待ちわびていてくれてたんだから! だから全力でそのプロジェクトの一部になろうとしたよ。彼らは本当にプロフェッショナルで自分の仕事に誇りを持っている。それぞれのスタジオを回って、沢山の人たちがこのプロジェクトに関わってくれているのを見て本当に驚いたんだ。











─「A Good Look」のダンスシーンがとても痛快でした。このアイデアはいつからあったのでしょうか?



スタージル:子供の頃、祖父とセルジオ・レオーネ(イタリア製西部劇で有名なイタリア人映画監督「荒野の用心棒」等)の沢山の作品を観ていて、後になってそれらの映画が黒澤明監督の映画にとてつもなく影響を受けていることを知ったんだ。その後、黒澤作品に惚れ込んだんだ。2017年7月に、Shunと観ていた映画の一つが北野武監督の『座頭市』だった。エンディングのダンス・シーンは、なぜだかわからないけど直感的にこれが必要だと思った。オールド・ムービーを好む人たちの為にも。彼らは悪の暴君の死を祝福するんだと。だからJumpeiに、ダンス・シーンをどうにか組み込めないかと聞いてみたんだよ。そしたら「大丈夫、わかった」と(笑)。それ以降は全部彼のアイデアなんだ、本当に彼は素晴らしいよ。ダンスは、実際のダンサーを準備して、グリーンスクリーンをバックにモーション・キャプチャーで動きを取り込んでもらっているんだ。



水崎:曲を聴いて、やはり4曲目(「A Good Look」)は完全にダンス・ナンバーだな、というのは印象としてありました。で、スタージルが、北野武監督の『座頭市』のラスト・ダンスのアンサーというか、オマージュみたいなことをやりたいと。実をいうと、僕はもう「座頭市」でやってることをもう1回ここでやる必要あるのかなっていう思いもあって、最初はそんなにやる予定ではなかったんです。ただ、色々と自由に作らせてくれてるスタージルが「4曲目だけはダンスでやりたい。Jumpeiのパートでやってくれないか」と強くリクエストしてきたんですね。あ、これは本当にやりたいんだなと思って。



でも前述の通り、そのままやるのは少し本意では無いな、っていうのがあったので、イントロの間はバトルを展開して。あ、このまま戦いに行くんだなって思ったら急に踊りだすっていう(笑)。そういうサプライズを入れて『座頭市』との差別化を図れるんだったらいいかなと思って。さっきまで戦ってた奴らは一体どうなったんだ(笑)っていう混乱も含めて面白くなるかなと。



─まわしをしめたダンサーはどこから思いついたんですか?



岡崎:キャラクターのコンセプトやアイデアのベースはスタージルからもらったんですけど、とにかくあのでかい(敵役の)キャラクターは、やっぱ周りに半裸のお姉さんをはべらせていたいなっていうのを思ったんです(笑)。





─各エピソードの成り立ちはどのように決まっていったのでしょうか?



水崎:どの曲をどうしてくれっていうスタージルからのリクエストのはなかったです。けれどもアルバム全曲をアニメのMVに出来るのか?というのはプロジェクト全体の課題としてはあって。どの曲をアニメにすべきか、というのをまずスタージルに絞り込んでもらった中で、まず「Sing Along」とあと「A Good Look」のダンスナンバーはやろうということになりました。あとはラストの「Fastest Horse In Town」ですね。そこで、あの侍の女性キャラクターにまつわる話はまずそこに埋めていきました。



しかしながら、中途半端にそのミュージック・ビデオ化されてるものだけ存在しても、アルバム全部を映像というフォーマットとして公開できないという壁にもあたりまして。そこからは同じ世界観なんだけど一方ではこんなことが起きていた、という、いわゆるアナザー・エピソード的なものをゲスト・ディレクターに手がけて頂いてはどうかなっていうところに落ち着いていきました。結局、スタージルの意図通り、全部をMVにするというポイントに追い詰められていった感はあります(笑)。



森本:全体の世界観というのは(製作に入る前に)既に伺っていたので。それを踏まえて、30年後でも100年後でも通じるようなシンプルなエピソードに仕上げたいなっていうのはありました。自分では「100年くらい先のSF」な気分で作りまして。幅はかなり持たせてもらっていましたし、本当に自由にやらせてもらったので凄くありがたかったです。



水崎:森本さんは僕にとって師匠みたいな方で、今回のプロジェクトの中に森本晃司監督がいるというのが本当に嬉しくて。その仕事の取り組み方も理解しているつもりなんですけど、何かお願いしても絶対その通りにやらない人なんですよね(笑)。



で、このアルバム『SOUND & FURY』の中の(森本氏が担当したパートの)「Mercury in Retrograde」を聴いた時、この曲だけ少し変わった感じというか、あの瞬間だけふわっと変わるんですよね。だから、もうあの曲なら、世界観とは関係なく何が起こってもいいやって(笑)。だから、森本さんに担当して欲しい箇所は実は前から決めていたんです(笑)。



森本:はめられた(笑)。















─ヘルメットを被ったサムライ女性の設定について教えてください。



スタージル:我々はこういう屈強な男性キャラクターを映画の中で既に沢山見てきたし、せっかくなら違うものを作りたいと思ったんだ。そこで過去と未来を混合した、ガスマスクを身にまとった侍というのがイメージとしてあって、彼女は優れたウォリアーだけれども、大戦後だから空気を吸う為にはマスクを身につけなければならない。そして彼女は日本の伝統と甲冑を受け継いでいるんだ。これは俺の好きな映画『用心棒』や、大好きな俳優の三船敏郎からインスピレーションを間違いなく受けているね。戦争後の荒廃した未来にはもう沢山の弾丸とかは残ってなくて。だからこそ彼女は父親から受け継いだ刀で、悪党と戦うことが出来るんだ。



岡崎:僕も黒澤明映画とか三船敏郎さんは勿論大好きなので。こういう感じはスタージルはきっと好きだろうみたいなのは最初会って話した時に感じたので、それを意識しながらも自分のやりたい新たなデザインをどんどん詰め込んでいったんです。最初に出したラフ絵が一発でスタージルに気に入ってもらえたので、そこからはどんどん進めていくみたいな。とにかくスタートがものすごく良かったです。



─アルバム『Soudnd & Fury』の聞きどころをお願いします。



スタージル:アルバムをミックスして、そしてこのビデオをミックスして、多分楽曲を各300回は聞いたんじゃないかな。聴きすぎて若干燃え尽きているけど(笑)。「A Good Look」とかはライブでバンドの皆と一緒に演奏するのは、凄くいい感じになると思うよ! ありがとう!



─ビデオの見どころを一言ずつお願いします。



岡崎:僕は、アニメを実際動かす箇所にはそんなには関わってなかったんですけどで最終的に出来上がったものを見たときに、なんだこれ!ってって思ったんですよね。なんか知らないけどえらいもん見てるな。このかっこいい音楽と映像のリズムがあって、訳のわからない展開がどんどん進んでいくみたいな。そういうもうちょっとクレイジーな面白さみたいなところが僕は見どころかと思います。



森本:アニメーションでやってる表現で最近なかなかここまでは出来ないので(笑)。そういう意味での日本らしさは凄くふんだんにあるんじゃないかと思ってます。全ての映像はそのまま全てを語ってる訳じゃなくてそこに歌詞が乗っかってきたりだとか、見てくれる人たちの想像力を合わせてそれで完成するものなので。それぞれのいろんな意見が多分出てくると思います。それには正解がないので皆さんそれぞれ楽しんでもらえればと思います。



水崎:イメージの全体像は岡崎さんと一緒に考えたものがあるんですけど、それを半分のデザイン、半分の濃度で薄めて全編を描くよりも、僕らがやれる最大の魅力を密度濃く詰め込んで、全体のイメージがある中の半分だけを敢えて作った感じはあるんですよね。その半分を提示したら、果たしてご覧になる方はどのように反応されるのかな、と思います。そこから生まれる何か新しいものがあると信じて『Sound & Fury』のMVを制作しました。そういう目線で楽しんで頂けたらと思っております。







『SOUND & FURY』

スタージル・シンプソン

発売中

https://Japan.lnk.to/SS_SFRo



「スタージル・シンプソン: SOUND & FURY」

Netflixで独占配信中

https://www.netflix.com/jp/title/81171121